アルピーヌのガスリー、F1オーストラリアGPでは”同士討ちエンド”も前を向く。上位で戦える「ペースの良さ」は確かな自信に

アルピーヌのピエール・ガスリーは、F1オーストラリアGP決勝でチームメイトのエステバン・オコンと同士討ちと相成ったが、チーム代表のオットマー・サフナウアー曰く、ガスリーは気持ちを切り替えているという。

アルピーヌ移籍1年目のガスリーはオーストラリアGP決勝で好ペースを見せ、5位入賞を手中に収めようとしていた。しかし、後方車両のクラッシュによる赤旗中断後、このレース3度目となるスタンディングスタートで、ガスリーの力走は無に帰すこととなった。

ガスリーはターン1への進入でフロントタイヤをロックアップさせると、カルロス・サインツJr.(フェラーリ)がフェルナンド・アロンソ(アストンマーチン)に追突するのを横目にランオフエリアの芝生へ……ガスリーはターン2でオコンと並びかける形でコースに合流するも、アウト側にマシンを寄せたことでオコンをウォールに押しやってしまい接触。結果、2台ともウォールにヒットし、アルピーヌはダブルDNFとなった。

レース終了後、ガスリーは報道陣の取材に対して「レースを終えている人たちを見て、今は何も言うことができないほど残念だ」と語るに留まった。

しかし、チーム代表のサフナウアーは、ガスリーがすぐにオコンへ謝罪に向かい、クラッシュの責任を認めて和解に至ったと明かした。そして上位集団に加わることができたという事実をポジティブに受け止めていたという。

「ピエールは『コースアウトしなければよかったのに……(コース上に)戻ってきたら加速ができなかった』と言っていたよ」

サフナウアーはそう語る。

「彼は5位まであと一歩だったから彼は不満げだったが、あのレベルで純粋にレースができたということには喜んでいた」

「このレースは彼の手中にあって、ペースは良いという感じだった」

Marshals remove the damaged car of Pierre Gasly, Alpine A523, with a truck after the race

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images