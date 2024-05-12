WECニュース＆分析

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チーム全員での合わせ技一本！ ブルツ、トヨタのWEC富士優勝の舞台裏語る「フォトグラファーも含め、全員で協力した」



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Fuji



10 日前



チーム全員での合わせ技一本！ ブルツ、トヨタのWEC富士優勝の舞台裏語る「フォトグラファーも含め、全員で協力した」





トヨタWECのマイク・コンウェイが今季限りでの現役引退を発表。小林可夢偉らとル・マン2勝



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WEC WEC 10 日前



トヨタWECのマイク・コンウェイが今季限りでの現役引退を発表。小林可夢偉らとル・マン2勝





トヨタ、ハース離脱のエステバン・オコンのWEC起用を否定「現ラインアップの調和を損ないたくない」



WEC



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Fuji



15 日前



トヨタ、ハース離脱のエステバン・オコンのWEC起用を否定「現ラインアップの調和を損ないたくない」





FIAとACO、2037年末までの長期契約を締結。”WEC分裂”の憶測を払拭。FIA会長「世紀の大契約だ！」



WEC



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Fuji



16 日前



FIAとACO、2037年末までの長期契約を締結。”WEC分裂”の憶測を払拭。FIA会長「世紀の大契約だ！」





WECフェラーリ、富士6時間は今季最悪のレースに「あらゆることがうまくいかなかった」残り2戦で逆襲目指す



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Fuji



18 日前



WECフェラーリ、富士6時間は今季最悪のレースに「あらゆることがうまくいかなかった」残り2戦で逆襲目指す





なぜMissionH24は燃料電池を止め、水素V6を選んだのか。 トヨタと描き直すル・マンへの道



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Fuji



18 日前



なぜMissionH24は燃料電池を止め、水素V6を選んだのか。 トヨタと描き直すル・マンへの道





次世代国産フォーミュラ『JMIA-DOME F113』が富士でデモラン！ 開発ドライバーの大嶋和也も好感触「思ったよりも順調。楽しみです」



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Fuji



19 日前



次世代国産フォーミュラ『JMIA-DOME F113』が富士でデモラン！ 開発ドライバーの大嶋和也も好感触「思ったよりも順調。楽しみです」





小林可夢偉、”色々噛み合わなかった”母国富士戦。しかし旧友スティーブンスとの大バトルも魅せた「爪痕残さないとと思って……当たってないですよ！」



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Fuji



19 日前



小林可夢偉、”色々噛み合わなかった”母国富士戦。しかし旧友スティーブンスとの大バトルも魅せた「爪痕残さないとと思って……当たってないですよ！」





WEC富士大逆転勝利のトヨタ。アンカー平川亮、アルピーヌの猛攻凌ぐ「普通に走れば、抜かれないと思っていました」



WEC



WEC WEC



Fuji



19 日前



WEC富士大逆転勝利のトヨタ。アンカー平川亮、アルピーヌの猛攻凌ぐ「普通に走れば、抜かれないと思っていました」





WEC富士、レース終盤に衝撃のクラッシュ……マクラーレン720Sがメインストレートのガードレールに激突！ その原因は”側面”スリップストリームだった！？



WEC



WEC WEC



Fuji



19 日前



WEC富士、レース終盤に衝撃のクラッシュ……マクラーレン720Sがメインストレートのガードレールに激突！ その原因は”側面”スリップストリームだった！？





トヨタ8号車が富士6時間を制す「最終コーナーを立ち上がるまで分からなかった」平川亮、0.591秒差で母国勝利



WEC



WEC WEC



Fuji



19 日前



トヨタ8号車が富士6時間を制す「最終コーナーを立ち上がるまで分からなかった」平川亮、0.591秒差で母国勝利





激走マルタンス、平川亮とトヨタを苦しめる「あと1〜2周あれば……彼らの母国で、抜いてやりたかったな！」｜WEC富士6時間



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WEC WEC



Fuji



19 日前



激走マルタンス、平川亮とトヨタを苦しめる「あと1〜2周あれば……彼らの母国で、抜いてやりたかったな！」｜WEC富士6時間

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1.





【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？



F1



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シンガポールGP



3 時間前



【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？

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2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分



Other open wheel



Other open wheel 20 時間前



2026年マカオGP、日本勢は5人参戦！ 山越陽悠は昨年優勝チームから……トムスも自前マシン投入で気合い十分

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ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」



F1



F1 1 日前



ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」

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ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」



MotoGP



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インドネシアGP



5 時間前



ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」

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山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」



F1



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シンガポールGP



19 時間前



山本左近議員、F1日本GPを国として支える必要性を主張「我が国の貴重な国際的資産……開催権料への公的支援も選択肢のひとつ」





トヨタが富士で勝った！ 完璧な戦略で首位に浮上し、残り20分逃げ切り。耐久レースの”超スプリント”決着……アルピーヌが悔しい2位｜WEC富士6時間決勝



WEC



WEC WEC



Fuji



19 日前



トヨタが富士で勝った！ 完璧な戦略で首位に浮上し、残り20分逃げ切り。耐久レースの”超スプリント”決着……アルピーヌが悔しい2位｜WEC富士6時間決勝





WEC富士6時間レースは、残り20分手に汗握る大激戦！ 平川逃げ切り8号車トヨタが凱旋優勝！ アルピーヌSCに泣く｜WEC富士6時間速報



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Fuji



19 日前



WEC富士6時間レースは、残り20分手に汗握る大激戦！ 平川逃げ切り8号車トヨタが凱旋優勝！ アルピーヌSCに泣く｜WEC富士6時間速報





トヨタ、水素レースプロジェクトMissionH24に水素”レーシングエンジン”供給へ……中嶋一貴「耐久レースにおける可能性を拡大する」



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Fuji



20 日前



トヨタ、水素レースプロジェクトMissionH24に水素”レーシングエンジン”供給へ……中嶋一貴「耐久レースにおける可能性を拡大する」





予選中止は良かった？ 悪かった？ トヨタ勢2台で意見分かれる……平川亮「どっちかわからない」 小林可夢偉「トップ集団を狙えたかも！」



WEC



WEC WEC



Fuji



20 日前



予選中止は良かった？ 悪かった？ トヨタ勢2台で意見分かれる……平川亮「どっちかわからない」 小林可夢偉「トップ集団を狙えたかも！」





WEC富士予選は悪天候のため中止！ LMGT3予選開始直後、アクシデント相次ぐ



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Fuji



21 日前



WEC富士予選は悪天候のため中止！ LMGT3予選開始直後、アクシデント相次ぐ





ジャッキー・スチュワートが考える、モータースポーツの新しいフィードバック方法「F1／モータースポーツの技術は、おそらく世界で最も速く進化している」



WEC



WEC WEC



Fuji



21 日前



ジャッキー・スチュワートが考える、モータースポーツの新しいフィードバック方法「F1／モータースポーツの技術は、おそらく世界で最も速く進化している」





雨でも速いのか……アルピーヌが最速。トヨタ勢は8番手＆14番手。アストンマーティ007号車クラッシュも迅速な修復で復活！｜WEC富士6時間FP3



WEC



WEC WEC



Fuji



21 日前



雨でも速いのか……アルピーヌが最速。トヨタ勢は8番手＆14番手。アストンマーティ007号車クラッシュも迅速な修復で復活！｜WEC富士6時間FP3





トヨタWEC富士初日は苦戦！ ロングランが厳しい……小林可夢偉はタイヤに関する判断を悔やむ「ソフトは使えないと決めつけてしまった」



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WEC WEC



Fuji



21 日前



トヨタWEC富士初日は苦戦！ ロングランが厳しい……小林可夢偉はタイヤに関する判断を悔やむ「ソフトは使えないと決めつけてしまった」





アルピーヌが初日最速、ロングランも速そうだ……トヨタ勢は8号車8番手、7号車13番手｜WEC富士6時間フリー走行2回目



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WEC WEC



Fuji



21 日前



アルピーヌが初日最速、ロングランも速そうだ……トヨタ勢は8号車8番手、7号車13番手｜WEC富士6時間フリー走行2回目





WEC富士6時間、最初のセッション1発目のタイム計測が最速ラップの怪……平川亮「驚きでしたが……ロングランでは他のチームも速そうに見える」



WEC



WEC WEC



Fuji



22 日前



WEC富士6時間、最初のセッション1発目のタイム計測が最速ラップの怪……平川亮「驚きでしたが……ロングランでは他のチームも速そうに見える」





凱旋トヨタ、平川亮のドライブで8号車が最速発進。7号車は8番手｜WEC富士6時間FP1



WEC



WEC WEC



Fuji



22 日前



凱旋トヨタ、平川亮のドライブで8号車が最速発進。7号車は8番手｜WEC富士6時間FP1





WECトヨタ、富士凱旋レースは雨の方がいい？ 小林可夢偉「どんな状況でも勝負しないと！ 先入観を持たず、臨機応変に戦う」



WEC



WEC WEC



Fuji



22 日前



WECトヨタ、富士凱旋レースは雨の方がいい？ 小林可夢偉「どんな状況でも勝負しないと！ 先入観を持たず、臨機応変に戦う」

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V12の快音に酔いしれる！ アストンマーティン・ヴァルキリーAMR-LMHがテスト走行



WEC



01:49



WEC



News



2025/02/12



V12の快音に酔いしれる！ アストンマーティン・ヴァルキリーAMR-LMHがテスト走行





ハイライト｜WEC 2024第7戦富士6時間耐久レース



WEC



14:59



WEC



富士6時間



2024/09/18



ハイライト｜WEC 2024第7戦富士6時間耐久レース





キャデラックが大クラッシュ！ 赤旗の原因に｜2024年WECスパ6時間



WEC



01:54



WEC



Spa



2024/05/12



キャデラックが大クラッシュ！ 赤旗の原因に｜2024年WECスパ6時間





WECは本当に分裂してしまうのか？ 独誌発信の報道について中嶋一貴ディレクター「このシリーズを良くしていきたいと、誰もが思っているはず」



WEC



WEC WEC



Fuji



22 日前



WECは本当に分裂してしまうのか？ 独誌発信の報道について中嶋一貴ディレクター「このシリーズを良くしていきたいと、誰もが思っているはず」





今季のル・マン24時間王者、トヨタ母国戦富士に凱旋。中嶋一貴チームディレクター「涼しいドライだと嫌だな……雨なら雨の方がいいかも」



WEC



WEC WEC



Fuji



23 日前



今季のル・マン24時間王者、トヨタ母国戦富士に凱旋。中嶋一貴チームディレクター「涼しいドライだと嫌だな……雨なら雨の方がいいかも」





フェルスタッペン、2027年のル・マン24時間参戦はナシ「今のところ、僕のリストには入っていない」



F1



F1 F1 23 日前



フェルスタッペン、2027年のル・マン24時間参戦はナシ「今のところ、僕のリストには入っていない」





アルピーヌ、WEC富士直前にドライバーラインアップ”削減”。ダ・コスタとマコヴィッキィを外し1台2名体制に



WEC



WEC WEC 23 日前



アルピーヌ、WEC富士直前にドライバーラインアップ”削減”。ダ・コスタとマコヴィッキィを外し1台2名体制に





ノリス、ル・マン24時間への出場の可能性は否定せず「だけど、準備ができたと感じてから出たい」



F1



F1 F1 24 日前



ノリス、ル・マン24時間への出場の可能性は否定せず「だけど、準備ができたと感じてから出たい」





F1ドライバーのル・マン24時間出場は可能なのか？ 2027年のF1スケジュール発表でその可能性が浮上



WEC



WEC WEC 25 日前



F1ドライバーのル・マン24時間出場は可能なのか？ 2027年のF1スケジュール発表でその可能性が浮上





WEC崩壊の危機？ プロモーターの関係破綻とドイツ誌が報道……しかしFIAとWECは全面否定「契約の延長に向け建設的に議論している」



WEC



WEC WEC 28 日前



WEC崩壊の危機？ プロモーターの関係破綻とドイツ誌が報道……しかしFIAとWECは全面否定「契約の延長に向け建設的に議論している」





スペインGP勝利逃したノリス、ポルトガル直行でハイパーカーのテスト参加「将来、またこのクルマに戻ってくるのが待ちきれない」



WEC



WEC WEC 1 ヵ月前



スペインGP勝利逃したノリス、ポルトガル直行でハイパーカーのテスト参加「将来、またこのクルマに戻ってくるのが待ちきれない」





残り15分で首位トヨタ7号車にまさかの油圧トラブル。フェラーリが今季初勝利｜WECオースティン



WEC



WEC WEC



COTA



1 ヵ月前



残り15分で首位トヨタ7号車にまさかの油圧トラブル。フェラーリが今季初勝利｜WECオースティン





多くの自動車メーカーが参入する大人気のF1。そこにBMWが関心を寄せない理由「量産車からあまりにもかけ離れ過ぎている」



F1



F1 F1



オランダGP



1 ヵ月前



多くの自動車メーカーが参入する大人気のF1。そこにBMWが関心を寄せない理由「量産車からあまりにもかけ離れ過ぎている」





WEC、ミシュラン＆グッドイヤーとのタイヤ供給契約を延長。現体制を2032年までキープへ



WEC



WEC WEC 1 ヵ月前



WEC、ミシュラン＆グッドイヤーとのタイヤ供給契約を延長。現体制を2032年までキープへ





WEC富士に、ジャッキー・スチュワートがチャリティー出演。60年ぶりの富士で認知症との戦いを支援



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WEC WEC 1 ヵ月前



WEC富士に、ジャッキー・スチュワートがチャリティー出演。60年ぶりの富士で認知症との戦いを支援

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V12の快音に酔いしれる！ アストンマーティン・ヴァルキリーAMR-LMHがテスト走行



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01:49



WEC



News



2025/02/12



V12の快音に酔いしれる！ アストンマーティン・ヴァルキリーAMR-LMHがテスト走行





ハイライト｜WEC 2024第7戦富士6時間耐久レース



WEC



14:59



WEC



富士6時間



2024/09/18



ハイライト｜WEC 2024第7戦富士6時間耐久レース





キャデラックが大クラッシュ！ 赤旗の原因に｜2024年WECスパ6時間



WEC



01:54



WEC



Spa



2024/05/12



キャデラックが大クラッシュ！ 赤旗の原因に｜2024年WECスパ6時間





フォードの新型LMDhマシンが初走行！ ポール・リカールでシェイクダウンを実施



WEC



WEC WEC 1 ヵ月前



フォードの新型LMDhマシンが初走行！ ポール・リカールでシェイクダウンを実施





成功に近道なし。苦労人マクニッシュがセナとアウディ重鎮から得た学び……F1レーシングディレクターの職務に活きる



F1



F1 F1 1 ヵ月前



成功に近道なし。苦労人マクニッシュがセナとアウディ重鎮から得た学び……F1レーシングディレクターの職務に活きる





ラグナ・セカのイベントでマツダ767Bが炎上！ オーナーはレストアを誓う「物語は終わっていない。再びその歌声を響かせる」



WEC



WEC WEC 2 ヵ月前



ラグナ・セカのイベントでマツダ767Bが炎上！ オーナーはレストアを誓う「物語は終わっていない。再びその歌声を響かせる」





WEC、情勢の悪化受けて中東2戦を中止。富士戦後にバルセロナとモンツァでのレースを追加



WEC



WEC WEC 2 ヵ月前



WEC、情勢の悪化受けて中東2戦を中止。富士戦後にバルセロナとモンツァでのレースを追加





BMWの15号車がフェラーリ51号車抑え、僅差の逃げ切り優勝。トヨタは厳しいレースに｜WECサンパウロ6時間



WEC



WEC WEC



Interlagos



3 ヵ月前



BMWの15号車がフェラーリ51号車抑え、僅差の逃げ切り優勝。トヨタは厳しいレースに｜WECサンパウロ6時間





ポルシェ、WECハイパーカークラス復帰の可能性は？ LMHとLMDhの一本化は「非常に重要な前進だと評価」



WEC



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24 Hours of Le Mans



3 ヵ月前



ポルシェ、WECハイパーカークラス復帰の可能性は？ LMHとLMDhの一本化は「非常に重要な前進だと評価」





ラリー事故がなければ、F1でフェラーリに乗れていた……クビサ、跳ね馬ハイパーカーに乗る理由は「心の傷」を癒すため



F1



F1 F1



バルセロナ-カタルニアGP



3 ヵ月前



ラリー事故がなければ、F1でフェラーリに乗れていた……クビサ、跳ね馬ハイパーカーに乗る理由は「心の傷」を癒すため





トヨタの水素燃料マシン、2030年のル・マン24時間に間に合う？ 中嶋一貴「すごく期待を抱く技術だと思う」



WEC



WEC WEC



24 Hours of Le Mans



3 ヵ月前



トヨタの水素燃料マシン、2030年のル・マン24時間に間に合う？ 中嶋一貴「すごく期待を抱く技術だと思う」





未だWECで勝利のないプジョー、来季9X8をアップデートへ。2029年までの参戦継続も明言「パフォーマンスを発揮しなければならない」



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24 Hours of Le Mans



3 ヵ月前



未だWECで勝利のないプジョー、来季9X8をアップデートへ。2029年までの参戦継続も明言「パフォーマンスを発揮しなければならない」





勝利の女神は微笑まず。久々のル・マン総合優勝を7号車に譲った8号車。トヨタ平川亮は嬉しさ半分、悔しさ半分「最後はツイてなかった」



WEC



WEC WEC



24 Hours of Le Mans



3 ヵ月前



勝利の女神は微笑まず。久々のル・マン総合優勝を7号車に譲った8号車。トヨタ平川亮は嬉しさ半分、悔しさ半分「最後はツイてなかった」





ライバル多数、群雄割拠のル・マン24時間で価値ある勝利挙げたトヨタ。その秘訣は「どんな時間帯でも戦える」TR010にアリと小林可夢偉



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WEC WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



ライバル多数、群雄割拠のル・マン24時間で価値ある勝利挙げたトヨタ。その秘訣は「どんな時間帯でも戦える」TR010にアリと小林可夢偉





キャデラック12号車、レース終盤のFCYでのタイムロス悔やむも「トヨタを破って優勝するのは難しかっただろう」



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WEC WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



キャデラック12号車、レース終盤のFCYでのタイムロス悔やむも「トヨタを破って優勝するのは難しかっただろう」

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V12の快音に酔いしれる！ アストンマーティン・ヴァルキリーAMR-LMHがテスト走行



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01:49



WEC



News



2025/02/12



V12の快音に酔いしれる！ アストンマーティン・ヴァルキリーAMR-LMHがテスト走行





ハイライト｜WEC 2024第7戦富士6時間耐久レース



WEC



14:59



WEC



富士6時間



2024/09/18



ハイライト｜WEC 2024第7戦富士6時間耐久レース





キャデラックが大クラッシュ！ 赤旗の原因に｜2024年WECスパ6時間



WEC



01:54



WEC



Spa



2024/05/12



キャデラックが大クラッシュ！ 赤旗の原因に｜2024年WECスパ6時間





トヨタ、4年ぶりのル・マン24時間制覇。“2台揃って”のトップ争いが勝利手繰り寄せる「戦略を分けることができた」



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24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



トヨタ、4年ぶりのル・マン24時間制覇。“2台揃って”のトップ争いが勝利手繰り寄せる「戦略を分けることができた」





24時間戦って、11秒届かず……BMW、2位表彰台に心境複雑「戦えたことを誇りに思う」



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WEC WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



24時間戦って、11秒届かず……BMW、2位表彰台に心境複雑「戦えたことを誇りに思う」





ブルデーの夢を砕いた”たった数ドル”のパーツ。キャデラック38号車のリタイヤは「心臓に短剣が突き刺さったみたい……」



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WEC WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



ブルデーの夢を砕いた”たった数ドル”のパーツ。キャデラック38号車のリタイヤは「心臓に短剣が突き刺さったみたい……」





BMWを、キャデラックを、フェラーリを下した！ トヨタ小林可夢偉、世界の強豪と渡り合ってのル・マン総合優勝に「かなり価値のある6勝目」



WEC



WEC WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



BMWを、キャデラックを、フェラーリを下した！ トヨタ小林可夢偉、世界の強豪と渡り合ってのル・マン総合優勝に「かなり価値のある6勝目」





トヨタ7号車が大激戦のル・マン24時間を制す！ 8号車も3位表彰台、20号車BMWはわずか11秒およばず2位



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WEC WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



トヨタ7号車が大激戦のル・マン24時間を制す！ 8号車も3位表彰台、20号車BMWはわずか11秒およばず2位





【ル・マン24時間速報】トヨタ7号車、激戦制してル・マン24時間優勝！ トヨタとしては2022年以来の栄誉



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24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



【ル・マン24時間速報】トヨタ7号車、激戦制してル・マン24時間優勝！ トヨタとしては2022年以来の栄誉





トヨタ、BMW、キャデラック、三つ巴の総合優勝争い！ 18時間経過も、まだまだ分からない……8号車はトラブルで一歩後退｜ル・マン24時間



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24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



トヨタ、BMW、キャデラック、三つ巴の総合優勝争い！ 18時間経過も、まだまだ分からない……8号車はトラブルで一歩後退｜ル・マン24時間





12号車キャデラック、ル・マン折り返しでトップ。トヨタ8号車優勝争いもペナルティ受ける｜ル・マン24時間レース：12時間



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24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



12号車キャデラック、ル・マン折り返しでトップ。トヨタ8号車優勝争いもペナルティ受ける｜ル・マン24時間レース：12時間





スタートから6時間、戦略がばっちりハマったトヨタ8号車が首位争い。キャデラック38号車が追う｜ル・マン24時間



WEC



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24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



スタートから6時間、戦略がばっちりハマったトヨタ8号車が首位争い。キャデラック38号車が追う｜ル・マン24時間





2026年のル・マン24時間レースがスタート。BMWの20号車が首位浮上、トヨタ勢も順調にポジション上げる



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WEC WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



2026年のル・マン24時間レースがスタート。BMWの20号車が首位浮上、トヨタ勢も順調にポジション上げる





ル・マンで使われるミシュランタイヤ……その網目のようなトレッドの模様は何のため？ 小林可夢偉「差が小さすぎて、選ぶのが難しい」



WEC



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24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



ル・マンで使われるミシュランタイヤ……その網目のようなトレッドの模様は何のため？ 小林可夢偉「差が小さすぎて、選ぶのが難しい」





WECの次期ハイパーカークラスの規則骨子が発表。1規格に統一も、シャシー＆ハイブリッドの独自開発が認められる方向に。水素車両の参入も？



WEC



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24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



WECの次期ハイパーカークラスの規則骨子が発表。1規格に統一も、シャシー＆ハイブリッドの独自開発が認められる方向に。水素車両の参入も？

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V12の快音に酔いしれる！ アストンマーティン・ヴァルキリーAMR-LMHがテスト走行



WEC



01:49



WEC



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2025/02/12



V12の快音に酔いしれる！ アストンマーティン・ヴァルキリーAMR-LMHがテスト走行





ハイライト｜WEC 2024第7戦富士6時間耐久レース



WEC



14:59



WEC



富士6時間



2024/09/18



ハイライト｜WEC 2024第7戦富士6時間耐久レース





キャデラックが大クラッシュ！ 赤旗の原因に｜2024年WECスパ6時間



WEC



01:54



WEC



Spa



2024/05/12



キャデラックが大クラッシュ！ 赤旗の原因に｜2024年WECスパ6時間

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