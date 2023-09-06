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Automotive ニュース

【ギャラリー】”ランボ”仕様のドゥカティ・ストリートファイターV4、日本導入第1号車がオーナーの元へ

東京・六本木にあるランボルギーニの「LOUNGE TOKYO」にて、日本第1号車となるドゥカティ・ストリートファイターV4ランボルギーニの納車式が行なわれた。

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini
Lamborghini Huracan STO, Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Lamborghini Huracan STO, Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

Lamborghini Huracan STO

Lamborghini Huracan STO

Photo by: Motorsport.com / Japan

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini

Photo by: Motorsport.com / Japan

The first owner of Ducati Streetfighter V4 Lamborghini in Japan, and Mats Lindstrom, Ducati Japan president

The first owner of Ducati Streetfighter V4 Lamborghini in Japan, and Mats Lindstrom, Ducati Japan president

Photo by: Motorsport.com / Japan

 

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