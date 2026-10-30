F1 メキシコシティGP

グリッド下位のレベルは低くない……むしろ高いのでは？ アルボン、アロンソの主張に反論「今のF1にペイドライバーはいない」

フェルナンド・アロンソが「グリッドの3分の1のドライバー」のレベルが低いと痛烈に批判したことは、メキシコのパドックでも大きな反響を呼んでいる。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/10/30 8:41

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Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

F1アメリカGPでアレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）と接触したフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）は、グリッドの下位3分の1のドライバーは質が低いと批判を展開した。これについてアルボンは、「聞いて気持ちの良いものではなかった」としつつ、その主張に反論した。

アロンソはアメリカGPのオープニングラップでアルボンと接触。フロアのダメージによってダウンフォースを失い、競争力を活かしきれず妥協を強いられるレースとなった。

レース後にアロンソは、「後方からスタートすれば、常にこうしたリスクがある。今日のアレックスの件でも分かるように、グリッドの下位3分の1のドライバーの質は非常に低いと思う」とコメント。当時アロンソは非常に怒っていたため、感情に任せた言葉であると理解されていたが、翌週のメキシコでのパドックでも意見を曲げることはなかった。

改めて発言の真意の問われたアロンソは、批判を和らげるどころか、アルボンへの非難を重ねた。

「グリッドの3分の1なのかどうかは分からないけど、誰のことを話しているのか、そして誰があの発言を自分に向けられたものだと感じたのかは、みんな分かっていると思う」

「それがすべてを物語っている。だから、今も考えは変わっていない。あれは必要のないミスだったし、あの瞬間にアレックスがどんなチャンスを見いだしたのか、今でも理解に苦しむ」

「ただ、オースティンだけの話ではない。残念ながら、僕は今シーズンずっとレースのあのあたりを走ってきたからこそ、ここでは話せないようなことまで見えている」

こういったアロンソの厳しいコメントについて知らされたアルボンは、現在のF1グリッドについて「ここしばらくの間で最もレベルが高い」と反論した。

「フェルナンドには敬意を抱いている。子供の頃からずっと彼を尊敬してきたし、いろいろな意味で、ああいうコメントを耳にするのは気持ちの良いものではない。自分が憧れてきた相手とレースをしているわけだからね」

アルボンはそう語る。

「でも、同時に僕は彼の意見には賛成できない。それだけのことだ。グリッドのどの位置を見ても、ドライバーのレベルは高いと思う」

「10年前、15年前のグリッド後方は、今のような状況ではなかったと思う。今のF1にペイドライバーはもういない。むしろ、ここしばらくの間で最もレベルの高いグリッドだと思う」

またアロンソとのオースティンでのバトルについて、アルボンは次のように振り返った。

「良いバトルだったと思っているし、激しい競り合いができたと思う。彼は同じようには考えていなかったようだけどね」

「レースを通じてバトルがあった。あの接触そのものについても、コース上でのマシンの位置関係を考えれば、五分五分の出来事だったと思っている」

ガスリー、ベアマン、ペレスもアルボンを支持

FIAの記者会見でも、アロンソの発言について質問が飛んだが、出席者のピエール・ガスリー（アルピーヌ）、オリバー・ベアマン（ハース）、そしてセルジオ・ペレス（キャデラック）もアルボンを支持した。

「自分がグリッドの上半分に入っていてよかったよ。ハードルをクリアできたね」とジョークを飛ばすのはガスリーだ。

「フェルナンドがああいう発言をするところは、やっぱり面白いね。彼のレースを見ていないから何とも言えないけど、僕が見てきた限りでは、今のグリッドのレベルはおそらく過去最高クラスだと思う。僕がF1にデビューした約9年前の当時は、もっと無謀なドライビングをするドライバーもいた」

そしてペレスもそれに同調する。

「もちろん、グリッド後方のレベルは前方と同じくらい高いと思う」

「前方を走るドライバーたちとマシンを交換したとしても、非常によく似た結果になるだろうし、その逆も同じだと思う。逆にそれこそがF1の唯一の難点であり、ドライバーの実力はマシンとチームによって決まってしまう。後方にいるドライバーたちの名前を見れば、そのレベルが本当に高いことが分かる」

また、ベアマンも次のように付け加えた。

「（アロンソの意見は）少し厳しい結論だと思う。今のグリッドのレベルが非常に高いというピエールの意見には賛成だ」

「今年の各チーム間のパフォーマンス差を考えれば、時には大きなチャンスを狙うために必死にならないといけない。そして、それが先週の僕とピエールの接触のように、大惨事につながることもある」

「だから、これはドライバーの質の問題ではないと思う。何とか結果を出そうとベストを尽くし、状況を動かそうとすることの問題だ。トップ8のポジションがほぼ上位4チームによって占められている状況では、それが非常に難しいんだ」

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