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SF参戦のWRC王者ロバンペラ、ニュージーランドで“フォーミュラ初陣”終える。結果は振るわずも「貴重な経験を積むことができた」



その他



F3 その他 9 ヵ月前



SF参戦のWRC王者ロバンペラ、ニュージーランドで“フォーミュラ初陣”終える。結果は振るわずも「貴重な経験を積むことができた」





伝統の『マカオF3』、2022年も開催されず。WTCR等併催イベントも軒並み中止に



その他



F3 その他 2022/06/30



伝統の『マカオF3』、2022年も開催されず。WTCR等併催イベントも軒並み中止に





英国人ジャーナリスト”ジェイミー”の日本レース探訪記「ジュリアーノ・アレジは父の後を継げるか？」



その他



F3 その他 2021/04/08



英国人ジャーナリスト”ジェイミー”の日本レース探訪記「ジュリアーノ・アレジは父の後を継げるか？」





F3マカオ：フェルシュフォー、ヴィップス抑えマカオを制す！ 角田裕毅は11位



その他



F3 その他



Macau GP



2019/11/17



F3マカオ：フェルシュフォー、ヴィップス抑えマカオを制す！ 角田裕毅は11位





マカオGP予選：新生マカオF3はヴィップスが驚速PP！ 角田裕毅は20番手



その他



F3 その他



Macau GP



2019/11/15



マカオGP予選：新生マカオF3はヴィップスが驚速PP！ 角田裕毅は20番手





マカオのギア・サーキット、昨年の大事故受けてリスボアを改修。DRS区間も設定



その他



F3 その他



Macau GP



2019/11/14



マカオのギア・サーキット、昨年の大事故受けてリスボアを改修。DRS区間も設定





F3マカオでクラッシュの坪井翔「腰は痛いがドライビングに支障ない」



その他



F3 その他



マカオ GP



2018/11/24



F3マカオでクラッシュの坪井翔「腰は痛いがドライビングに支障ない」





フルーシュ、脊柱を骨折。搬送された日本人カメラマンの状況も明らかに



その他



F3 その他



マカオ GP



2018/11/18



フルーシュ、脊柱を骨折。搬送された日本人カメラマンの状況も明らかに





F3マカオ予選レース：ティクトゥム独走！ 日本人最上位は佐藤万璃音の11位



その他



F3 その他



マカオ GP



2018/11/17



F3マカオ予選レース：ティクトゥム独走！ 日本人最上位は佐藤万璃音の11位





F3マカオ予選：ティクトゥムがPP獲得。日本勢は佐藤万璃音の7位が最高



その他



F3 その他



マカオ GP



2018/11/16



F3マカオ予選：ティクトゥムがPP獲得。日本勢は佐藤万璃音の7位が最高





フォルクスワーゲン、2018年限りでF3エンジン供給に幕。別事業に注力



その他



F3 その他 2018/03/15



フォルクスワーゲン、2018年限りでF3エンジン供給に幕。別事業に注力





motorsport.com編集部が選ぶ2017年モータースポーツTOP10レース



その他



F3 その他 2017/12/30



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【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？



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ドゥカティ移籍の理由は”倒す”じゃない。アコスタ「史上最高のライダーから学べる最後の機会」



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ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果



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第7戦：オートポリス



3 時間前



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ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」



F1



F1 1 日前



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motorsport.com編集部が選ぶ2017年モータースポーツ10大ニュース



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F3 その他 2017/12/28



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”幻のマカオウイナー”ハプスブルクの、飾らない横顔



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F3 その他



Macau GP



2017/11/24



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日産R92CPのランデブーに痺れた。星野一義「何度乗っても感動する」



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F3 その他



RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE



2017/11/20



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F3マカオGP：最終コーナーでまさかの結末。ティクタムが大逆転優勝！



その他



F3 その他



Macau GP



2017/11/19



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片山右京、鈴鹿でトヨタTS010をドライブ「二度と作られない名車だ！」



その他



F3 その他



RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE



2017/11/18



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ロベルト・モレノ、2位表彰台の思い出の地鈴鹿へ「良い思い出ばかり」



その他



F3 その他



RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE



2017/11/18



ロベルト・モレノ、2位表彰台の思い出の地鈴鹿へ「良い思い出ばかり」





F3マカオ予選レース：アイロットが独走し決勝ポール獲得。関口雄飛9位



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F3 その他



Macau GP



2017/11/18



F3マカオ予選レース：アイロットが独走し決勝ポール獲得。関口雄飛9位





F3マカオ予選：日本人最上位は関口雄飛で8番手。エリクソンがポール



その他



F3 その他



Macau GP



2017/11/17



F3マカオ予選：日本人最上位は関口雄飛で8番手。エリクソンがポール





【マカオF3／GTワールドカップ】予選レース：ダ・コスタが勝利、山下健太が4位



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Macau GP



2016/11/19



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片山右京「ヴェンチュリLC92は改めて”美しいクルマ”だと思った」：鈴鹿サウンド・オブ・エンジン



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F3 その他



Suzuka Sound of engine 2016



2016/11/19



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マカオGPエントリーリストが更新。ニコ・カリのシートがマイニへ



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F3 その他



Macau GP



2016/10/27



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F3マカオGPのエントリーリスト更新。 フォーミュラE参戦中の12年勝者ダ・コスタがカーリンで挑戦



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F3 その他



Macau GP



2016/10/24



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マカオGPエントリーリスト発表、日本人は4人出場！



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F3 その他



Macau GP



2016/10/06



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「自動車文化を考える議員連盟」が自民党に発足



その他



F3 その他



自民党「自動車文化を考える議員連盟」設立総会



2016/05/25



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オートポリス、5月15日まで施設クローズ。熊本地震の影響で



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F3 その他 2016/04/18



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