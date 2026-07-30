アメリカでのレース追加はなし。F1のCEO、中東でのシーズンラスト2戦が中止となった場合「シーズンはヨーロッパで締めくくる」

F1は、バーレーンGPをマレーシアで開催するという独創的なアイデアで、中東での紛争によって生じた問題のひとつを解決した。

しかしシーズン終盤には、ラスベガスGPから3連戦が予定されており、そのうちシーズンラスト2戦となるカタールGPとアブダビGPの開催可否について、決定する期限が迫っている。

中東情勢は依然として不安定であり、世界耐久選手権（WEC）はすでに10月下旬と11月上旬に予定されていたカタールとバーレーンでのレース中止を決定し、ヨーロッパでシーズンを終えることを決定した。

F1のステファノ・ドメニカリCEOは、カタールGPとアブダビGPに関する決定を可能な限り遅く、つまり9月中旬まで延期することを明言し、もし中止せざるを得ない場合は、北米で新たなレースを追加するのではなく、ヨーロッパで代替レースを開催すると述べた。

「シーズン終了に関して、我々は他のすべての選手権と連絡を取り合っている」とドメニカリはMotorsport.comを含む一部のメディアに語った。

「例えば、 WECは年末に中東へは行かず、ヨーロッパに留まると発表したことは承知している。我々の組織体制としては、状況がどのように展開していくかを最大限に見極める時間を確保する方針だ」

「適切なタイミングで決断を下すことになる。その時期は9月中旬より前にはならない。だから、現時点ではカタールGPとアブダビGPは予定どおり開催されることになっている」

「ちなみに、どちらのレースもすでにチケットは完売している。それは、世界が様々な問題を抱えている中でも、このスポーツがどれほど大きな存在になっているかを示す素晴らしい証拠だ」

「もちろん、9月中旬までに状況が我々の期待するような形で明確にならなければ、その時点で決断を下す。そして、その件について皆さんに確認しておきたいのは、もし中東でレースを開催できない場合、シーズン最終戦はヨーロッパで行なわれるということだ。他の地域へ移ることはできないからだ」

「いくつかの選択肢は検討しているが、今の段階で約束したり、先走って話したりするのは適切ではない。それが現時点での状況だ。だから、そうならないことを心から願っているが、もし状況が中東での開催を許さなければ、選手権はヨーロッパで締めくくることになる」

パドックでは、アメリカ・オースティンのサーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）で追加開催する案や、ラスベガスで2週連続開催とする案も浮上しているとの噂が広がっていた。

こうした案は物流面では理にかなっているものの、11月21日にラスベガスGPが終了した翌週にはアメリカの感謝祭が控えている。この期間にはNFLの試合が数多く予定されており、追加開催を行なえば視聴者や注目を奪い合うことになる。11月25～27日だけでもNFLは5試合を予定しており、その中にはロサンゼルスやダラスで開催される試合も含まれている。

また、F1はラスベガスGPを大成功のイベントとして積極的にアピールしており、このレースでは主催者もFIA自ら務めている。しかし実際には、VIPホスピタリティと一般観客席のバランスはいまだ発展途上だ。2023年の初開催では、地元関係者との対立が続き、VIPエリアの多くで空席が目立ったことから、需要予測を誤った可能性も指摘されていた。

さらに今月、F1の親会社であるリバティ・メディアは、2023年のラスベガスGP初開催時、コース補修作業のため観客が観戦エリアから退去させられた件をめぐる集団訴訟について、300万ドル（約4億9000万円）の和解金を支払うことで合意している。

代替開催地として考えられるヨーロッパの候補では、イモラが最有力とみられている。本来なら気候条件ではトルコやポルトガルの方が有利だが、両サーキットは来季カレンダー復帰に向けた改修工事を進めており、現時点では開催が難しい状況にある。

「統計を見ると、その時期（12月上旬）のヨーロッパの気温は、我々がレースをするラスベガスの平均気温よりもむしろ高いくらいだ」

そうドメニカリは語った。

「もちろん実際の天候は誰にも分からないし、気候変動の影響もあって、何が起こるか確実なことは何一つない」

そしてドメニカリは、噂になっているアメリカでの追加開催については明確に否定した。

「はっきり言えるのは、アメリカで追加レースを開催することはないということだ。ラスベガスで2レース開催という案もあったが、そこで築き上げている価値を、自分たちで安売りするようなことはしたくない」

「それに忘れてはいけないのは、その時期はNFLと真っ向から競合することになるという点だ。NFLはアメリカで非常に大きなスポーツで、多くのファンが視聴している。だから、そうした巨大な存在と正面からぶつかる状況は避けなければならない。また、海外開催の後にはイギリスでブレグジット関連の通関手続きを完了させる必要もあり、その後さらに別の地域へ移動することは現実的ではない」

「したがって、同じスケジュールの枠内でシーズンを締めくくる唯一の方法はヨーロッパで開催することだ。もちろん、雪が降らないことを願っているよ。他の地域でも同じことだけれどね」

「昔、ニュルブルクリンクでレースをしていた頃には、一時的に雪が降り、その後雨に変わったこともあった。今回そうならないことを願っているし、もしそうなったとしても、その時は対応するだけだ。それでも、12月上旬のヨーロッパならレースを開催できるだけの天候になると考えている」