F1 日本GP

F1日本GP、2026年観戦券は即完売＆観戦客は若返り。しかし必要な変化「さらに魅力ある“イベント”に」｜鈴鹿サーキット社長独占インタビュー

2026年のF1日本GP、そして来年、さらにはそれ以降に向けた計画について、鈴鹿サーキットを運営するホンダ・モビリティランドの斎藤毅社長に話を訊いた。

田中 健一

編集: 2026/10/27 9:34

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / Getty Images

2026年のF1日本GP観戦チケットは、発売即ほぼ完売という異例の事態となった。これは、鈴鹿サーキットとしても想定外の動きであったという。

あれから半年が経った。一体何が起きていたのか、そして11月には観戦チケットの発売が開始される2027年のF1日本GPはどんなモノになるのか？ 鈴鹿サーキットを運営するホンダ・モビリティランドの斎藤毅社長に話を聞いた。

鈴鹿サーキットでのF1日本GPは2006年で一旦幕を下ろし、富士スピードウェイにバトンを渡した。そして2009年、鈴鹿にF1が戻ってきたが、観戦チケットの販売数では苦戦。空席が目立つ年もあった。

しかし2026年のF1日本GPでは、2006年以前でも考えられなかったようなことが起きた。発売から数時間でほとんどのチケットが完売。決勝日の来場者数は13万人、3日間合計での動員数は31万5000人となった。週末の動員数が30万人を超えるのは、実に2006年（36万1000人）以来のこと。2022年だって20万人だったのだから、ここ数年の驚異的な伸び率がお分かりいただけよう。

一体何が起きたのか？

「多くのお客様にお越しいただき、新たな時代を感じさせる日本GPとなりました」

斎藤社長はそう語るが、その数だけではなく、来場者の内訳もインパクトのあるものだったという。

「我々は大きな変化があったと捉えています。お客様がこれまで以上に多様化してきたということが、今年の日本GPの特徴だったと思います」

「まず若い方がものすごく増えました。お客様の54%が35歳以下となり、これはシリーズ全体の平均よりも比率が高く、これまでの日本GPと比較すると大きな変化が起こっています。その上、インバウンドは3割以上、女性のお客様もおよそ3割となっています」

「これは明らかに、新たな時代のF1、新たな時代の日本GPになってきたというのが、私の率直な気持ちです」

F1に限らず、日本のモータースポーツはファン層が高年齢化していると言われ続けてきた。それが今では半数が若年層になったというのは、驚きの変化である。しかしこの短期間でなぜこれほど変化したのか？ 鈴鹿サーキットの分析を聞こう。

「まず、F1が全世界的に大きなムーブメントになっていることが大きな要因としてあると考えます。世界には8.27億人のファンがいて、ソーシャルメディアの影響力は他メジャースポーツを凌駕する勢いです。つまり、F1は今や世界のトップスポーツの1つです。このようなムーブメントは、間違いなく後押しになっています」

「そして昨年ヒットした映画『F1／エフワン』やNetflixの『栄光のグランプリ』の影響に加えて、動画配信プラットフォームやソーシャルメディアの存在が大きかったと感じています。F1を日常的に触れられる機会を通じて、若い皆様がF1に共感し憧れを抱いてくれた……それが日本においても若いファン、女性のファンが増えてきたことに繋がっている印象です」

「F1はもちろんレースがメインですが、ファッションや音楽も含め、先端をいっているイメージを持たれるかと思います。LVMHやDisneyといったブランドとのコラボレーションによって、ライフスタイルにF1が溶け込んできました。こうしたことも、若い人や女性ファンを惹きつける要因になったのではないでしょうか。これらが、今年のグランプリを振り返っての考察です」

かつてのブームとは異なる温度感

A huge crowd of fans gathered at the stage.

写真: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

日本にはかつて、”F1ブーム”と言われた時代があった。1980年代後半から、1990年代前半にかけて……まさに昭和が終わり、平成が始まった、そんな時代だ。

その頃は地上波でF1の中継が行なわれ、F1マシンには日本企業のロゴが躍った。F1ドライバーを起用したCMも頻繁に流れ、日本中がF1に熱狂した。

しかし今では、街中でF1に関する何かを目にする機会は限られている。地上波でも全戦放送されているわけではない。鈴鹿サーキットの広報担当者も「以前のような“社会全体における熱狂”というのは、確かに見られていません」と語る。

しかし観戦チケットは、おいそれと支払えるような金額ではないのに完売した。そこには乖離とも言えるような感覚すら覚える。

これについて斎藤社長は、こんな見解を語ってくれた。

「F1のムーブメントは世界中で起きています。しかし今回のムーブメントは、以前のブームとは質が違うと思います」

「コアファンで、レース自体が好きでお越しいただく方も、たくさんいらっしゃいます。しかし、新たにF1ファンになっていただく方の多くは、あの雰囲気を現地で味わいたいという思いが強いのではないかと考えています」

「レースを画面で見るだけではなく、F1会場の雰囲気を楽しんでみたい、感じてみたい……現地のエネルギーや熱量って、現地でないと伝わりきらないと思います。情報や体験が拡散されやすい時代に、その価値を求める方が多くなってきました。過去とは異なりますが、でも確かに静かなムーブメントが起きていると感じています」

鈴鹿サーキットは快適か？

Fans

写真: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

ただ、そうやって足を運んでくれた新しいファンに、1度ならず2度、3度と鈴鹿に来てもらえるような施策を打っていかなければならない。

喜び勇んでやってきても、その体験が期待外れだったり、観戦環境が劣悪だったり、交通アクセスが過酷だったりしたら、二度と足を運んでくれなくなるだろう。『まあ来年はテレビで観ればいいか』となってしまう。

こういう話が出ると、「他のサーキットより格段にマシだ」という話が必ず出てくる。しかし新たなファンのみなさんは「他のサーキット」などご存知ない方も多いはず。普段皆さんが行かれるようなテーマパークやスタジアム、そういう施設を比較対象にして判断しなければならない。

鈴鹿サーキットとしても当然それは認識しており、来年以降の開催についても、様々な部分をアップグレードしていくつもりであるという。

「まず考えなければならないことは安全です。お客様の数が増えれば増えるほど必然的にリスクは増すため、安全確保がまず最優先です」

「次に快適性です。観戦席も含めた観戦環境もですが、木曜日から日曜日までの滞在でどのように楽しんでいただくか、その環境作りはとても大事だと思っています。これは日本GPだけではなく、恐らくどのグランプリでも行なっていることです」

より充実の”イベント”に

来年の日本GPは、スプリント開催となることが決定している。スプリントに賛否あることは重々承知しているが、現地で観戦する身となれば、走行セッションが多い方が確実に良い。暇な、待ちぼうけの時間ほど辛いモノはないのだ。

そのスプリントに限らず、走行セッション以外も含め、充実した日々になるような仕掛けを用意すべく、準備が進められているようだ。

「いかにセッション以外の時間帯を有益に過ごしていただけるかを考えています。海外の例では、グランプリ期間中にコンサートを開催し、トラックとファンゾーン、コンサート会場を往来させることで、隙間なく有意義に時間を使っていただけるよう組み上げています」

「運営する側としては、滞在価値としてさまざまな魅力を提供していきたいと思っています」

「そしてもちろん、グッズや食の体験、衛生面も大切です。店舗やお手洗いの数を適切に用意することはもちろんですが、行列ができないよう、会場内で分散していただけるように、今年はファンゾーンを新たに1つ追加し安全性と快適性の向上を図りました」

「こうした基本的なことをしっかり取り組んだ上で、コンテンツ作りを並行して行なっていく必要があります。基本を忘れて派手なモノばかりに集中してしまうのではなく、安全で快適な環境を維持しながら、さらに楽しめるコンテンツの導入に注力することが大切だと考えています」

とはいえ気になるのは、斎藤社長が”派手”というコンテンツである。

現時点でどんなことが考えられているのか？

「まだ具体的なことは言えませんが、ファンの方に喜んでいただける、日本ならではのコンテンツを実現したいと思っています」

そう斎藤社長は言う。

「企画している全てのことが来年から実現できるかどうかは分かりません。でも、我々には2029年までの開催契約がありますので、2030年以降も開催し続けるためにも、毎年グランプリの質を向上させなければなりません。そのために皆様が感動し、また来たいと思っていただけるようなイベント作りを検討しています」

そのイベントとは、F1ファンが楽しめるものなのか？ それともF1ファンじゃなくても楽しめるモノなのか？ そう尋ねると、斎藤社長は苦笑しながらも、こう明かしてくれた。

「我々はグランプリの体験価値を上げていくことと共に、日本・アジアでのF1市場を拡大していく役割もあります。F1ファンの方が楽しめる空間づくりを行うと同時に、コンテンツ力をきっかけにF1ファンじゃない方にも魅力を感じ取っていただくことが理想です。もちろん、観客の皆様全員が同じ趣向嗜好ではないと思いますが、広範囲の方に楽しんでいただけるコンテンツの提供を考えています」

「レースを中核にしながらも、滞在期間における周辺コンテンツを作り上げて、トータルパッケージとしてイベントの価値を上げていくことが大切だと考えています。その中で、しっかりと日本らしさを表現できたらと思います」

2027年の観戦料金は、必要な値上げ

Lewis Hamilton, Ferrari

写真: Peter Fox / Getty Images

こういう様々な施策を打つことで、当然コストは上がる。そのため、来年のF1日本GPの観戦チケットの値上げに対して斎藤社長は、その価格に見合った内容のイベントにすると主張。さらにそれによって鈴鹿でのF1日本GPの価値を引き上げることができれば、現状2029年までとなっている開催契約の延長にも繋がるはずだと語る。

「来年の日本GPの観戦チケットに関しては、その価値に見合った分だけ価格に反映させていただきました」

そう斎藤社長は説明する。

「我々は日本GPの価値を上げて、鈴鹿でのF1を継続できるようにしていかなければいけません」

「スプリント開催もそうですが、私たちはレースだけではなく、鈴鹿で過ごす週末そのものの価値を高めていきたいと考えています。その積み重ねが、鈴鹿ならではのF1体験をより特別なものにし、将来の開催継続にも繋がっていくと考えています」

斎藤社長は改めて、イベントとしてのレベルアップを進めていくと誓った。

「我々は毎年、お客様に喜び楽しんでいただけるための価値向上に努めています。来年は今年以上に楽しんでいただける環境作りに向けて、さまざまな観点で取り組んでいます」

「ぜひ現地にお越しいただいて、F1のリアルな熱気と雰囲気、その迫力を味わってください」

2027年のF1日本GP（4月9～11日開催）の観戦券は、今年の11月15日（日）の11時から発売される。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」

More from

田中 健一





最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」



F1



F1 1 時間前



最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」





F1分析｜1ストップが正解だったアメリカGP決勝。大きかったアントネッリの”スタートダッシュ大成功”



F1



F1



アメリカGP



6 時間前



F1分析｜1ストップが正解だったアメリカGP決勝。大きかったアントネッリの”スタートダッシュ大成功”





F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪



F1



F1



アメリカGP



1 日前



F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪

最新ニュース





F1日本GP、2026年観戦券は即完売＆観戦客は若返り。しかし必要な変化「さらに魅力ある“イベント”に」｜鈴鹿サーキット社長独占インタビュー



F1



F1 F1



日本GP



1 分前



F1日本GP、2026年観戦券は即完売＆観戦客は若返り。しかし必要な変化「さらに魅力ある“イベント”に」｜鈴鹿サーキット社長独占インタビュー





情勢不安カタールへの渡航に揺れるMotoGPライダー。ひとり矢面に立つマルケスに我慢ならぬとドゥカティ「他の者は運営を前にすると黙りやがる」



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



31 分前



情勢不安カタールへの渡航に揺れるMotoGPライダー。ひとり矢面に立つマルケスに我慢ならぬとドゥカティ「他の者は運営を前にすると黙りやがる」





最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」



F1



F1 F1 1 時間前



最初に勝つ時はホンダと共に……アストンマーティンF1現場責任者クラック語る「我々は長期的なパートナー」





ボルトレト、同世代のアントネッリ＆ハジャーの大活躍にも冷静「20年後、僕らがどこにいるのかな」



F1



F1 F1 2 時間前



ボルトレト、同世代のアントネッリ＆ハジャーの大活躍にも冷静「20年後、僕らがどこにいるのかな」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録