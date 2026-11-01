F1 メキシコシティGP

ファンを突き飛ばし警告受けたハジャー。“無法地帯”パドックに不快感隠さず「次はもう少し優秀な警備員を雇わないと」

パドックでファンを突き飛ばしたとして警告を受けたアイザック・ハジャーは、警備員がいながらも自身が守られなかったことに対して不満をこぼした。

公開日時: 2026/11/01 9:32

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

写真：: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

F1メキシコシティGPの金曜日に、「不正行為」があったとして警告を受けたアイザック・ハジャー（レッドブル）。パドックでファンを突き飛ばしたことがその理由だが、現状のパドックが“無法地帯”となっていることに不快感を隠していない。

事件が起きたのはFP1開始直前だった。パドックを歩いていたハジャーは、道中でファンからの写真撮影にも応じながらピットへと向かっていたが、キリがないと感じたのか、肩に手を回して写真を撮ろうとしたファンを拒絶。しかし当該ファンも諦めずに食い下がってセルフィーを試みたため、ハジャーは怒り、右手でその人物のことを突き飛ばしたのだ。

この行為については、国際モータースポーツ競技規則の第12.2.1.l条で違反事項とされる「あらゆる不正行為」に該当するとして、FIAスチュワードはハジャーが規則違反を犯したと認定した。しかしながら、当該ゲストの無断行為や警備体制の不備など様々な事象が勘案された結果、情状酌量の余地があるとして警告にとどまった。

ハジャー本人も、自身が十分に守られなかったことに対しては不満を示している。当時は警備員もひとりついていたのだが、無理やりセルフィーをしようとするファンを排除することはできておらず、ハジャーは半ば足止めを食いそうになっていた。

Sky Sport F1のインタビューで、スチュワードは自分の状況に理解を示してくれたのかと尋ねられたハジャーは、こう答えた。

「次はもう少し優秀な警備員を雇わないとね。そうすれば面倒なことには巻き込まれないだろう」

「自分で自分を警備をするのは嫌なんだ」

ハジャーにとっては予選の結果も苛立ちを募らせるものとなった。Q3での1回目のアタックではスタジアムセクションのターン13でロックアップがあり、アタック中断。一度ピットに戻って仕切り直したが、修正舵も多く満足なラップとはならず、トップから約0.4秒遅れの7番手に終わった。

4番手に入ったチームメイトのマックス・フェルスタッペンからはコンマ2秒差。フェルスタッペンとほぼ同様のタイムで3番手に食い込んだ前戦アメリカGPとは対照的な結果になった。

「最悪だったよ。ロックアップしてばかりだった」とハジャーは言う。

「なぜかは分からないけど、今週末あのコーナー（ターン13）ではずっとスムーズだったんだ。今朝（FP3）は少しロックしたけど、特に心配するようなことではなかった。そしたら僕のアタックでこれだよ」

「最悪なラップだった。それでも7番手だから、正直本当にラッキーだったと思う」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 0.009秒差でポール逃したラッセル、1周分の余分な燃料を悔やむ「わずかな違いだけど、それがなければ……」

最新ニュース





ファンを突き飛ばし警告受けたハジャー。“無法地帯”パドックに不快感隠さず「次はもう少し優秀な警備員を雇わないと」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 分前



ファンを突き飛ばし警告受けたハジャー。“無法地帯”パドックに不快感隠さず「次はもう少し優秀な警備員を雇わないと」





0.009秒差でポール逃したラッセル、1周分の余分な燃料を悔やむ「わずかな違いだけど、それがなければ……」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



42 分前



0.009秒差でポール逃したラッセル、1周分の余分な燃料を悔やむ「わずかな違いだけど、それがなければ……」





マルク・マルケス、今季7勝目でタイトルに王手！ 小椋藍が忖度ナシの走りで4位｜MotoGPマレーシアGP決勝



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



1 時間前



マルク・マルケス、今季7勝目でタイトルに王手！ 小椋藍が忖度ナシの走りで4位｜MotoGPマレーシアGP決勝





アントネッリを襲う、チャンピオン獲得間近の”緊張”と体調不良「今夜は10時間くらい眠って、決勝に備えたい」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



アントネッリを襲う、チャンピオン獲得間近の”緊張”と体調不良「今夜は10時間くらい眠って、決勝に備えたい」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録