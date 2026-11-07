F1 サンパウロGP

レーシングブルズ、チーム代表アラン・パルメインとの契約を2031年まで延長。今季ランキング5位へ大躍進

アラン・パルメインが、2031年までレーシングブルズのチーム代表を務めることになった。今季のレーシングブルズは、ランキング5位の座をほぼ確実なモノにするなど、非常に好調である。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/07 7:12

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Allan Permane, Racing Bulls

写真：: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

レッドブルは、レーシングブルズのチーム代表であるアラン・パルメインと、2031年シーズン終了まで契約を延長したことを発表した。

1989年から2023まで、ベネトン、ルノー、アルピーヌで、レースエンジニアやスポーティングディレクターなど、チームの要職を務めてきたパルメイン。2024年シーズンを前にレーシングブルズ（当時のチーム名称はRB）に加入し、レーシングディレクターに就任した。その後クリスチャン・ホーナーがレッドブルのチーム代表を解任されたことで、当時レーシングブルズの代表を務めていたローレン・メキーズがレッドブルに移籍。その後任として、パルメインがレーシングブルズの代表に就任した。

今季のレーシングブルズは好調で、第20戦サンパウロGPを迎えた段階でコンストラクターズランキング5番手につけている。ランキング6番手のアルピーヌとは39ポイントという大きな差をつけており、このまま現在のポジションを維持したまま、シーズンを終えられる公算が高い。

ランキング5位となれば、前身のアルファタウリやトロロッソ、そしてミナルディを含めても、チームの歴史上最高成績ということになる。

レッドブルのコーポレートプロジェクト＆インベストメント担当CEOのオリバー・ミンツラフは、パルメイン代表との契約延長に際し、こうコメントした。

「アランは素晴らしい仕事をしてくれており、チームの進歩は彼の経験、献身、そして競争心が直接反映されている。彼は明晰で冷静であり、F1で成功するために必要なことを深く理解している。そして同時に、誰もが常に最高のパフォーマンスを発揮できる環境を作り出している」

「レーシングブルズがここ数シーズンで達成した成果は、チームの強さと組織全体で行なわれている取り組みの効果を裏付けている。アランはこの進歩において重要な役割を果たしており、今後もこの勢いをさらに加速させていくために、彼が引き続きチームを率いてくれることを大変嬉しく思う」

またパルメイン代表も次のようにコメントした。

「レーシングブルズと共にこの旅を続けられることを、大変誇りに思う。レッドブルの皆さんからの信頼とサポートに心から感謝している。このチームを特別なモノにしているのは、サーキット、ファエンツァ、そしてミルトンキーンズの誰もが共有する精神だ。才能豊かで献身的なチームを日々率いることができるのは、私にとって大きな喜びである」

「ランキング5位を争っていることは、我々全員が誇りに思うべきことだ。これは多くの人たちの長年の努力の賜物であり、まだ終わりではない」

「これかでも共に前に進んでいくことに、大きな期待を抱いている」

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