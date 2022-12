2022年オートスポーツ・アワードの表彰式、英国・ロンドンで開催。フェルスタッペンやハミルトンらを表彰

Listen to this article

【イギリス・ロンドン発】:2022年12月4日にイギリスのロンドンで第35回オートスポーツ・アワードの表彰式が行なわれ、今季のF1で大活躍をしたマックス・フェルスタッペンやルイス・ハミルトンらが表彰された。またロジャー・ペンスキーが、オートスポーツ・ゴールドメダルを獲得した。

年間表彰式には、数多くのワールドチャンピオンやモータースポーツ・シリーズの重要人物など750名以上が集まった。

Photo by: Nils Jorgensen / Motorsport Images

Roger Penske receives the Gold Medal Lifetime Achievement Award from Sir Jackie Stewart

今季のF1王者に輝いたフェルスタッペンは、英国オートスポーツの読者投票でインターナショナル・レーシングドライバー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。また、F1デビュー以来初めての未勝利シーズンとなったハミルトンも、ブリティッシュ・コンペティション・ドライバー賞を受賞した。

フェルスタッペンは「2年連続でインターナショナル・レーシングドライバー・オブ・ザ・イヤーに投票してくれたファンに、心から感謝する」とビデオメッセージで語り、次のように続けた。

「これについては、チームに感謝しなければいけない。今年のチームの努力は、過去最高のモノだった」

なおフェルスタッペンが走らせた今季のF1マシンレッドブル『RB18』も、レーシングカー・オブ・ザ・イヤーを獲得。同チームのクリスチャン・ホーナー代表と、チーフ・テクニカルオフィサーのエイドリアン・ニューウェイが式典に参加した。

ハミルトンも、ブリティッシュ・コンペティション・ドライバー賞受賞に際し、次のようにコメントした。

「英オートスポーツの読者のみなさん、そして英オートスポーツの全てに心から感謝したい。僕は英オートスポーツのことを長いこと知っている。最初は、1995年だったと思う。驚くほどの才能を持ったイギリス人ドライバーが数多くいる。どうしてイギリスで素晴らしいドライバーが誕生し続けているのかは分からないけど、僕はその一員であることを誇りに思う」

F1で4回にわたってチャンピオンに輝き、今季限りでF1を引退したセバスチャン・ベッテルには、ライフタイム・アチーブメント・アワードが贈られた。彼は通算で299回のF1出走、53勝、122回の表彰台、57回のポールポジション、38回のファステストラップを記録。これはF1の歴史上3番目という偉大な数字である。

優秀なイギリス人ドライバーに贈られるアストンマーチン・オートスポーツ・BRDC・ヤングドライバーアワードには、ルーク・ブラウニングが選ばれた。彼は今季、イギリス国内F4シリーズと、GB3の両方でタイトルを獲得。その後、様々なテストを経て、同賞受賞が決まった。

ブラウニングは賞金20万ポンド(約3,300万円)のほか、アストンマーチンのF1マシンをテストする権利も手にした。

Luke Browning celebrates winning the Aston Martin Autosport BRDC Award with Sebastian Vettel and Dario Franchitti

Photo by: Motorsport Images