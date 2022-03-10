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【ライブテキスト】2022年 F1プレシーズンテストinバーレーン Day1
【ライブテキスト】2022年 F1プレシーズンテストinバーレーン Day1
【ライブテキスト】2022年 F1プレシーズンテストinバーレーン Day1
ライブ担当: 健一 田中
概要
役職: ライブ
明日もmotorsport.com日本版では、バーレーンテスト2日目の模様をライブテキストでお届けいたします。どうぞご期待ください。
では本日はこのあたりで。遅い時間までお付き合いいただき、ありがとうございました。
では本日はこのあたりで。遅い時間までお付き合いいただき、ありがとうございました。
なお各ドライバーが最速タイムを記録した際に履いていたタイヤは次のようになっています
1. ガスリー：C5
2. サインツJr.：C3
3. ルクレール：C3
4. ストロール：C4
5. アルボン：C4
6. ノリス：C2
7. ボッタス：C3
8. ベッテル：C3
9. ラッセル：C3
10. ペレス：C2
11. ハミルトン：C3
12. アロンソ：C3
13. オコン：C2
14. 周：C3
15. フィッティパルディ：C2プロト
1. ガスリー：C5
2. サインツJr.：C3
3. ルクレール：C3
4. ストロール：C4
5. アルボン：C4
6. ノリス：C2
7. ボッタス：C3
8. ベッテル：C3
9. ラッセル：C3
10. ペレス：C2
11. ハミルトン：C3
12. アロンソ：C3
13. オコン：C2
14. 周：C3
15. フィッティパルディ：C2プロト
|順位
|#
|ドライバー
|シャシー
|エンジン
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|10
|ピエール ガスリー
|AlphaTauri
|Honda
|103
|1'33.902
|207.484
|2
|55
|カルロス サインツ Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|52
|1'34.359
|0.457
|0.457
|206.479
|3
|16
|シャルル ルクレール
|Ferrari
|Ferrari
|64
|1'34.531
|0.629
|0.172
|206.103
|4
|18
|ランス ストロール
|Aston Martin
|Mercedes
|50
|1'34.736
|0.834
|0.205
|205.657
|5
|23
|アレクサンダー アルボン
|Williams
|Mercedes
|104
|1'35.070
|1.168
|0.334
|204.935
|6
|4
|ランド ノリス
|McLaren
|Mercedes
|50
|1'35.356
|1.454
|0.286
|204.320
|7
|77
|バルテリ ボッタス
|Alfa Romeo
|Ferrari
|66
|1'35.495
|1.593
|0.139
|204.023
|8
|5
|セバスチャン ベッテル
|Aston Martin
|Mercedes
|39
|1'35.706
|1.804
|0.211
|203.573
|9
|63
|ジョージ ラッセル
|Mercedes
|Mercedes
|60
|1'35.941
|2.039
|0.235
|203.074
|10
|11
|セルジオ ペレス
|Red Bull
|Honda
|138
|1'35.977
|2.075
|0.036
|202.998
|11
|44
|ルイス ハミルトン
|Mercedes
|Mercedes
|62
|1'36.365
|2.463
|0.388
|202.181
|12
|14
|フェルナンド アロンソ
|Alpine
|Renault
|24
|1'36.745
|2.843
|0.380
|201.387
|13
|31
|エステバン オコン
|Alpine
|Renault
|42
|1'36.768
|2.866
|0.023
|201.339
|14
|24
|チョウ グアンユー
|Alfa Romeo
|Ferrari
|54
|1'37.164
|3.262
|0.396
|200.518
|15
|51
|ピエトロ フィッティパルディ
|Haas
|Ferrari
|47
|1'37.422
|3.520
|0.258
|199.987
- Gasly, AlphaTauri, 1m33.902s, C4 - 103 laps
- Sainz, Ferrari - 1m34.359s, C3 - 52
- Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 - 64
- Stroll, Aston Martin, 1m34.736s, C4 - 50
- Albon, Williams, 1m35.070s, C4 - 104
- Norris, McLaren, 1m35.356s, C2 - 50
- Bottas, Alfa Romeo, 1m35.495s, C3 - 66
- Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3 - 39
- Russell, Mercedes, 1m35.941s, C3 - 60
- Perez, Red Bull, 1m35.977s, C2 - 138
- Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 - 62
- Alonso, Alpine, 1m36.745s, C3 - 24
- Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 - 42
- Zhou, Alfa Romeo, 1m37.164s, C3 - 54
- Fittipaldi, Haas, 1m38.527s, C2 prototype - 47
現在の順位：
- Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 - 64 laps
- Albon, Williams, 1m35.070s, C4 - 104
- Stroll, Aston Martin, 1m35.219s, C4 - 33
- Bottas, Alfa Romeo, 1m35.495s, C3 - 48
- Gasly, AlphaTauri, 1m35.515s, C3 - 82
- Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3 - 39
- Sainz, Ferrari - 1m35.800s, C2 - 37
- Norris, McLaren, 1m35.946s, C2 - 40
- Perez, Red Bull, 1m35.977s, C2 - 131
- Russell, Mercedes, 1m36.030ss, C3 - 42
- Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 - 62
- Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 - 42
- Zhou, Alfa Romeo, 1m37.164s, C3 - 54
- Fittipaldi, Haas, 1m39.269s, C2 prototype - 29
- Alonso, Alpine, 1m39.437s, C2 - 13
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