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「関係者の皆さん！ 俺は来季も参戦するぜ」ボッタス、キャデラックF1残留に意気込み

2027年シーズンも引き続きキャデラックF1で走ることになったバルテリ・ボッタスは、今後の挑戦にワクワクしていると語った。

公開日時: 2026/11/19 1:24

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

2027年シーズンの残留が決定したキャデラックのバルテリ・ボッタスは、来季に向け、改めて意気込みを語った。

ボッタスは今シーズン、新規参戦チームのキャデラックからF1に復帰。セルジオ・ペレスとベテランコンビとなった。

ただボッタスは複数年契約を結んでいたにもかかわらず、2027年シーズンの参戦継続について不安視されていた。アメリカ人ドライバーのコルトン・ハータなど、若手ドライバーが起用されるのではないかと言われてきたのだ。

しかしキャデラックは最終的にボッタスを2027年も継続起用することを決定。チームがトップチームから大きく遅れているなか、ペレスとのベテランコンビの価値を認める格好となった。

2027年の継続発表に際し、ボッタスは次のようにコメント。今後も新規参戦という挑戦をチームと共に挑んでいくことへの気合を語った。

「関係者の皆さんへ。僕は参戦し続ける！」

「2027年もキャデラックとともに、この旅を続けられることにワクワクしている。ゼロから新しいF1チームを築くことが簡単ではないのは分かっていた。しかし、だからこそこの挑戦は特別なものなのだ」

「僕たちは基盤を築き、学び、改善を続けている。そして、まだまだこれからだ。僕はさらなる成長に飢えているし、我々が共に築いているものを信じている。物語はまだ始まったばかりだ」

なおチームCEOのダン・タウリスは次のようにコメントした。

「バルテリの経験、見識、そして献身は、我々のチームにとって重要な強みだ。継続性を確保することは、チームの発展を続け、F1における目標の達成を目指すうえで、強固な基盤となる」

「ラスベガスGPを目前に控え、チーム全員がバルテリの2027年残留が決まり、チェコとともに戦い続けることを喜んでいる。我々は共に歩む旅の次の段階を楽しみにしている」

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