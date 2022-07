アップデートの効果は如何に？　角田裕毅、コース特性が一変するハンガリーGPは「理解を深める良い機会」

Listen to this article

アルファタウリの角田裕毅は、第12戦フランスGPで投入された大型アップデートが翌ハンガリーGPでも機能するかどうかを確かめたいと語っている。

ライバルから遅れること数戦、アルファタウリはポール・リカール・サーキットを舞台に行なわれるフランスGPで、今季初の大型アップデートをピエール・ガスリーと角田ふたりのマシンにようやく投入した。

金曜日のフリー走行ではふたりがアップデートの評価テストを行ない、互いに好感触を得ていると口にしていた。予選ではガスリーが下位に沈んだ一方で、角田はQ3進出を果たし今季自己最高位タイとなる8番グリッドを確保した。

角田はスペインGPでの10位入賞以来のポイント獲得に向けて絶好の位置から決勝レースのスタートを迎えたものの、オープニングラップでアルピーヌのエステバン・オコンに当てられスピン。サイドポンツーン左側面に大きなダメージを抱え、最終的にリタイアを強いられた。

「フランスGPは、ダウンフォース強化に向けた大型アップデートを行なったため、チームにとっては重要な週末となりました」

角田はチームのプレスリリースにコメントを寄せた。

「金曜日のフリー走行では改善の兆しが見え始めました。予選ではQ3進出することができ、進歩したように感じました」

「しかし僕のレースは、オコンに当てられたことで台無しになってしまいました。続行を試みたものの、最終的にはダメージが大きすぎて、リタイアせざるを得ませんでした」

「レース距離での(アップデートによる)マシンへの変化の評価も難しくなってしまいました」

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, in the pits with damage

