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Goodwood Festival of Speed

ノリス、幼少期からの”ヒーロー”バレンティーノ・ロッシとグッドウッドで共演！　「歴史に残る瞬間になる」と主催者も期待

2025年F1王者のランド・ノリスが、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで、彼の憧れであるMotoGPの伝説的ライダー、バレンティーノ・ロッシと共演することになった。

Lydia Mee
公開日時:
Valentino Rossi, Lando Norris

Valentino Rossi, Lando Norris

写真：: Gold and Goose / Motorsport Images

　2025年のF1王者ランド・ノリス（マクラーレン）が、彼の憧れのMotoGPライダー、バレンティーノ・ロッシとグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード（7月9～12日）にそろって出演することとなった。

　ノリスとロッシは、共通のスポンサーであるモンスターエナジーのゲストとしてイベントに参加。開催週末の金曜日と土曜日に登場する予定だ。ノリスにとっては、母国戦であるF1イギリスGPの直後のイベント参加となる。

　グッドウッドを訪れるファンは、金曜日の午後にグッドウッド・ハウスで開催される「Balcony Moment」でノリスとロッシを見ることができる。またノリスは土曜日にも再びバルコニーに登場し、2025年のF1世界王者獲得を祝う特別セレモニーに参加する。

「グッドウッドはいつだって最高だよ。本当にモータースポーツの祭典なんだ」とノリスは言う。

「素晴らしい雰囲気があるし、たくさんのファンが集まる。そしてバレンティーノのようなレジェンドと一緒に参加できるなんて、さらに特別なことだね」

　ノリスは以前から二輪レースへの愛情と、MotoGP界のアイコンであるロッシへの憧れを公言してきた。

　キャリアを通じてノリスはロッシをモチーフにしたヘルメットデザインを使用してきたが、今回ついに「ザ・ドクター」とともにグッドウッドの舞台に立つことになる。

　一方、ロッシは次のようにコメントした。

「グッドウッドは本当に特別な場所だ。あらゆる形のモータースポーツを祝福するイベントだからね」

「フェスティバル・オブ・スピードに参加し、多くの情熱的なファンに会い、ランド・ノリスやジョン・マクギネスのような素晴らしいアスリートたちとヒルクライムを共有できることは、忘れられない経験になるだろう」

　またイベント主催者のリッチモンド公爵も、次のよう語った。

「ノリスとロッシ。この2人がグッドウッドで共演する。間違いなくフェスティバル・オブ・スピードの歴史に残る瞬間になるだろう」

「このふたりの世界王者の共演をグッドウッドで実現してくれたモンスターエナジーに心から感謝しているし、今夏、この特別な祝祭をともに楽しめることを心待ちにしている」

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