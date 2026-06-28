F1に魔法なんてない……マクラーレンはこれが精一杯？　ピアストリ「これ以上マシンからパフォーマンスは引き出せない」

F1オーストリアGP初日の段階では、マクラーレンはメルセデスに最も近いライバルだと目されていたが、予選では厳しい現実を突きつけられた。ランド・ノリスは6番手、オスカー・ピアストリは7番手に終わり、メルセデスやフェラーリ勢、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）の後塵を拝したのだ。

ノリスはより良い結果を期待していたものの、ライバルたちが完璧なラップをまとめたことを考えれば、チームは現在いるべき位置にいると語った。

「おそらく誰もがもっと良い結果を期待していたと思う。でも、これが今の僕たちの立ち位置だ。今日はあと数ポジション上げるためには信じられないようなラップをまとめる必要があった」

「そういうラップはいつでもできるわけではないし、今の僕たちのマシンでは、それを実現するのはかなり難しい。だから、僕たちはまさに今いるべき位置にいるんだ」

ライバル勢が次々と新しいパーツを投入している一方で、ノリスはマクラーレンは開発面について楽観的であるとしつつも、あらゆる分野でより効率的に取り組まなければならないと指摘した。

「今のところ、他のチームは僕たちよりも多くのアップデートを持ち込んでいる。だからこそ、マクラーレンの全員が、F1グリッドの他のどのチームよりも良い仕事をしなければならない」

「僕はチームをとても信頼している。これだけ大きなポテンシャルがあって、ライバルにこれほど近づけているという事実は、将来に向けて前向きな兆候だ。かなり楽観的に考えている。ただ、それを実際に結果へと結び付けなければならない」

マクラーレンにおいて技術的に最も大きな問題は何かと尋ねられると、彼は次のように答えた。

「本当の問題はリヤにある。マシンのバランスがとても悪く、予測しづらい。このサーキットではフロントのダウンフォースを増やすのは比較的簡単だ。でも、リヤにさらなるダウンフォースやバランス、そして自信をもたらすためにできることはあまりない。新しいパーツが投入されるのを待つしかない」

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Eric Le Galliot

ピアストリも、ノリスとほぼ同じ見解を示した。彼はマクラーレンがライバル勢よりも早い段階でマシンの性能を引き出し切ってしまったことが、Q3では不利に働いたと考えている。

「週末を通して、僕たちはマシンから引き出せる最大限のパフォーマンスを発揮できていたと思う。Q3では最後のコンマ5秒、あるいはコンマ1秒を絞り出そうとしていたけれど、そのパフォーマンス自体はもっと前の段階ですでに見つけてしまっていたと思う」

「ランドと僕は、この週末を通してほぼすべてのラップで0.5秒以内の差しかなかった。2人のドライバーがこれほど一貫して接近しているということは、マシンからこれ以上のパフォーマンスを引き出すことはできないということなんだ」

「間違いなく、バルセロナよりは良い仕事ができた。でも、何もないところからパフォーマンスを生み出すことはできない。さらに速くなるためにはアップデートが必要なんだ」

さらに、ピアストリにとってフェラーリが最終的にマクラーレンを上回ったことは驚きではなかったという。

「フェラーリがかなり強いだろうということは予想していた。ラッセルは週末を通して浮き沈みがあった。マックスについては、Q3でのクラッシュは少し驚きだったけれど、彼らは今ではまったく違う、新しいマシンを手にしている」

「だから、この結果は驚くようなものではない。僕たちは全体的に何かが足りていないことを分かっているし、それを解決しなければならない。F1に魔法なんてないんだ」