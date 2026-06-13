ラッセル逆襲なるか、FP3トップ。アントネッリはアタックまとめられず｜F1バルセロナ-カタルニアGP

F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが最速となった。

金曜に引き続き、好天に恵まれたバルセロナ・カタルニア・サーキット。気温32度、路面温度は47度まで上昇し、予選前最後のフリー走行を迎えた。

セッション開始からしばらくは、キャデラックの2台のみが走行。その後、アウディのニコ・ヒュルケンベルグが加わったが、各チームが本格的に走り出したのはセッション開始から20分が過ぎようかという頃だった。

金曜日の走行でタイヤのデグラデーション（性能劣化）が激しかったことから、レースに向けてタイヤを温存しようという意図もあってか、多くのマシンがソフトタイヤで走り始めた。

セッション折り返しの時点で、最速はメルセデスのジョージ・ラッセル。5連勝中のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は0.242秒差で2番手につけた。

各車ソフトタイヤでの走行を一旦切り上げ、ピットに戻るマシンが増えている中、キャデラックのバルテリ・ボッタスがターン10のグラベルでマシンストップ。どうやら全くブレーキが効かなくなってしまったようで、ターン9の縁石で挙動を乱し、スロー走行していたにも関わらずのコースオフだった。

これによりセッションは赤旗中断。ボッタスのマシンが回収され、残り時間21分からセッションが再開された。ここで新品タイヤを投入したマシンはなかったが、一旦ピットに戻ったヒュルケンベルグが2セット目のソフトタイヤを投入。残り12分ほどから、各チームが予選に向けた最後のシミュレーションを実施していった。

ここでラッセルは0.6秒ほどタイムを縮め、1分15秒679をマーク。マクラーレン勢が0.2秒差で2、3番手に続いたが、アントネッリはターン1でトラフィックに詰まってしまった様子。アタックをやり直したが、ターン10でまたもトラフィックに遭い、結局タイムを出さずにピットに戻ってしまった。

結局、このセッションはラッセルがトップタイムをマーク。2番手にマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手にフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。5番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）は少し離されたが、マクラーレンのランド・ノリスが4番手に入った。

少なくともFP3ではメルセデスが一歩リードし、マクラーレンとフェラーリが互角に近い速さを見せた形だ。レッドブルはマックス・フェルスタッペンが6番手、アイザック・ハジャーは8番手となっている。

中団争いは、ヒュルケンベルグが9番手。アウディはガブリエル・ボルトレトも11番手につけている。アービッド・リンドブラッドが10番手、リアム・ローソンが12番手につけたレーシングブルズが対抗馬となりそうだ。

アストンマーティンは、トラブルでストップしたボッタスを挟み、フェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが22番手に終わった。