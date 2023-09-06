【ギャラリー】”ランボ”仕様のドゥカティ・ストリートファイターV4、日本導入第1号車がオーナーの元へ
東京・六本木にあるランボルギーニの「LOUNGE TOKYO」にて、日本第1号車となるドゥカティ・ストリートファイターV4ランボルギーニの納車式が行なわれた。
Lamborghini Huracan STO, Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
Photo by: Motorsport.com / Japan
Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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Lamborghini Huracan STO
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Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
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The first owner of Ducati Streetfighter V4 Lamborghini in Japan, and Mats Lindstrom, Ducati Japan president
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