引退のセバスチャン・ベッテル、英国オートスポーツ賞でそのキャリアを称えるグレガー・グラント賞を受賞

セバスチャン・ベッテルが、2022年の英国オートスポーツ・アワードでそのキャリアを称えるグレガー・グラント賞を授与された。

ベッテルは、F1通算299戦に出場し53勝を記録。2010年から2013年までレッドブルで4年連続のタイトル獲得を果たした。キャリア終盤はアストンマーチンの一員として活躍し、現役最後のレースとなったアブダビGPを10位で終えた。

12月4日にロンドンのグロブナーハウスで行なわれた英オートスポーツ・アワードでベッテルに授与されたのは、英オートスポーツ誌の初代編集長の名を冠したグレガー・グラント賞。モータースポーツにおける生涯功労賞という位置づけになっている。

Vettel was on hand to receive his prize from Autosport journo Smith

Photo by: Motorsport Images