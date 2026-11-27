F1 カタールGP

ハースと契約延長。ベアマンが改めてフェラーリ昇格への思い語る「また赤いレーシングスーツを着たい」

ハースとの契約延長が発表されたオリバー・ベアマンは、自分の夢は変わらずフェラーリのレースドライバーになることだと述べた。

公開日時: 2026/11/27 11:32

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写真：: Mark Sutton / Motorsport Images

先日、ハースとの契約延長が発表されたオリバー・ベアマン。F1カタールGPの記者会見に出席し、公の場でコメントした。

2025年からハースのドライバーとしてF1にフル参戦しているベアマンは、来季も残留することが確実視されていたが、その発表がなかなか行なわれず、ハースの1席は唯一の空きシートとなっていた。一説には、両者が金銭的な条件で折り合っていなかったのではとも言われた。

しかしながら、カタールGP前のタイミングでついにベアマンの来季残留がアナウンスされた。ベアマン本人としても気が気でない日々を過ごしていたが、ようやくレースに100%集中できる環境となった。

「最終的にはうまくまとまった。ハースに残留することはほぼ確実だと思っていたけど、それでも少し落ち着かないものだ」とベアマンは言う。

「特にある段階まで行くと、チームの人たちから『来年はどうするんだ？』と聞かれるようになる。そうなると当然、チーム全体として本来集中すべきこと、つまりコース上での仕事に完全には集中できなくなってしまう。とにかく、今はすべて順調だし、これからのことを楽しみにしている」

来季もハースで戦うベアマンにとって重要なのは、2028年以降にフェラーリのレギュラードライバーの座を掴み取ることができるか、という点だ。

ベアマンはこれまでフェラーリの育成ドライバーとしてステップアップを続けてきた。2024年のサウジアラビアGPでは、カルロス・サインツJr.の代役として急遽フェラーリからF1デビューを果たし、7位入賞を果たした。

ハースで経験を積んだ今、次なる目標は言うまでもなく跳ね馬昇格だが、現在フェラーリには長期契約を結んでいるシャルル・ルクレール、そして7度のワールドチャンピオンであるルイス・ハミルトンがおり、2028年にシートが空く保証はない。そんな中でベアマンのチームメイトとしてフェラーリ育成のラファエル・カマラが加入。油断はできない状況にある。

2027年より先のことについては何も決まっておらず、「現状はハースに残留することだけが決まっている」と話すベアマン。ただ、当然ながらフェラーリでレースを戦うことを夢見ていると述べた。

「僕が今ここにいられるのはフェラーリのおかげだと思っている。ジェッダであのチャンスをもらえていなかったら、今ここに座っていられたかどうか分からないからね。18歳だった僕をF1マシンに乗せてくれて、そしてさまざまな機会を与えてくれたフェラーリには本当に感謝している」

「ハースのマシンに乗る機会も与えてもらったし、彼らからは本当に素晴らしいチャンスをもらっている。そしていつか再び赤いレーシングスーツに袖を通したいと思っている。一度、その感覚を少しだけ味わうことができたからね」

「僕の夢はフェラーリのドライバーとしてレースをすること。それは今も変わっていないし、これからも変わらないよ」

ベアマンはフル参戦1年目の2025年にチームメイトのエステバン・オコンを獲得ポイントで上回り、2年目の今季はオコンに対するパフォーマンス差をさらに広げた。オコンが離脱した今、新たなチームメイトは後輩のカマラであり、文字通りリーダーとしてチームを引っ張っていくことが求められるが、リーダーシップに関してもオコンの背中を見て成長したという実感があるという。

「そこは間違いなく興味深いことだし、目指していくべきものだと思う。F1で成功したい、あるいはさらに上を目指したいのであれば、チームを率いる能力があることを証明する必要があると思う」

「F2から上がってきた僕にとって、チームメイトになったエステバンには非常に感銘を受けた。チームを前進させる姿から多くのことを学んだ」

「そして今、僕自身も自然な流れとして、そうした役割を担う段階に来たと感じている。F1でまだ3年目なのにチームで一番のベテランになるというのは、思ったよりも早いなという感じだけど、非常に楽しみなことだ。チームは僕が伝えるフィードバックをかなり信頼してくれるようになったと思うし、僕自身もその点で大きく成長できたと感じている」

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