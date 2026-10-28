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目指せF1！ 2026年のホンダ・レーシング・スクール鈴鹿はふたりの17歳、塩田惣一朗と小野原悠がスカラシップ獲得

2026年度のHRS-Suzukaフォーミュラクラスでは、塩田惣一朗と小野原悠がスカラシップを獲得した。

公開日時: 2026/10/28 8:53

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塩田惣一朗、佐藤琢磨プリンシパル、小野原悠

写真：: Mobility Land

HRS-Suzuka（ホンダ・レーシング・スクール鈴鹿）は、2026年度のフォーミュラクラスでスカラシップ（奨学制度）を獲得した2名を発表。塩田惣一朗と小野原悠が夢への切符を手にした。

HRSはかつてSRS（鈴鹿サーキット・レーシング・スクール）の名で知られたスクールであり、ここでスカラシップを得たドライバーはホンダのサポートを受けながら国内外のトップカテゴリーへのステップアップしていった。中でも現在プリンシパル（校長）を務める佐藤琢磨（1997年卒）、そして角田裕毅（2016年卒）は、このスカラシップを足がかりにF1参戦を果たした。

今年度も、フォーミュラクラスのカリキュラムの中で優秀な成績を収めた5名が選抜され、スカラシップ最終選考会が行なわれた。その結果、塩田が首席、小野原が次席という結果となった。

塩田は神奈川県出身の17歳。全日本カート選手権、ROTAX MAX CHALLENGEなどで好成績を収め、今年はBionic Jack RacingからFIA F4選手権に参戦して1勝・ランキング7位（第12戦終了時）と、既にフォーミュラのレースで活躍している。

塩田は「首席を獲得できて嬉しいです。物心ついた頃にはレーシングカートをはじめ、その頃からF1のドライバーになってワールドチャンピオンを獲得することが夢でした。まずはそのスタートラインに立ったと考え、さらにここから技術と人間性を磨いていきたいです」と語った。

次席の小野原も17歳で、大阪府出身。こちらもスーパーFJでフォーミュラレースにデビューしており、今年は鈴鹿・岡山S-FJ選手権でランキング2位となった。

その小野原は「一年間、首席を獲得するつもりで努力してきたので悔しいです。この悔しさをバネに今後に活かしていきたいです。スクールを通じて改善しなければいけないところがいくつか見つかりました。伸びしろはたっぷりあると信じています。それらの課題を着実に改善し、将来の夢であるF1ドライバーになりたいです」とコメントした。

なおHRSのフォーミュラクラスは来年度より『ホンダ・レーシング・ドライバーアカデミー』へと名称が変更され、新カリキュラムを導入。夏までにスカラシップ生を決定して、秋以降は「即戦力強化プログラム」と題してフランスF4スポット参戦などのより実践的なプログラムが組まれるようになるという。

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