F1

好調アロンソが予選Q1で無念のマシンストップ。ホンダ折原GMは「冷却システムに通常とは異なるデータを確認」と説明

フェルナンド・アロンソは、メキシコシティGPの予選でトラブルによりマシンを停めたが、ホンダは冷却システムのデータに異常が見られたと説明した。

公開日時: 2026/11/01 2:21

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写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

F1第19戦メキシコシティGPでは、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが初日から好調だったが、予選ではトラブルに見舞われた。このトラブルについて、ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎氏が説明した。

標高が高く空気密度が低いという特殊な環境下にあるエルマノス・ロドリゲス・サーキットで、アストンマーティンは好調なスタートを切った。しかし予選Q1の最初のアタックを終えた後、アロンソは最終スタジアムセクションでマシンをストップさせた。ピットレーンまであと少しというところだったが、チームからは今すぐマシンを停めるように指示された。

これでアロンソは予選18番手に終わり、Q1敗退。チームメイトのランス・ストロールも20番手に終わり、アストンマーティンは2台がQ1でノックアウトされてしまった。

折原氏は予選後、ホンダのプレスリリースの中でこのトラブルについても言及。冷却システムにデータ異常があったと説明した。

「昨日のFP2終了後から今日にかけて、トラックサイドとHRC Sakuraでデータの分析を行ないました。FP3ではドライバビリティとターボラグにさらなる改善の余地を確認し、予選に向けて最適化を進めました」

「予選では、アロンソ選手のマシンの冷却システムに通常とは異なるデータを確認したため、コース上でマシンを止めました。明日のレースに向けて、今夜いくつかのコンポーネントを交換します」

「決勝ではトラフィックへの対応が重要になるため、パワーユニットの温度管理について、様々な展開を想定して準備を進めます」

なお、予選8番手タイムを記録していたリアム・ローソン（レーシングブルズ）が失格となったため、アロンソは17番手、ストロールは19番手に繰り上がった。

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