待望のアップデートがアロンソ引き留めの鍵になる？　ニューウェイ「彼は開発面でもかけがえのない存在」

アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表は、ドライバーのフェルナンド・アロンソはチームにとって「かけがえのない財産」であり、ハンガリーGPで投入するアップデートによって、彼を2027年もチームにとどめておけると自信を持っている。

アロンソにとって、この夏は正念場となる。2度の世界チャンピオンであるアロンソは、今後数週間以内に自身の将来について決断を下すと既に何度か明言している。今季開幕前から大きく躓いたアストンマーティンが彼に残留を説得するには、何よりもまず飛躍的な進歩を遂げることが不可欠だと理解している。

まさにそれが、チームが今後のレースに向けて準備している大幅なアップグレードパッケージの目的であり、ニューウェイ代表が大きな期待を寄せているものだ。

ニューウェイはアストンマーティンの公式サイトに掲載されたインタビュー『UNDERCUT』で、今後計画されているマシン開発が、アロンソの（少なくともアストンマーティンにおける）レーシングキャリアをもう1シーズン延長する鍵となる可能性があることを認めた。

ニューウェイは、アロンソが最終的な決断を下す前に、プロジェクトが明確に前進し始められるかどうかを見守っていると述べた。

「これは非常に重要なことだ。フェルナンド・アロンソはこのアップグレードにとても興奮しているし、彼がもう1シーズンもステアリングを握り続けてくれることを願っている」

アップデートが投入されるのはハンガリーGPの予定であり、このレースは夏休みに入る直前のレースとなっている。

アロンソはバルセロナ-カタルニアGPの期間中、アルピーヌに復帰するのではないかという噂が浮上したが、オーストリアGPで自らそれを否定。アストンマーティンが依然として最優先事項であることを示唆した。しかし、彼は今シーズン以降もアストンマーティンでのプロジェクトを継続するかどうかを決める前に、そのポテンシャルを確認する必要があるとも強調した。

そして、まさにそこにこそ鍵があるとニューウェイは考えている。スピード以外にも、アロンソがマシンの開発にもたらす価値、特にチームが現在経験しているような再構築段階において、その価値は計り知れないとニューウェイは強調した。

「彼の経験、クルマに関する知識、そして開発を導く能力を考えれば、彼はかけがえのない人材だ。しかし、彼は明確で具体的な進歩を求めている。我々が正しい方向に確実に進んでいることを示せれば、彼は喜んでハンドルを握ってくれるだろう」

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

新レギュレーションの導入以来、非常に厳しいシーズンを送っているアストンマーティン。アロンソとランス・ストロールは何度も公に不満を表明しているが、ニューウェイはチームの状況を考えれば、それは理解できることだと考えている。

「両ドライバーともフラストレーションを募らせており、それがメディアにも反映されている。しかし、それは理解できる。彼らは競争心の強い人間だ。トップを目指して戦いたいと思っている」

「私は彼ら二人と、我々の現状と今後の展望について何度も話し合ってきた」と彼は付け加え、プロジェクトの方向性や今後数ヵ月間に予定している動きを伝えるため、2人のドライバーと常に密に連絡を取り合っていると語った。

そんなニューウェイは開幕戦以来しばらくサーキットに姿を見せず、モナコにはやってきたもののメディア対応はしなかった。一部報道にあったように、体調を崩したこともその一因ではあるが、シルバーストンのファクトリーでマシン開発に専念しており、チーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックとの分担についても説明した。

「サーキットでチームを代表して公の場で発言したり、メディア対応をしたりする役割は、間違いなくマイクが担っている。彼はその点で非常に優秀だ」

「この体制のおかげで、私は最も価値を発揮できる分野、つまりシルバーストンのチームと協力してエンジニアリング、長期戦略、そして全体的なマネジメントに取り組むことに時間を集中させることができ、マイクは週末ごとにコース上での責任を担ってくれるんだ」