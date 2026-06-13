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ラッセル逆襲なるか、FP3トップ。アントネッリはアタックまとめられず｜F1バルセロナ-カタルニアGP

メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP3でトップタイムをマークした。

公開日時:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　F1バルセロナ-カタルニアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが最速となった。

　金曜に引き続き、好天に恵まれたバルセロナ・カタルニア・サーキット。気温32度、路面温度は47度まで上昇し、予選前最後のフリー走行を迎えた。

　セッション開始からしばらくは、キャデラックの2台のみが走行。その後、アウディのニコ・ヒュルケンベルグが加わったが、各チームが本格的に走り出したのはセッション開始から20分が過ぎようかという頃だった。

　金曜日の走行でタイヤのデグラデーション（性能劣化）が激しかったことから、レースに向けてタイヤを温存しようという意図もあってか、多くのマシンがソフトタイヤで走り始めた。

　セッション折り返しの時点で、最速はメルセデスのジョージ・ラッセル。5連勝中のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）は0.242秒差で2番手につけた。

　各車ソフトタイヤでの走行を一旦切り上げ、ピットに戻るマシンが増えている中、キャデラックのバルテリ・ボッタスがターン10のグラベルでマシンストップ。どうやら全くブレーキが効かなくなってしまったようで、ターン9の縁石で挙動を乱し、スロー走行していたにも関わらずのコースオフだった。

　これによりセッションは赤旗中断。ボッタスのマシンが回収され、残り時間21分からセッションが再開された。ここで新品タイヤを投入したマシンはなかったが、一旦ピットに戻ったヒュルケンベルグが2セット目のソフトタイヤを投入。残り12分ほどから、各チームが予選に向けた最後のシミュレーションを実施していった。

　ここでラッセルは0.6秒ほどタイムを縮め、1分15秒679をマーク。マクラーレン勢が0.2秒差で2、3番手に続いたが、アントネッリはターン1でトラフィックに詰まってしまった様子。アタックをやり直したが、ターン10でまたもトラフィックに遭い、結局タイムを出さずにピットに戻ってしまった。

　結局、このセッションはラッセルがトップタイムをマーク。2番手にマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3番手にフェラーリのシャルル・ルクレールが続いた。5番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）は少し離されたが、マクラーレンのランド・ノリスが4番手に入った。

　少なくともFP3ではメルセデスが一歩リードし、マクラーレンとフェラーリが互角に近い速さを見せた形だ。レッドブルはマックス・フェルスタッペンが6番手、アイザック・ハジャーは8番手となっている。

　中団争いは、ヒュルケンベルグが9番手。アウディはガブリエル・ボルトレトも11番手につけている。アービッド・リンドブラッドが10番手、リアム・ローソンが12番手につけたレーシングブルズが対抗馬となりそうだ。

　アストンマーティンは、トラブルでストップしたボッタスを挟み、フェルナンド・アロンソが20番手、ランス・ストロールが22番手に終わった。

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フリー走行3回目

全スタッツ
 
順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度
1 United Kingdom ジョージ ラッセル メルセデス 63 Mercedes Mercedes 11

1'15.679

   S 221.530
2 Australia オスカー ピアストリ マクラーレン 81 McLaren Mercedes 12

+0.214

1'15.893

 0.214 S 220.905
3 Monaco シャルル ルクレール フェラーリ 16 Ferrari Ferrari 17

+0.243

1'15.922

 0.029 S 220.821
4 United Kingdom ランド ノリス マクラーレン 1 McLaren Mercedes 15

+0.246

1'15.925

 0.003 S 220.812
5 United Kingdom ルイス ハミルトン フェラーリ 44 Ferrari Ferrari 16

+0.702

1'16.381

 0.456 S 219.494
6 Netherlands マックス フェルスタッペン レッドブル 3 Red Bull Red Bull 12

+0.755

1'16.434

 0.053 S 219.342
7 Italy アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 Mercedes Mercedes 12

+0.821

1'16.500

 0.066 S 219.152
8 France アイザック ハジャー レッドブル 6 Red Bull Red Bull 15

+1.005

1'16.684

 0.184 S 218.627
9 Germany ニコ ヒュルケンベルグ アウディ 27 Audi Audi 22

+1.282

1'16.961

 0.277 S 217.840
10 United Kingdom アービッド リンドブラッド レーシングブルズ 41 RB Red Bull 16

+1.341

1'17.020

 0.059 S 217.673
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