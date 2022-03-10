チケット
サインイン
Motorsport Network
part of
TV Jobs チケット
アプリをダウンロード
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.
TV Jobs チケット
F1 ニュース

【ライブテキスト】2022年 F1プレシーズンテストinバーレーン Day1

【ライブテキスト】2022年 F1プレシーズンテストinバーレーン Day1

【ライブテキスト】2022年 F1プレシーズンテストinバーレーン Day1

【ライブテキスト】2022年 F1プレシーズンテストinバーレーン Day1

ライブ担当: 健一 田中

概要
役職: ライブ
明日もmotorsport.com日本版では、バーレーンテスト2日目の模様をライブテキストでお届けいたします。どうぞご期待ください。

では本日はこのあたりで。遅い時間までお付き合いいただき、ありがとうございました。
なお各ドライバーが最速タイムを記録した際に履いていたタイヤは次のようになっています
1. ガスリー：C5
2. サインツJr.：C3
3. ルクレール：C3
4. ストロール：C4
5. アルボン：C4
6. ノリス：C2
7. ボッタス：C3
8. ベッテル：C3
9. ラッセル：C3
10. ペレス：C2
11. ハミルトン：C3
12. アロンソ：C3
13. オコン：C2
14. 周：C3
15. フィッティパルディ：C2プロト
こちらがバーレーンテスト初日、結果の詳細です
順位 # ドライバー シャシー エンジン 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 10 France ピエール ガスリー AlphaTauri Honda 103 1'33.902     207.484
2 55 Spain カルロス サインツ Jr. Ferrari Ferrari 52 1'34.359 0.457 0.457 206.479
3 16 Monaco シャルル ルクレール Ferrari Ferrari 64 1'34.531 0.629 0.172 206.103
4 18 Canada ランス ストロール Aston Martin Mercedes 50 1'34.736 0.834 0.205 205.657
5 23 Thailand アレクサンダー アルボン Williams Mercedes 104 1'35.070 1.168 0.334 204.935
6 4 United Kingdom ランド ノリス McLaren Mercedes 50 1'35.356 1.454 0.286 204.320
7 77 Finland バルテリ ボッタス Alfa Romeo Ferrari 66 1'35.495 1.593 0.139 204.023
8 5 Germany セバスチャン ベッテル Aston Martin Mercedes 39 1'35.706 1.804 0.211 203.573
9 63 United Kingdom ジョージ ラッセル Mercedes Mercedes 60 1'35.941 2.039 0.235 203.074
10 11 Mexico セルジオ ペレス Red Bull Honda 138 1'35.977 2.075 0.036 202.998
11 44 United Kingdom ルイス ハミルトン Mercedes Mercedes 62 1'36.365 2.463 0.388 202.181
12 14 Spain フェルナンド アロンソ Alpine Renault 24 1'36.745 2.843 0.380 201.387
13 31 France エステバン オコン Alpine Renault 42 1'36.768 2.866 0.023 201.339
14 24 China チョウ グアンユー Alfa Romeo Ferrari 54 1'37.164 3.262 0.396 200.518
15 51 Brazil ピエトロ フィッティパルディ Haas Ferrari 47 1'37.422 3.520 0.258 199.987
後ほど、結果を改めて整理いたします
  1. Gasly, AlphaTauri, 1m33.902s, C4 - 103 laps
  2. Sainz, Ferrari - 1m34.359s, C3 - 52
  3. Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 - 64 
  4. Stroll, Aston Martin, 1m34.736s, C4 - 50
  5. Albon, Williams, 1m35.070s, C4 - 104
  6. Norris, McLaren, 1m35.356s, C2 - 50
  7. Bottas, Alfa Romeo, 1m35.495s, C3 - 66
  8. Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3 - 39
  9. Russell, Mercedes, 1m35.941s, C3 - 60
  10. Perez, Red Bull, 1m35.977s, C2 - 138
  11. Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 - 62
  12. Alonso, Alpine, 1m36.745s, C3 - 24
  13. Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 - 42
  14. Zhou, Alfa Romeo, 1m37.164s, C3 - 54
  15. Fittipaldi, Haas, 1m38.527s, C2 prototype - 47
このままセッション終了ということになりました
残り時間は8分。再開できるでしょうか？
ペレス、グラベルにハマってしまいました。赤旗です
ペレスがスピーン！
サインツが自身のタイムを更新。チームメイトのルクレールを上回り、2番手です
残りは15分
レッドブルはカウルの継ぎ目から何やら液体が漏れ出しています
アロンソも1分36秒745で12番手に上がっています
ノリス1分35秒356で6番手
ノリスがC2でセクター1自己ベスト。セクター2も自己ベストです
ガスリーC5タイヤ投入で速い！　1分33秒902で自信のトップタイムを更新！
アロンソ、ターン10があまりうまくいかず、セクター2でタイムが伸びません
アロンソがセクター1で自己ベスト
フェラーリもルクレール64、サインツ48と、ふたり合計で112周を走っています
アルボンが104周で続いています
ここまでの最多周回はペレスの131周
セッションは間も無く残り30分
ストロールがC4タイヤで4番手
フェラーリのポーポイズも激しい！
ガスリー、セクター4も全体ベストでトップタイム！　1分34秒010
履いているのはC4タイヤか？
ガスリーがセクター1で全体ベスト！　セクター2も速そうだ
サインツ、C3タイヤで1分34秒713。これでフェラーリが1-2です
サインツ好ペース！
2番手タイムを計測したガスリーですが、激しいポーポイズ現象に見舞われていたようです
ガスリーがC3タイヤで1分34秒800。2番手です
ガスリー、セクター1はかなり良いペース
ガスリーが新品のC3タイヤでコースイン
現在の順位：
  1. Leclerc, Ferrari, 1m34.531s, C3 - 64 laps
  2. Albon, Williams, 1m35.070s, C4 - 104
  3. Stroll, Aston Martin, 1m35.219s, C4 - 33
  4. Bottas, Alfa Romeo, 1m35.495s, C3 - 48
  5. Gasly, AlphaTauri, 1m35.515s, C3 - 82
  6. Vettel, Aston Martin, 1m35.706s, C3 - 39
  7. Sainz, Ferrari - 1m35.800s, C2 - 37
  8. Norris, McLaren, 1m35.946s, C2 - 40
  9. Perez, Red Bull, 1m35.977s, C2 - 131
  10. Russell, Mercedes, 1m36.030ss, C3 - 42
  11. Hamilton, Mercedes, 1m36.365s, C3 - 62
  12. Ocon, Alpine, 1m36.768s, C2 - 42
  13. Zhou, Alfa Romeo, 1m37.164s, C3 - 54
  14. Fittipaldi, Haas, 1m39.269s, C2 prototype - 29
  15. Alonso, Alpine, 1m39.437s, C2 - 13
ストロール、C4タイヤで3番手！　1分35秒219
ストロールがアタック中！
セッションの残りはまもなく1時間です
サーキットはすでにかなり暗くなっています。まもなく現地時間18時というところ
マクラーレンは午前中、ブレーキのトラブルに見舞われていた可能性があるようです
もっと読む
コメントを読み込む

Trending

1
F1

【ギャラリー】そんな装備で大丈夫か！？　メルセデスがF1テストに持ち込んだサイドポンツーンが”ほぼない”マシン

1 d
2
F1

メルセデス“極小”サイドポッドのW13、本当の問題はミラーデザイン？　フェラーリ代表が過激化恐れ

3 時間
3
MotoGP

ライドハイトデバイス、2023年以降は使用禁止か？　ドゥカティ以外のメーカーが禁止に賛成

1 d
4
F1

ロス・ブラウン、メルセデスの新しい”超小型”サイドポンツーンは「印象的」。しかしルール変更で使用禁止の可能性も？

16 時間
5
F1

F1バーレーンテスト2日目午前：オコンがトップ、好調フェラーリのルクレール続く。角田裕毅は6番手

3 時間
最新ニュース
メルセデス“極小”サイドポッドのW13、本当の問題はミラーデザイン？　フェラーリ代表が過激化恐れ
F1

メルセデス“極小”サイドポッドのW13、本当の問題はミラーデザイン？　フェラーリ代表が過激化恐れ

3 時間
F1バーレーンテスト2日目午前：オコンがトップ、好調フェラーリのルクレール続く。角田裕毅は6番手
F1

F1バーレーンテスト2日目午前：オコンがトップ、好調フェラーリのルクレール続く。角田裕毅は6番手

3 時間
F1王者フェルスタッペン、今後もNetflix番組には協力せず。「誇張しないで欲しい」と製作姿勢に疑問符
F1

F1王者フェルスタッペン、今後もNetflix番組には協力せず。「誇張しないで欲しい」と製作姿勢に疑問符

4 時間
アルファロメオのボッタス、バーレーンテスト初日に手応え「バルセロナでの問題は過ぎ去った」
F1

アルファロメオのボッタス、バーレーンテスト初日に手応え「バルセロナでの問題は過ぎ去った」

7 時間
ダニエル・リカルド、体調不良でテスト2日目も欠席へ。新型コロナ検査は陰性
F1

ダニエル・リカルド、体調不良でテスト2日目も欠席へ。新型コロナ検査は陰性

8 時間
最新のビデオ
Formula1：栄光のグランプリ シーズン4 公式トレーラー 01:14
F1
2022/03/05

Formula1：栄光のグランプリ シーズン4 公式トレーラー

New Geobrugg Debris Fence for Formula 1 00:57
F1
2022/03/03

New Geobrugg Debris Fence for Formula 1

アルファロメオ2022年F1新車『C42』を公開 00:40
F1
2022/02/28

アルファロメオ2022年F1新車『C42』を公開

アルファロメオF1チーム・オルレン『C42』新車発表会 00:00
F1
2022/02/27

アルファロメオF1チーム・オルレン『C42』新車発表会

マックス・フェルスタッペン、レッドブルのニューマシンRB18を初ドライブinシルバーストン 01:48
F1
2022/02/23

マックス・フェルスタッペン、レッドブルのニューマシンRB18を初ドライブinシルバーストン

ニュースレターを購読する
motorsport.comアプリ
シリーズ
Motorsport Network
お問い合わせ
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.