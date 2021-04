全日本ロード鈴鹿JSB1000レース1：中須賀克行が開幕3連勝達成。加賀山就臣が3位表彰台

鈴鹿2&4レースとして行なわれている全日本ロードレース選手権の第2ラウンド。24日(土)鈴鹿サーキットを舞台にJSB1000クラスのレース1が行なわれ、YAMAHA FACTORY RACING TEAMの中須賀克行が優勝した。

曇り空ながら穏やかなコンディションとなったJSB1000のレース1。優勝を果たした中須賀は、開幕ラウンドのツインリンクもてぎ戦の2勝に続き、これで3連勝となった。

2位は清成龍一(Astemo Honda Dream SI Racing)。スタートで先頭を奪って先行したものの、中須賀を振り切るまでは至らず、残り5周というところで逆にオーバーテイクを許してしまうことになった。抜かれた後、清成は中須賀に反撃することが叶わなかった。

3位はTeam KAGAYAMAの加賀山就臣だ。終盤にかけてTeam ATJの岩田悟と3番手を争った加賀山だが、岩田は最終ラップの最終コーナーで転倒してしまい、表彰台を目前にしながらもそれを逃すことになった。

なおレース序盤の3周目にはデグナーカーブで多重クラッシュが発生。これによってセーフティカーが出動し、8周目までSCランが継続された。

またMuSASHi RT HARC-PRO.Hondaの夏越鉄平はSCランが終了し、再スタートに向かう最終コーナーで転倒。上位に近い場所を走っていたが、ここでリタイアとなった。

全日本ロードレース選手権第2戦鈴鹿 JSB1000レース1 リザルト

1.中須賀克行(AMAHA FACTORY RACING TEAM)34’30.343

2.清成龍一(Astemo Honda Dream SI Racing

3.加賀山就臣(Team KAGAYAMA)

4.亀井雄大(Honda Suzuka Racing Team)

5.日浦大治朗(Honda Dream RT 桜井ホンダ)

6.秋吉耕佑(MURAYAMA.TJC.RT)

7.生形秀之(S-PULSE DREAM RACING・ITEC)

8.國峰啄磨(TOHORacing)

9.児玉勇太(Team Kodama)

10.関口太郎(SANMEI Team TARO PLUSON)

11.山口辰也(TOHO Racing)

12.渥美心(TONE RT SYNCEDGE4413 BMW)

13.中冨伸一(Waveinn-R)

14.柳川明(will-raise racingRS-ITOH)

15.星野知也(TONE RT SYNCEDGE4413 BMW)

16.南本宗一郎(AKENOSPEED・YAMAHA)

17.津田一磨(BabyFace Powered by YOSHIMURA)

18.安田毅史(TEAM AGRAS with NOJIMA)

19.寺本幸司(TERAMOTO@J-TRIP Racing)

20.新庄雅浩(first star ☆ カワサキプラザRT)

21.田所隼(Honda Suzuka Racing Team)

22.清末尚樹(TEAM WITH 87 KYUSHU カワサキプラザRT)

23.菅原陸(保険職人GBSレーシングYAMAHA)

24.田尻悠人(GOSHI Racing)

25.小島一浩(Honda緑陽会熊本レーシング)

26.仲村優佑(TIO Verity)

27.徳留和樹(Team Kodama)

28.山中将基(Mobius Green 備前精機-カワサキプラザRT2)

29.吉田光弘(Honda緑陽会熊本レーシング)

30.川戸翔(Mobius Green 備前精機-カワサキプラザRT1)

31.片平亮輔(CLUBNEXT&MOTOBUM)

32.中島元気(Honda浜松エスカルゴRT)

33.樋口耕太(H.L.O RACING)

34.長谷川修大(Team de”LIGHT)

35.松永修(TeamマツナガKDC&ysp名古屋北)

36.岩田悟(Team ATJ)

37.濱原颯道(Honda Dream RT 桜井ホンダ)※フィニッシュライン未通過 完走

以下リタイア

名越哲平(MuSASHi RT HARC-PRO.Honda)

出口修(MURAYAMA. TJC.RT)

中村修一郎(B-LINE Racing with TKm)

東村伊佐三(信州活性プロジェクトTeam長野)

杉山優輝(Honda Suzuka Racing Team)

加藤高史(HONDA EG Racing)

鈴木孝志(OGULA CLUTCH with RIDEIN+TPFS2)