レースレポート
Blancpain Endurance
フェルスタッペンはGT3マシンでもやっぱり速い！ 終盤45分で15台抜きの離れ技｜GTワールドチャレンジ欧州最終戦
GTワールドチャレンジ・ヨーロッパの最終戦に挑んだマックス・フェルスタッペンは、残り45分で15台を抜く衝撃のパフォーマンスを見せたものの、最終的に9位フィニッシュとなった。
Heiko Stritzke
編集: 2026/10/18 2:47
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レッドブルのF1ドライバーであるマックス・フェルスタッペンは、自身のレーシングチーム”フェルスタッペン・レーシング”の一員として、クリス・ルルハム、ベン・バーニコートと組んで、ポルティマオで開催されたGTワールドチャレンジ・ヨーロッパの最終戦に参戦。9位に終わった。しかし衝撃のパフォーマンスを見せた。
フェルスタッペン・レーシングは、予選では15番手と下位に沈んだ。しかしレースでは序盤からトップグループに迫るペースで走り、徐々にポジションを上げていった。
レース中盤には6番手まで浮上。そして当時ステアリングを握っていたルルハムは、5番手を走っていた48号車ウィンワード・レーシングのマシンにオーバーテイクを仕掛けた。しかし接触してしまい、48号車はスピン。ルルハムはドライブスルーペナルティを受けた。
その後フェルスタッペンが、レース残り45分というところでマシンに乗り込んだ。この時フェルスタッペンは24番手。上位進出は難しいように見えた。
しかし複数台がコースオフしたことでセーフティカー出動し、前との差が縮まった。そしてセーフティカーランが解除されると、フェルスタッペンは瞬く間に順位を上げていった。プロクラス以外の車両は、それぞれのクラスでのバトルを優先したため、フェルスタッペンが抵抗に遭うシーンは限定的であった。
結局残り17分というところで、プロクラスのマシンの隊列に追いつき、15番手となっていた。
ただその後もフェルスタッペンの勢いは衰えず、10分もかからずにプロクラスのマシン6台をオーバーテイク。9番手まで順位を上げた。
ただ集団を抜けた後は前との差が大きく、そこまでの追い上げが精一杯。結局9位でのフィニッシュであった。
なおレースはマキシミリアン・ゲッツ、ラルフ・アロン、ファビアン・シラーが乗るゲットスピードの17号車メルセデスAMG GT3が優勝した。
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