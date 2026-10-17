予選レポート

Blancpain Endurance

フェルスタッペン15番手、ロッシは最後尾……GTWCヨーロッパ最終戦の予選は”ふたりの王者”にとって苦しい結果に

GTワールドチャレンジ・ヨーロッパの最終戦の予選で、マックス・フェルスタッペン擁する3号車は15番手に終わった。

Heiko Stritzke

公開日時: 2026/10/17 7:20

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今週末にポルティマオで開催されるGTワールドチャレンジ・ヨーロッパの最終戦の予選が行なわれ、フェルスタッペン・レーシング3号車のマックス・フェルスタッペン／クリス・ルルハム／ベン・バーニコート組は15番手に留まった。

フェルスタッペンとバレンティーノ・ロッシというF1とMotoGPのレジェンドが直接相対することになり、今回のレースは大きな注目を集めている。

ところが、同じ2 Seasがオペレーションを担当しているゲットスピードの17号車が2番グリッドを獲得した一方で、フェルスタッペン・レーシング3号車は予選で大苦戦。Q1を担当したバーニコートは21番手、Q2を担当した経験豊富なルルハムでさえ16番手となったのだ。

そしてF1を4度制したフェルスタッペンでも状況は覆せず。路面温度が下がった影響もあり3人の中で最速の1分42秒093を記録し、セッションのトップとのタイム差は3人の中で最少だったのは流石だが、それでも0.441秒差の13番手止まりだった。

各ドライバーの最速ラップタイムを平均した結果、3号車の合計タイムは1分42秒624となり、総合15番手となった。

3号車は予選中に大きな問題を抱えていたのは外から見ても明らかだった。車高が低すぎ、他のメルセデス勢と比べても激しい火花を散らしていたのだ。

さらにこのマシンはヘアピンカーブで路面の凹凸を乗り越える際に跳ね上がり、ひどいアンダーステアに苦しみ、コーナー出口では頻繁にオーバーステアに陥った。

バーニコート曰く、2回のフリー走行セッション後にセットアップを調整したが、これが裏目に出てしまったようだ。フリー走行の時点ではマシンは運転しにくかったというものの、速いペースを見せていたからだ。

「スピードが少し足りないと感じていた。タイムシートでは上位につけていたが、誰も心から満足していなかった」とバーニコートは説明した。

「そこでいくつか変更を試したんだけど、結果的にはうまくいかなかった。テレビでもみんなが見たように、火花が大量に出ていたし、ストレートでもマシンが大きく跳ねていた。ほんの少し、マシンを適切に機能させられる範囲から外れてしまったんだと思う」

それでも、バーニコートは決勝に向けて前向きな姿勢を崩さなかった。

「マックスもクリスも速さを見せているから、明日は大丈夫だと思う。今日はセットアップを少し間違えてしまっただけだ」

「何をすべきかは分かっているし、どうすれば改善できるかも分かっている。ここにいる僕たちは全員が勝者だ。4度の世界王者もいる。明日は本格的に取り組んで、前方へと追い上げていきたい」

一方、ポールポジションを獲得したブーツェンVDSの2号車ポルシェにとっては、感動的な結果となった。

オリヴィエ・レーヌと、元F1ドライバーのティエリー・ブーツェンの妹オリヴィア・ブーツェンが運営する同チームは、7月に共同オーナーのマルク・ファン・デル・ストラーテンを失ったばかりなのだ。チーム名の「VDS」は彼の名前に由来している。享年78歳だった。

2号車はQ1でモリス・シュリングが、Q2でドリアン・ボコラッチが最速タイムを記録。Q3ではアレッシオ・ピカリエッロが7番手に終わったものの、平均タイムで17号車0.108秒上回ってポールを手にしている。

ロッシ擁するチームWRTの46号車BMWは、ロッシがQ2で最速ラップを記録したものの、トラックリミット違反によりこれが抹消に。グリッド最後尾から決勝に臨むことになった。

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