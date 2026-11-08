F1 サンパウロGP
ルクレール5秒加算ペナルティ！ 決勝終盤接触の責任を問われる。ローソン7位に繰り上がり、今季獲得ポイントは89に｜F1サンパウロGP
フェラーリのシャルル・ルクレールに、5秒加算ペナルティが科された。
田中 健一
編集: 2026/11/08 22:22
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F1サンパウロGPを7番手でフィニッシュしたシャルル・ルクレール（フェラーリ）は、決勝レース終盤にリアム・ローソン（レーシングブルズ）と接触した責任を問われ、審議の結果5秒のタイム加算ペナルティを受けた。
これによりルクレールは8位降着。ローソンが7位に繰り上がった。
決勝レース終盤、ルクレールはローソンを追いかけていた。そんな中69周目のターン12で、ルクレールはイン側からローソン攻略を狙った。しかし両者接触。その後ルクレールはローソンをオーバーテイクし、7番手でフィニッシュ。ローソンは8番手だった。
この接触は審議対象となり、レース後にふたりのドライバーと各チームの代表者がレーススチュワードに召喚された。そして事情聴取と各種データの検証が行なわれ、ルクレールに接触を回避する責任があったと認定。ただ接触が軽微なものだったことなどを考慮し、10秒ではなく5秒のタイム加算という処分が下された。
この結果ルクレールは8位に降着。ローソンは7位を手にした。
スチュワードは裁定の理由について、以下のように説明する。
「12コーナーで16号車（ルクレール）が30号車（ローソン）に接触したと判断した。接触は軽微で、30号車はその後もリードを維持できたものの、30号車のドライバーは接触によって左リヤのホイールリムが損傷し、16号車がコース上で接近して5コーナー後でオーバーテイクされたと主張した」
そうスチュワードは説明する。
「ドライビングスタンダード・ガイドラインによれば、30号車にはコーナーに進入する権利があり、16号車は接触を回避するために必要な措置を講じるべきだった」
なおスチュワードは、この接触によってルクレールが接近することが可能になったと指摘。ただ路面が濡れていたことと接触が軽微だったことにより、5秒のタイムペナルティという裁定となった。
なおローソンはこの裁定の結果7位となり、6ポイントを獲得。今季の獲得ポイントが89となった。
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