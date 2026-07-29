ハースTPCを経験した坪井翔と福住仁嶺、“次のチャンス”を掴むために必要なものは？　ハース小松代表とトヨタ加地ディレクターは何を語る

富士スピードウェイで行なわれた2度目のハースF1旧車テスト（TPC）。トヨタ陣営のドライバーとして国内トップカテゴリーで活躍する坪井翔と福住仁嶺がハースVF-25をドライブした。

気になるのは、坪井と福住がTPCから“次のチャンス”に繋がるかどうかだ。坪井も福住も、このテストを「思い出づくり」や「ご褒美」で終わらせるつもりはないが、今後F1のFP1に起用されたり、リザーブドライバー、ひいてはレギュラードライバーのシートを得るためには、ハースやトヨタに対して何を証明する必要があるのだろうか。

TGRグローバルモータースポーツディレクターの加地雅哉氏は、「“次のチャンス”がどうなっていくかは、小松さんやチームとみんなで決めていくこと」だと前置きしつつ、今後求められていくのは彼ら自身の“努力”が一番大きいと語る。

なお、これはドライバー育成に携わる中嶋一貴氏も見解を同じくしており、トヨタとしてはドライバーたちが努力し成長するための環境づくりに取り組んでいきたいと述べていた。

加地ディレクターは会見でこう語った。

「次のチャンスがどうなっていくかは、小松さんやチームとみんなで決めていくことなので、今後の彼らの努力次第というところが一番大きなポイントです」

「坪井選手は今後さらに経験を積んでいくことが必要だと思います。また福住選手に関しては最初の一歩目という点ではすごくいい一歩目を踏み出しました。やっぱりこういうクルマにちゃんとアジャストして能力を発揮するために、彼らがもっともっと日々努力を積み重ねることが一番大事だと僕は思っています」

「“チャンスの神には前髪しかない”、とは言いますが、チャンスがやってきた時にそれを掴める努力はもっともっとやっていく必要があると思います。この先どうやっていくかは彼ら次第だと思いますし、そんな簡単な話ではないので、しっかり努力を続けてもらう必要があります」

「F1で活躍しようと思ったら、彼らには経験が足りないところ、コミュニケーションなど改善すべきところがあります。僕らとしては次のステップへと繋がる道をしっかり作っていこうと思いますので、それに合わせて彼らも（F1に）アジャストして能力を発揮できるよう、しっかり努力していってもらいたいです」

またハースの小松礼雄代表も、ドライバーふたりに対する評価を尋ねられた際、F1の舞台で活躍するために必要な資質について言及。常に挑戦を続けるメンタリティが必要だと述べた。

今回のテストでは「違うところ」にフォーカスしていたため、坪井と福住のドライビングに関する評価はエンジニアに任せていると話した小松代表。ただドライバーたちの意識の高さには好印象を受けたという。

「ちゃんと問題意識を持って、明確な短期的目標を持って乗ってくれていると思います。そこが第一ですよね」

「ぼんやりと『良いチャンスがあるから1日乗ろう』ではなく、この状況をどれだけ最大限活かせるか、どう次に繋げるかを考えていたと思います。常に自分に挑戦し続けている、そういう態度が明らかだったので、それはすごく嬉しいですよね」

「あのレベルのドライバーたちなら、ドライビングに関してはある程度練習すれば才能を見せられます。だからこれからのステップアップは現実的には絶対できると思います」

「でも一番難しいのはメンタルの方です。常に自分に挑戦し続けていくこと、与えられた場で最大限のパフォーマンスを発揮して、次の壁を破って、次の門をこじ開けていく……そういうメンタリティがないといけません。そういう人間を育てるということも、僕らと章男さん（トヨタの豊田章男会長）とコラボレーションしてこういう場を設けていることの大きな意味です。それにすごく期待しています」