ラッセル逆襲なるか、FP3トップ。アントネッリはアタックまとめられず｜F1バルセロナ-カタルニアGP
メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP3でトップタイムをマークした。
George Russell, Mercedes
写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが最速となった。
金曜に引き続き、好天に恵まれたバルセロナ・カタルニア・サーキット。気温32度、路面温度は47度まで上昇し、予選前最後のフリー走行を迎えた。
セッション開始からしばらくは、キャデラックの2台のみが走行。その後、アウディのニコ・ヒュルケンベルグが加わったが、各チームが本格的に走り出したのはセッション開始から20分が過ぎようかという頃だった。
金曜日の走行でタイヤのデグラデーション（性能劣化）が激しかったことから、レースに向けてタイヤを温存しようという意図もあってか、多くのマシンがソフトタイヤで走り始めた。
セッション折り返しの時点で、最速はメルセデスのジョージ・ラッセル。5連勝中のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は0.242秒差で2番手につけた。
各車ソフトタイヤでの走行を一旦切り上げ、ピットに戻るマシンが増えている中、キャデラックのバルテリ・ボッタスがターン10のグラベルでマシンストップ。どうやら全くブレーキが効かなくなってしまったようで、ターン9の縁石で挙動を乱し、スロー走行していたにも関わらずのコースオフだった。
これによりセッションは赤旗中断。ボッタスのマシンが回収され、残り時間21分からセッションが再開された。ここで新品タイヤを投入したマシンはなかったが、一旦ピットに戻ったヒュルケンベルグが2セット目のソフトタイヤを投入。残り12分ほどから、各チームが予選に向けた最後のシミュレーションを実施していった。
ここでラッセルは0.6秒ほどタイムを縮め、1分15秒679をマーク。マクラーレン勢が0.2秒差で2、3番手に続いたが、アントネッリはターン1でトラフィックに詰まってしまった様子。アタックをやり直したが、ターン10でまたもトラフィックに遭い、結局タイムを出さずにピットに戻ってしまった。
結局、このセッションはラッセルがトップタイムをマーク。2番手にマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手にフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。5番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）は少し離されたが、マクラーレンのランド・ノリスが4番手に入った。
少なくともFP3ではメルセデスが一歩リードし、マクラーレンとフェラーリが互角に近い速さを見せた形だ。レッドブルはマックス・フェルスタッペンが6番手、アイザック・ハジャーは8番手となっている。
中団争いは、ヒュルケンベルグが9番手。アウディはガブリエル・ボルトレトも11番手につけている。アービッド・リンドブラッドが10番手、リアム・ローソンが12番手につけたレーシングブルズが対抗馬となりそうだ。
アストンマーティンは、トラブルでストップしたボッタスを挟み、フェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが22番手に終わった。
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フリー走行3回目
|順位
|ドライバー
|#
|シャシー
|エンジン
|Laps
|タイム
|前車との差
|タイヤ
|平均速度
|1
|ジョージ ラッセル メルセデス
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'15.679
|S
|221.530
|2
|オスカー ピアストリ マクラーレン
|81
|McLaren
|Mercedes
|12
|
+0.214
1'15.893
|0.214
|S
|220.905
|3
|シャルル ルクレール フェラーリ
|16
|Ferrari
|Ferrari
|17
|
+0.243
1'15.922
|0.029
|S
|220.821
|4
|ランド ノリス マクラーレン
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.246
1'15.925
|0.003
|S
|220.812
|5
|ルイス ハミルトン フェラーリ
|44
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.702
1'16.381
|0.456
|S
|219.494
|6
|マックス フェルスタッペン レッドブル
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.755
1'16.434
|0.053
|S
|219.342
|7
|アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
+0.821
1'16.500
|0.066
|S
|219.152
|8
|アイザック ハジャー レッドブル
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+1.005
1'16.684
|0.184
|S
|218.627
|9
|ニコ ヒュルケンベルグ アウディ
|27
|Audi
|Audi
|22
|
+1.282
1'16.961
|0.277
|S
|217.840
|10
|アービッド リンドブラッド レーシングブルズ
|41
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.341
1'17.020
|0.059
|S
|217.673
|フルリザルトを見る
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