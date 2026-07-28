ハースF1富士TPC、初日は気まぐれな天候に翻弄され終了。午後は福住だけがドライブ
富士スピードウェイで行なわれているハースF1チームの旧車テスト。初日午後は天候にも恵まれず、福住仁嶺が20周強を走るにとどまった。
写真：: Motorsport.com / Japan
ハースF1チームによる富士スピードウェイでの旧型マシンテスト（TPC）は、7月28日の走行を終了。午前は精力的に周回を重ねた一方、午後はあまり走行できず不完全燃焼なセッションに終わった。
今回のTPCでハースの2025年マシン『VF-25』をドライブしたのは、昨年から2年連続の参加となる坪井翔と、これがF1初ドライブとなる福住仁嶺の2名。セッション1は午後の荒天を見越して当初より1時間長い9時〜13時までの走行となり、まず坪井がウエット路面で15周を走ると、交代した福住がウエット→ドライと変わりゆく路面の中で54周を走破した。
午後のセッション2は予定よりも1時間遅い14時半にスタート。セッション1終了時にはほぼドライ路面になっていたが、この頃には再びコースは濡れていた。福住は14時50分ごろから9周走行したが、そこからは1時間ほどの待機。というのも、今回のテストに持ち込まれたウエットタイヤで走るには路面の水量が少ない状況だったため、雨量が増すのを待他なければならなかったのだ。
16時過ぎからは雨が降ってきたこともあって走行プログラムが再開されたが、今度は逆に雨脚がかなり強まりすぎてしまったため、終了時刻の17時の少し前に走行切り上げ。結局セッション2は福住のみが23周を走り、ベストタイムは1分33秒745だった。
なおテスト2日目の29日（水）は、9時〜12時にセッション3、13時30分〜17時にセッション4が行なわれる予定となっている。
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