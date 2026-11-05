訃報

F1

1980年F1王者アラン・ジョーンズが80歳で亡くなる

1980年のF1王者であるアラン・ジョーンズが80歳で亡くなった。

Phil Branagan

公開日時: 2026/11/05 10:56

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

1980 F1 drivers champion Alan Jones

写真：: Andy Hone / Motorsport Images

1980年のF1世界チャンピオン、アラン・ジョーンズが亡くなった。80歳だった。

ジョーンズの家族を代表して発表された声明によると、妻のアマンダ・バトラー＝デイヴィスは、アランが短い闘病生活の末、木曜日に亡くなったと明らかにした。

「愛するアランが、短い闘病生活の末、11月5日に亡くなったことを、深い悲しみとともにお知らせします」とバトラー＝デイヴィスは述べた。

「彼は、身近な人々はもちろんのこと、彼が常に感謝していた多くのファンからも深く惜しまれ、いつまでも心に残ることでしょう」

「アランは生涯をモータースポーツに捧げ、彼が影響を与えた数え切れない人々を通して、その功績は後世に語り継がれるでしょう」

「アランは、トラック内外を問わず、その功績、情熱、そして紛れもない個性によって、国内はもとより世界中のモータースポーツ界に永続的な足跡を残しました」

「家族一同、この機会に、長年にわたりアランの人生を支えてくださった皆様に、友情、愛情、そして温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。彼は、周りにこれほど多くの素晴らしい方々に恵まれ、本当に幸運でした」

Frank Dernie, Frank Williams and Alan Jones

Photo by: Motorsport Images

1946年にメルボルンで、実業家でレーサーのスタン・ジョーンズの息子として生まれたジョーンズは、父親が1959年にロングフォードで開催されたオーストラリアGPで優勝するのを傍観していた。息子のジョーンズは1980年にカルダーパークでのオーストラリアGPで再び優勝を果たし、世界で2番目に古いグランプリとされるこのレースで優勝した最後のオーストラリア人ドライバーとなっている。

1975年のスペインGPでヘスケスからF1デビューを果たしたジョーンズは、ヒルやサーティース、シャドウといったチームを経て、1978年にウイリアムズでレギュラーシートを獲得。1979年には4勝をマークすると、1980年に前述のオーストラリアGPを含めて5勝を挙げ、ブラバムのネルソン・ピケとの一騎討ちを制して初のワールドチャンピオンを獲得した。

1981年もチャンピオン争いに加わったが、チームメイトのカルロス・ロイテマンとの関係が悪化。チームはコンストラクターズタイトルを獲得した一方で、ドライバーズタイトルはピケが獲得している。

またこの年、相次ぐリタイアに加え、移動続きの生活によるストレスも重なり、シーズン終了をもってF1を引退すると発表した。

Alan Jones, Williams FW07B Ford

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

その後も母国オーストラリアでGTカーやフォーミュラカーのレースに出場したが、再びF1に戻りたいという思いを抑えきれなかった。1983年にはロングビーチでアロウズをドライブ。翌年はレース活動から離れたものの、1985年にベアトリス・ハースから復帰し、まず3戦に出場した後、1986年にはフルシーズンを戦った。しかし、通算勝利数を増やすことはできず、同年限りで再び引退した。

その後はV8スーパーカーを戦った他、ポルシェやトヨタからル・マンを含むスポーツカーレースにも出場し、ニューマン・ハースからCARTにも参戦した。プロのモータースポーツでの最後の出走は2002年。ディック・ジョンソン・レーシングからバサースト1000にコドライバーとして出場した。

モータースポーツでの活動を続ける一方、ジョーンズはオーストラリアのF1テレビ中継で解説者を務め、メディアの世界でも成功を収めた。コックピットにいた頃と同様、歯に衣着せぬ物言いで、自分の目に映ったことを率直に語った。

また、1987年には全日本ツーリングカー選手権（JTCC）の2戦にスポット参戦し、第4戦SUGOにおいてトヨタ・スープラで優勝を飾っている。

さらにチャンピオン経験者としてF1のスチュワードも務めるなど、オーストラリア・モータースポーツ界の重鎮として活躍した。

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 レッドブル代表、ルクレールへのペナルティに疑問「ペナルティが出るのが遅れ、それが5秒しかなかったのには驚いた」

最新ニュース





1980年F1王者アラン・ジョーンズが80歳で亡くなる



F1



F1 F1



1980年F1王者アラン・ジョーンズが80歳で亡くなる





レッドブル代表、ルクレールへのペナルティに疑問「ペナルティが出るのが遅れ、それが5秒しかなかったのには驚いた」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



54 分前



レッドブル代表、ルクレールへのペナルティに疑問「ペナルティが出るのが遅れ、それが5秒しかなかったのには驚いた」





体調不良続くジョアン・ミル、カタールGPを欠場。ホンダは代役にジェイク・ディクソンを起用



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



1 時間前



体調不良続くジョアン・ミル、カタールGPを欠場。ホンダは代役にジェイク・ディクソンを起用





ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」



F1



F1 F1



アメリカGP



2 時間前



ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録