2020年5月14日、新型コロナウイルスの影響によって2020シーズンのF1開幕戦も行なわれていない中で、スクーデリア・フェラーリは2021年からセバスチャン・ベッテルの後任としてカルロス・サインツJr.を起用することを発表した。サインツJr.は25歳にして名門F1チームのシートを射止め、シャルル・ルクレールと共に同チームの歴史の中でも稀に見るフレッシュなラインアップを完成させた。

約2年前、サインツJr.は近年で最も大きなドライバー市場の変動に巻き込まれ、F1でのレースシートを失うリスクもあった。しかし2021年シーズンに向けた今回のストーブリーグにおいて、サインツJr.は完全なる勝者であり、今日の中団チームではほとんど得られない“勝てるチャンス”を得ることになった。彼はそのチャンスを得るために辛抱強く働いてきたのだ。

■2年前、彼はどのチームにとっても“第1希望”ではなかった

2018年の初夏、サインツJr.は移籍市場において動きがあると予想される若手ドライバーのひとりに過ぎなかった。

2015年にトロロッソ(現アルファタウリ)からデビューしたサインツJr.は2017年のシーズン終盤、ジョリオン・パーマーの後任としてルノーに移籍した。しかしながら実は、ルノーは2018年シーズンの早い段階で、サインツJr.を2019年のドライバー候補から外すことを決めていた。

というのも、ルノーは2019年にニコ・ヒュルケンベルグのチームメイトとしてダニエル・リカルドを獲得することを目標としていた。仮にリカルド獲得が失敗に終わった場合は、財政面に問題を抱えていたフォース・インディア(現レーシングポイント)からエステバン・オコンを引き抜くことを考えており、サインツJr.はせいぜい3番目のオプションといったところだった。

そんな中、サインツJr.と彼のマネジメントチームは2019年シーズンに向け、マクラーレンを含めた様々な選択肢を模索していた。その中には、彼が当時も傘下に入っていたレッドブルへの移籍も含まれていた。仮にリカルドがレッドブルを離れてルノーに移籍するならば、マックス・フェルスタッペンのチームメイトとしてサインツJr.がレッドブル入りをする可能性も考えられたからだ。フェルスタッペンとサインツJr.は2015年にトロロッソでコンビを組んでいたが、先にトップチームへ昇格したのはフェルスタッペンの方だった。

一方、マクラーレンが2019年シーズンの布陣として望んでいたのは、ワールドチャンピオン経験者のフェルナンド・アロンソをチームに留め、ルーキーのランド・ノリスとコンビを組ませることだった。そんな中で第2、第3、第4のオプションとして、リカルド、オコン、そしてサインツJr.と話をしていた。

このような流動的な状況が生まれたことにより、多くのドライバーがリスクにさらされた。特にその筆頭と言えたのが、オコンとサインツJr.だった。

仮にルノーがオコンと契約を結び、リカルド、アロンソがそれぞれレッドブルとマクラーレンに残留していれば、サインツJr.は2019年のレースシートを失っていたかもしれない。リカルドが移籍した場合でも、レッドブルは既にファミリーの手を離れたサインツJr.よりも、トロロッソに所属する若手ドライバーによって空席を埋めることを最優先しただろう。

いずれにせよ、ルノー、マクラーレン、そしてレッドブルにとって、サインツJr.は第一の選択肢ではなかったのだ。

一方のオコンは需要が高く、ルノーとマクラーレンと交渉の席についていた。オコンはリカルドがレッドブルを離脱して移籍市場に並ぶ可能性を知っていながらも、ルノーとの交渉に一本化し、マクラーレンとの真剣な交渉を行なわなかった。その結果、リカルドがルノーに移籍することを決定したことで、オコンは2019年のレースシートを失ってしまった。

アロンソが2019年はF1から離れることを決め、リカルドはルノー移籍が決定。オコンとの交渉がまとまらなかったマクラーレンは、サインツJr.をチームに迎えることにした。アロンソがチームを離れることを発表した2日後、サインツJr.の加入が発表された。契約期間は2年で、彼のキャリアの中で初の複数年契約だった。

■チャンスはいつやってくるか分からない

Carlos Sainz Jr, McLaren celebrates his third position on the podium with the McLaren team

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images