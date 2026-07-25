ハンガリーで“Bスペック”投入も、アストンマーティンのアップデートはまだ続く。ニューウェイ「これは第一弾だ」と明かす

F1ハンガリーGPでは、事実上の“Bスペック”マシンを投入したアストンマーティンが話題を集めている。彼らにとっては今季初の大規模アップデートとなったが、車体の改良はこれで終わりというわけではなさそうだ。

空力の鬼才・エイドリアン・ニューウェイが手がけたAMR26は開幕から大苦戦し、ニューウェイ自身も「悪夢」「悲惨なシーズンスタート」と表現した。しかしハンガリーでは待望のアップデートが行なわれ、FIAの公式文書によれば、今回の新パッケージには16項目の変更が含まれており、より長細くなったノーズ、新設計のフロア、改良されたサイドポッド吸気口に加え、マシン後部にも複数の変更が施されている。

しかしニューウェイによれば、これはまだ完成形ではないという。夏休み明け最初の数戦でも、さらなる開発パーツが投入される予定だ。

ニューウェイはFIAの公式記者会見でこう説明した。

「現時点での結果は有望だ。ただ、これはパッケージの一部にすぎない。ザントフールト（オランダGP）でもう一段階アップデートを投入し、その後モンツァ（イタリアGP）とバクー（アゼルバイジャンGP）でもさらに改良を加える予定だ。つまり、これは我々が計画しているアップデートの第一弾だということだ」

今回のアップデートは大規模なものではあるが、ニューウェイは依然として、これまでフェルナンド・アロンソとランス・ストロールが走らせてきたマシンの進化版であると位置づけている。

「シャシーや基本レイアウト、フロントサスペンションも変わっていない。つまり、基本的には空力面での進化と言える」

「2月にバルセロナでマシンを発表するまで、我々には十分な研究時間がなかった。そのため、一度立ち止まり、問題を理解し、このパッケージで前へ進むという作業を進めてきた」

またニューウェイは、このアップデートによる具体的な目標タイムや順位については言及を避けた。一方で現場責任者のマイク・クラックはすでに、「まずは再びレースができる状態になること」が最大の目標だと語っている。ここ数ヵ月、アストンマーティンのドライバーふたりは実質的に他車とまともな勝負ができる状況ではなかったからだ。

「非常に大きな前進だと感じている。しかし、我々は依然として追い上げる立場にある」とニューウェイは言う。

写真: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

「これで最速のマシンになるかと言われたら、残念ながらそうではない。しかし、これまでの状況から見れば確かな前進になっているかという点については、私はそうだと信じている」

ニューウェイが以前から説明しているように、アストンマーティンが出遅れたことには、彼自身のチーム加入時期や、2026年型モデルを最新鋭の風洞にかけるのが遅れたなどの事情がある。これについても、ニューウェイは改めて説明した。

「我々は、この判断が正しかったかどうかは別として、ブラックリー（メルセデス／昨年までのPUパートナー）の風洞を短期間だけ使ってすぐ移転するよりも、自前の風洞施設が完成するまで約2週間待つという判断をした」

「そうした経緯があったわけだ。全体として立ち上げには非常に時間がかかった。その意味では、すべてにおいて後手に回っていたと言える。しかし、与えられた条件の中で最善を尽くし、前へ進むしかない」

そしてニューウェイは、結果がどうであれ、まずはパドック内で最低限の評価を取り戻すことが当面の目標だと語った。

「今季ここまでの数戦は、本当に悪夢だった」

「まずは少なくとも、まともなチームだと思ってもらえるレベルまで戻したい。それが今の最優先の目標だ。そして、そこからさらに前進を続けていきたい」

ストロールのサスペンショントラブル、その原因は？

アストンマーティンにとって、性能向上と同じくらい重要なのが、信頼性を確保することだ。ハンガリーGPのフリー走行1回目では、その点で不安を残す出来事が起きた。ストロールのマシンが左リヤサスペンションの破損によってストップしたのである。

これについてニューウェイは、原因を調査中だとしながらも、このトラブルが今回のアップグレードと直接関係しているわけではないと強調した。

「ご想像の通り、今この瞬間もチーム全員が何が起きたのかを必死に調べている」

「原因を理解して初めて、次にどう対応するかを判断できる。ただ、FP2までには何らかの結論を出さなければならない」

「問題が起きた部分そのものには変更を加えていない。今回、外装などが変わったためスペアパーツは十分ではなく、その周辺には細かな変更がある。しかし、その意味でも今回の故障は非常に予想外だった。原因を把握するまでは、それ以上コメントするのは難しい」

またアロンソには無線で「縁石を避けるように」と指示が飛んでいたが、ニューウェイによれば、これはストロールのサスペンション破損とは無関係だったという。

「縁石を避けるよう指示したのは、純粋に空力データを取得するためだ」

「空力データを収集している最中は、縁石による挙動の乱れやデータのばらつきを避けたい。そうした要素はデータを不整合なものにしてしまう」

そしてセッション中はマシンからの振動も再び見られたという指摘もあったが、ニューウェイはそれについて答えるべきは自分ではないと述べ、「振動については、ホンダに聞くべき話だ。彼らはデータ上でその現象を確認しており、現在解決策に取り組んでいる」とした。またホンダによると、この問題はすぐに解決することができたという。