トヨタ育成の佐野雄城、FRECで初優勝！　ハンガロリンク戦レース1をポール・トゥ・ウインで飾る……ランキングも急浮上

7月4日（土）、5日（日）にかけてハンガロリンクで開催されているフォーミュラ・リージョナル・ヨーロピアン・チャンピオンシップ（FREC）の第5ラウンド。そのレース1では、トヨタの育成ドライバーである佐野雄城（R-ace GP）が優勝を飾った。

TGR-DCプログラムの一員として今シーズンから海外を拠点にレースを戦っている佐野。2025年のスーパーフォーミュラ・ライツでシリーズ2位という実績を引っ提げての参戦となったが、慣れないヨーロッパでの戦いということもあってか、序盤戦は上位入賞を果たせずにいた。しかし第3戦のスパ・フランコルシャンではレース1で4位、第4戦モンツァのレース3では初表彰台の3位と、上り調子の中でハンガロリンクにやってきた。

モンツァでのレースの後、「今後は予選順位がより重要になるコースが続きます。今回得られた自信を次戦につなげ、予選から上位を争えるよう取り組んでいきます」と話していた佐野だったが、ハンガロリンクの予選ではチームメイトのラシード・アル・ダヘリを僅差で抑えて見事レース1のポールポジションを獲得した。

30分＋1周で競われるレース1でホールショットを奪った佐野は、今季ランキング上位につけるアル・ダヘリから追い立てられる形となるが、それでも終始決定機を作らせずにトップチェッカー。渡欧後初優勝を飾った。パルクフェルメでは、トヨタのドライバー育成に携わる中嶋一貴氏も出迎え祝福した。

ポール・トゥ・ウインによって27点を荒稼ぎした佐野は、ポイントランキングでも急浮上。ハンガロリンク戦前は13番手だったが、レース1終了時点で7番手までジャンプアップした。

なお、レース前にランキングトップにつけていたセバスチャン・ウェルドン（MPモータースポーツ）が26位、同2番手で、日本にルーツを持つ中村紀庵ベルタ（プレマ）が10位に終わったことで、2位チェッカーのアル・ダヘリがポイントリーダーとなった。