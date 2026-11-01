F1
好調アロンソが予選Q1で無念のマシンストップ。ホンダ折原GMは「冷却システムに通常とは異なるデータを確認」と説明
フェルナンド・アロンソは、メキシコシティGPの予選でトラブルによりマシンを停めたが、ホンダは冷却システムのデータに異常が見られたと説明した。
公開日時: 2026/11/01 2:21
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
F1第19戦メキシコシティGPでは、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが初日から好調だったが、予選ではトラブルに見舞われた。このトラブルについて、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎氏が説明した。
標高が高く空気密度が低いという特殊な環境下にあるエルマノス・ロドリゲス・サーキットで、アストンマーティンは好調なスタートを切った。しかし予選Q1の最初のアタックを終えた後、アロンソは最終スタジアムセクションでマシンをストップさせた。ピットレーンまであと少しというところだったが、チームからは今すぐマシンを停めるように指示された。
これでアロンソは予選18番手に終わり、Q1敗退。チームメイトのランス・ストロールも20番手に終わり、アストンマーティンは2台がQ1でノックアウトされてしまった。
折原氏は予選後、ホンダのプレスリリースの中でこのトラブルについても言及。冷却システムにデータ異常があったと説明した。
「昨日のFP2終了後から今日にかけて、トラックサイドとHRC Sakuraでデータの分析を行ないました。FP3ではドライバビリティとターボラグにさらなる改善の余地を確認し、予選に向けて最適化を進めました」
「予選では、アロンソ選手のマシンの冷却システムに通常とは異なるデータを確認したため、コース上でマシンを止めました。明日のレースに向けて、今夜いくつかのコンポーネントを交換します」
「決勝ではトラフィックへの対応が重要になるため、パワーユニットの温度管理について、様々な展開を想定して準備を進めます」
なお、予選8番手タイムを記録していたリアム・ローソン（レーシングブルズ）が失格となったため、アロンソは17番手、ストロールは19番手に繰り上がった。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 リアム・ローソン、F1メキシコシティGP予選失格。MGU-Kの出力低減率違反……好位置9番グリッドを失う
最新ニュース
好調アロンソが予選Q1で無念のマシンストップ。ホンダ折原GMは「冷却システムに通常とは異なるデータを確認」と説明
F1
F1 F1 2 分前
好調アロンソが予選Q1で無念のマシンストップ。ホンダ折原GMは「冷却システムに通常とは異なるデータを確認」と説明
リアム・ローソン、F1メキシコシティGP予選失格。MGU-Kの出力低減率違反……好位置9番グリッドを失う
F1
F1 F1
メキシコシティGP
24 分前
リアム・ローソン、F1メキシコシティGP予選失格。MGU-Kの出力低減率違反……好位置9番グリッドを失う
「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定
MotoGP
MGP MotoGP
マレーシアGP
27 分前
「ペースが頭打ちになっていた」小椋藍、スプリントで一時トップ快走も4位。アプリリアのオーダーは否定
フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」
F1
F1 F1
メキシコシティGP
1 時間前
フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録