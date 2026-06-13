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ラッセル復活のポールポジション獲得！　ハミルトン僅差で2番手フロントロウ｜F1バルセロナ-カタルニアGP

メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1バルセロナ-カタルニアGPのポールポジションを獲得した。

編集:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　F1バルセロナ-カタルニアGPの予選が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルがポールポジションを獲得した。

　舞台はバルセロナ・カタルニア・サーキット。来年からベルギーGPとの隔年開催となるものの、テストなどでお馴染みのコースだ。様々な特徴を持ち合わせ、マシンの実力を浮き彫りにするコースとして知られる。

　気温31度、路面温度51度というコンディションで予選がスタート。前日のフリー走行からタイヤのデグラデーションの激しさが各チームを苦しめており、予選でも1周を通してソフトタイヤを機能させるのは至難の業。いかにタイヤ性能のピークでアタックをまとめられるかがカギとなった。

Q1：アロンソ、母国で予選最下位に

　18分間のQ1がスタートすると、ハースがミディアムタイヤでコースイン。一方でメルセデスをはじめ上位チームはタイミングをズラしてアタックに向かった。

　メルセデスのジョージ・ラッセルが1分15秒717を記録するが、それをフェラーリのルイス・ハミルトンが0.092秒上回って暫定トップに立った。メルセデスとフェラーリがトップ4を分け合い、マクラーレン、レッドブルがそれに続いた。

　Q1敗退圏内にアストンマーティン、キャデラックに加え、エステバン・オコン（ハース）とアレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）という状況で残り5分を切った。ハースはミディアムタイヤで1アタックした後、ソフトタイヤを2セット使い、Q2進出を目指した。

　ウイリアムズのカルロス・サインツJr.が16番手でなんとかQ2進出を決めた一方で、オコンとアルボンがQ1敗退。キャデラックのセルジオ・ペレス、バルテリ・ボッタスは19、20番手とアストンマーティン勢の前に並んだ。フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）は、チームメイトのランス・ストロールに敗れ、母国で最下位グリッドとなってしまった。

Q2：ヒュルケンベルグついにQ3進出

　15分間のQ2は、残りのタイヤセット数の関係でアルピーヌ勢やマクラーレン勢、サインツJr.、アウディのニコ・ヒュルケンベルグといったマシンがユーズドタイヤを履いて走り出した。

　まず好タイムを記録したのはレッドブルのマックス・フェルスタッペンで、1分15秒484をマーク。しかしそれをメルセデスとフェラーリの4台が上回っていき、フェルスタッペンは5番手に。トップはラッセルの1分15秒228だ。

　ユーズドタイヤを履いたマクラーレンの2台、ランド・ノリスは8番手、オスカー・ピアストリは10番手に留まった。

　トップ4チームに加え、レーシングブルズの2台がトップ10に食い込む中、アウディ勢やアルピーヌ勢、ハースのオリバー・ベアマンとサインツJr.がノックアウト圏内でラストアタックに臨むこととなった。

　メルセデスとフェラーリ、レッドブルといった上位勢がピットに留まる中、Q3進出をかけたアタック合戦が始まった。サインツJr.はソフトタイヤを使い果たし、ユーズドタイヤで臨むという苦しい立場だ。

　マクラーレン勢は新品タイヤでノリスが4番手、ピアストリが7番手にポジションアップ。他にタイムを更新してみせたのがヒュルケンベルグだ。最初のアタックはトラックリミット違反でタイム抹消となったが、レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドを上回り、10番手に食い込んだ。

　ヒュルケンベルグは今季何度もあと一歩でQ3進出を逃していたが、ついに今季初のQ3進出を果たした。

　11番手リンドブラッド以下、アウディのガブリエル・ボルトレト、フランコ・コラピント（アルピーヌ）、ピエール・ガスリー（アルピーヌ）、オリバー・ベアマン（ハース）、サインツJr.というオーダーだ。

Q3：ラッセル復活のポールポジション！

　13分間のQ3は、ヒュルケンベルグとリアム・ローソン（レーシングブルズ）がユーズドタイヤで走行開始。他8名は2セットの新品ソフトタイヤを残してポールポジションを決するアタック合戦に臨んだ。

　フェルスタッペンが先頭でコースイン。メルセデスの2台は隊列の最後尾でコースに向かった。

　フェルスタッペンが1分15秒328を叩き出し、それをピアストリが1分15秒176で上回った直後、セッションは赤旗中断に。ルクレールがクラッシュを喫したためだ。

　ルクレールはターン4の出口でリヤが流れ、カウンターステアを当てたところでコースオフ。グラベルを突っ切り、ノーズからバリアに激しく当たり、ここで予選を終えることになってしまった。

　残り8分30秒でセッションが再開されると、まだタイムを出せていないマシンの一部はユーズドタイヤでコースイン。フィーリングの確認を兼ねて保険のタイムを出しに行った。一方でノリス、ヒュルケンベルグ、ローソンは1アタックにかけ、ピットで待機した。

　ラッセルはコースインが遅く1セット目のタイヤをあまり使っていなかった恩恵もあってか、ユーズドタイヤで1分15秒145をマーク。すでにタイムを出していた2台を上回り、暫定トップでピットに戻って新品タイヤに履き替えた。

　ラストアタックはアントネッリが先頭。しかしセクター1、セクター2ともに後ろから追いかけるラッセルが上回った。

　アントネッリは1分14秒998を叩き出したが、ラッセルはそれをさらに0.3秒以上上回る1分14秒679を叩き出し、ポールポジションを獲得した。

　さらに今週末好調のハミルトンがメルセデス勢の間に割って入る2番手タイム。ラッセルにわずか0.064秒およばなかったが、決勝レースにおいてはフェラーリ移籍後初のフロントロウ獲得だ。

　4番手はQ3唯一のアタックをうまくまとめたノリス。レッドブルのフェルスタッペン、アイザック・ハジャーが5、6番手に続いた。ピアストリは7番手となった。

　8番手ローソン、9番手ヒュルケンベルグは、トップ4チームとのアタック合戦に付き合わず、レースに向けソフトタイヤを1セット温存して予選を終えることを選んだ。

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予選Q3

全スタッツ
 
順位 ドライバー # シャシー エンジン Laps タイム 前車との差 タイヤ 平均速度
1 United Kingdom ジョージ ラッセル メルセデス 63 Mercedes Mercedes 13

1'14.679

   S 224.496
2 United Kingdom ルイス ハミルトン フェラーリ 44 Ferrari Ferrari 14

+0.064

1'14.743

 0.064 S 224.304
3 Italy アンドレア・キミ アントネッリ メルセデス 12 Mercedes Mercedes 14

+0.319

1'14.998

 0.255 S 223.541
4 United Kingdom ランド ノリス マクラーレン 1 McLaren Mercedes 14

+0.322

1'15.001

 0.003 S 223.533
5 Netherlands マックス フェルスタッペン レッドブル 3 Red Bull Red Bull 12

+0.342

1'15.021

 0.020 S 223.473
6 France アイザック ハジャー レッドブル 6 Red Bull Red Bull 14

+0.398

1'15.077

 0.056 S 223.306
7 Australia オスカー ピアストリ マクラーレン 81 McLaren Mercedes 15

+0.411

1'15.090

 0.013 S 223.268
8 New Zealand リアム ローソン レーシングブルズ 30 RB Red Bull 14

+1.863

1'16.542

 1.452 S 219.032
9 Germany ニコ ヒュルケンベルグ アウディ 27 Audi Audi 17

+1.978

1'16.657

 0.115 S 218.704
10 Monaco シャルル ルクレール フェラーリ 16 Ferrari Ferrari 8

 

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