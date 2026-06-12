若手ドライバーが印象的な走り披露。フォルナローリ5番手、アーロン6番手。岩佐歩夢も14番手｜F1バルセロナ-カタルニアGP フリー走行1回目
数多くの若手ドライバーが出走したF1バルセロナ-カタルニアGPのFP1。若いドライバーたちが印象的な走りを披露した。
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行1回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークした。レッドブルのマシンに乗って出走した岩佐歩夢は14番手だった。
このグランプリの舞台であるバルセロナ-カタルニア・サーキットは、テストでも使われている各チーム／各ドライバーにとって走り慣れたコース。そのため、合計7人の新人ドライバーが出走することになった。各車年間2回、FP1でルーキードライバーを走らせなければいけない規定になっているのだ。
そのうちのひとりが岩佐歩夢で、レッドブルのアイザック・ハジャーのマシンに乗り込んだ。
気温は29度、路面温度は48度というコンディションでセッションが始まった。
セッション開始と同時に多くのマシンがコースインしていった。しかしウイリアムズのカルロス・サインツJr.はピットレーンで動けなくなってしまい、コースマーシャルやチームスタッフに押され、ガレージに戻った。ただ大事には至らなかったようで、すぐにコースインした。ただもう1台のウイリアムズ、ルーキードライバーとして出走予定のルーク・ブラウニングのマシンにはトラブルが発生したようで、なかなかコースインできなかった。
セッション折り返しを迎える頃、トップタイムを計測していたのはミディアムタイヤを履いたジョージ・ラッセル（メルセデス）で、1分17秒353。ただ、ラップレコードと比べればまだまだ遅いペースであった。
そのラッセルはセッション開始から30分が経過した頃にソフトタイヤに履き替え、1分16秒363を記録。1秒ほどタイムを更新した。
結局このラッセルのタイムがこのセッション最速。2番手にはマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手にはフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。
多く走ったルーキードライバーの中で驚きだったのは、アウディのマシンに乗ったポール・アーロンだ。アーロンはレギュラードライバーのガブリエル・ボルトレトよりも1秒近く速いタイム計測。印象的な走りを見せたといえよう。またマクラーレンに乗ったレオナルド・フォルナローリも、ピアストリからは約0.6秒の遅れではあるが、5番手タイムをマークした。
岩佐歩夢はセッション後半にソフトタイヤに履き替えてコースイン。1分18秒298を記録し、14番手となった。このタイムは、レギュラーのマックス・フェルスタッペンから約1.2秒遅れであった。
残念だったのはブラウニングである。ブラウニングはマシンの電気系にトラブルが発生したとのことで、結局1周も走れなかった。チームはFP2に向けて、問題解決のために尽力すると語っている。
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