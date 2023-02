F1カレンダーから消えたフランスGP……その責任はシリーズ側ではなく「政治にある」とジャン・アレジは批判

Listen to this article

Listen to this article

F1フランスGPは2018年から2022年にかけてポール・リカール・サーキットで開催されてきたが、2023年シーズンのF1カレンダーからは外れてしまった。

フランスGPはF1世界選手権が発足した1950年にも開催された”オリジナル”のひとつだが、グランプリとしての初開催は1906年まで遡る。そして1991年からマニクールで18年間グランプリを開催した後は、2017年まで政治的理由によってカレンダーから長く姿を消していた。

ティレルやフェラーリ、ベネトン、ザウバー、プロスト、ジョーダンを渡り歩いた元F1ドライバーのジャン・アレジは、新たにポール・リカール・サーキットの代表に就任したが、再びカレンダーからフランスGPの名前が消えたことの責任の所在は明確だと言う。

「フランスでのF1にまつわる問題はサーキットではなく政治にある」

そうアレジはmotorsport.comに語った。

「おそらく、国家元首が観戦に来たことがない唯一のF1グランプリだろう。かつてマニクールで(フランソワ)ミッテランが政治的な要請で観戦しに来たことを除いてはね」

Fans gathered around a Gorilla sculpture in French colours at Paul Ricard

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images