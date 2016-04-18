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SF参戦のWRC王者ロバンペラ、ニュージーランドで“フォーミュラ初陣”終える。結果は振るわずも「貴重な経験を積むことができた」
その他
F3 その他 9 ヵ月前
SF参戦のWRC王者ロバンペラ、ニュージーランドで“フォーミュラ初陣”終える。結果は振るわずも「貴重な経験を積むことができた」
伝統の『マカオF3』、2022年も開催されず。WTCR等併催イベントも軒並み中止に
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F3 その他 2022/06/30
伝統の『マカオF3』、2022年も開催されず。WTCR等併催イベントも軒並み中止に
英国人ジャーナリスト”ジェイミー”の日本レース探訪記「ジュリアーノ・アレジは父の後を継げるか？」
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F3 その他 2021/04/08
英国人ジャーナリスト”ジェイミー”の日本レース探訪記「ジュリアーノ・アレジは父の後を継げるか？」
F3マカオ：フェルシュフォー、ヴィップス抑えマカオを制す！ 角田裕毅は11位
その他
F3 その他
Macau GP
2019/11/17
F3マカオ：フェルシュフォー、ヴィップス抑えマカオを制す！ 角田裕毅は11位
マカオGP予選：新生マカオF3はヴィップスが驚速PP！ 角田裕毅は20番手
その他
F3 その他
Macau GP
2019/11/15
マカオGP予選：新生マカオF3はヴィップスが驚速PP！ 角田裕毅は20番手
マカオのギア・サーキット、昨年の大事故受けてリスボアを改修。DRS区間も設定
その他
F3 その他
Macau GP
2019/11/14
マカオのギア・サーキット、昨年の大事故受けてリスボアを改修。DRS区間も設定
F3マカオでクラッシュの坪井翔「腰は痛いがドライビングに支障ない」
その他
F3 その他
マカオ GP
2018/11/24
F3マカオでクラッシュの坪井翔「腰は痛いがドライビングに支障ない」
フルーシュ、脊柱を骨折。搬送された日本人カメラマンの状況も明らかに
その他
F3 その他
マカオ GP
2018/11/18
フルーシュ、脊柱を骨折。搬送された日本人カメラマンの状況も明らかに
F3マカオ予選レース：ティクトゥム独走！ 日本人最上位は佐藤万璃音の11位
その他
F3 その他
マカオ GP
2018/11/17
F3マカオ予選レース：ティクトゥム独走！ 日本人最上位は佐藤万璃音の11位
F3マカオ予選：ティクトゥムがPP獲得。日本勢は佐藤万璃音の7位が最高
その他
F3 その他
マカオ GP
2018/11/16
F3マカオ予選：ティクトゥムがPP獲得。日本勢は佐藤万璃音の7位が最高
フォルクスワーゲン、2018年限りでF3エンジン供給に幕。別事業に注力
その他
F3 その他 2018/03/15
フォルクスワーゲン、2018年限りでF3エンジン供給に幕。別事業に注力
motorsport.com編集部が選ぶ2017年モータースポーツTOP10レース
その他
F3 その他 2017/12/30
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1.
【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？
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マルク・マルケスだけ強いドゥカティ、偏重マシン開発を否定「まったく事実でない。そういうやり方はしない」
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インドネシアGP
1 日前
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3.
ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」
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インドネシアGP
5 時間前
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ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果
スーパーGT
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第7戦：オートポリス
3 時間前
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5.
ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」
F1
F1 1 日前
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motorsport.com編集部が選ぶ2017年モータースポーツ10大ニュース
その他
F3 その他 2017/12/28
motorsport.com編集部が選ぶ2017年モータースポーツ10大ニュース
”幻のマカオウイナー”ハプスブルクの、飾らない横顔
その他
F3 その他
Macau GP
2017/11/24
”幻のマカオウイナー”ハプスブルクの、飾らない横顔
日産R92CPのランデブーに痺れた。星野一義「何度乗っても感動する」
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F3 その他
RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE
2017/11/20
日産R92CPのランデブーに痺れた。星野一義「何度乗っても感動する」
F3マカオGP：最終コーナーでまさかの結末。ティクタムが大逆転優勝！
その他
F3 その他
Macau GP
2017/11/19
F3マカオGP：最終コーナーでまさかの結末。ティクタムが大逆転優勝！
片山右京、鈴鹿でトヨタTS010をドライブ「二度と作られない名車だ！」
その他
F3 その他
RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE
2017/11/18
片山右京、鈴鹿でトヨタTS010をドライブ「二度と作られない名車だ！」
ロベルト・モレノ、2位表彰台の思い出の地鈴鹿へ「良い思い出ばかり」
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F3 その他
RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE
2017/11/18
ロベルト・モレノ、2位表彰台の思い出の地鈴鹿へ「良い思い出ばかり」
F3マカオ予選レース：アイロットが独走し決勝ポール獲得。関口雄飛9位
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F3 その他
Macau GP
2017/11/18
F3マカオ予選レース：アイロットが独走し決勝ポール獲得。関口雄飛9位
F3マカオ予選：日本人最上位は関口雄飛で8番手。エリクソンがポール
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F3 その他
Macau GP
2017/11/17
F3マカオ予選：日本人最上位は関口雄飛で8番手。エリクソンがポール
【マカオF3／GTワールドカップ】予選レース：ダ・コスタが勝利、山下健太が4位
その他
F3 その他
Macau GP
2016/11/19
【マカオF3／GTワールドカップ】予選レース：ダ・コスタが勝利、山下健太が4位
片山右京「ヴェンチュリLC92は改めて”美しいクルマ”だと思った」：鈴鹿サウンド・オブ・エンジン
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F3 その他
Suzuka Sound of engine 2016
2016/11/19
片山右京「ヴェンチュリLC92は改めて”美しいクルマ”だと思った」：鈴鹿サウンド・オブ・エンジン
マカオGPエントリーリストが更新。ニコ・カリのシートがマイニへ
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F3 その他
Macau GP
2016/10/27
マカオGPエントリーリストが更新。ニコ・カリのシートがマイニへ
F3マカオGPのエントリーリスト更新。 フォーミュラE参戦中の12年勝者ダ・コスタがカーリンで挑戦
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F3 その他
Macau GP
2016/10/24
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マカオGPエントリーリスト発表、日本人は4人出場！
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F3 その他
Macau GP
2016/10/06
マカオGPエントリーリスト発表、日本人は4人出場！
「自動車文化を考える議員連盟」が自民党に発足
その他
F3 その他
自民党「自動車文化を考える議員連盟」設立総会
2016/05/25
「自動車文化を考える議員連盟」が自民党に発足
オートポリス、5月15日まで施設クローズ。熊本地震の影響で
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F3 その他 2016/04/18
オートポリス、5月15日まで施設クローズ。熊本地震の影響で
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