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アルボンが“マンセル風”ヘルメットでバルセロナを走る！　ウイリアムズF1最多出走記録更新を記念

アレクサンダー・アルボンは、バルセロナ・カタルニアGPでナイジェル・マンセルを意識したデザインのヘルメットを着用する。

Ed Hardy
Ed Hardy
公開日時:
Nigel Mansell, Alex Albon, Williams

　ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンは、2026年のF1第7戦バルセロナ・カタルニアGPで、チームのレジェンドであるナイジェル・マンセルを意識した特別ヘルメットを着用してレースに臨む。

　これは、アルボンがウイリアムズでの最多出走ドライバーとなることを記念したものだ。アルボンは2022年からウイリアムズに加入し、今年が5年目。ここまで同チームで95レースを戦っており、マンセルが持っているウイリアムズのドライバーとしての最多出走記録に並んでいる。今週末のバルセロナ・カタルニアGPで無事レースをスタートすれば、記録が塗り替えられることになるわけだ。

　一方のマンセルは、1985年〜1988年、1991年、1992年、1994年にウイリアムズに在籍。計6年半弱を過ごした。アルボンが4シーズン強でマンセルに並んだことは、現代のF1カレンダーがいかに過密で、年間のレース数が多いかを物語っている。

　記念すべきレースに向けてアルボンは、マンセルが1992年シーズンにワールドチャンピオンに輝いた時のデザインによく似た、白、青、赤の3色で塗られたヘルメットを着用する。

　イギリス育ちのアルボンにとっても、同国のヒーローであるマンセルのデザインをヘルメットに取り入れられることは感慨深い思いがあるという。彼は次のように語る。

「この歴史あるチームで、F1界の真の偉大なドライバーよりも多くレースができるなんて、信じられない気持ちだ」

「ナイジェル・マンセルは、子どもの頃の僕にとっても憧れだった。真のファイターであり、ウイリアムズにとってもF1全体にとっても伝説的な存在だ。この記録は単なる数字以上の意味を持っている」

「この5シーズンにわたるグランプリ出走は全て、グローブのチーム全体の努力の結晶だ。良い時も悪い時も、すべてのレースがウイリアムズの歩みに貢献してきた」

「ナイジェルやデイモン・ヒル、ラルフ・シューマッハーといった伝説的なウイリアムズのドライバーたちと並んで名前を刻めるのは、本当に光栄であり、大きな誇りだ」

　アルボンは2020年を最後にレッドブルのシートを失い、以降は1年間F1に参戦できなかったが2022年にウイリアムズから復帰を果たした。当時のウイリアムズは再建の真っ只中にあったが、昨年のコンスタントに入賞を果たしてドライバーズランキング8位となり、チームがコンストラクターズランキング5位に浮上するのに貢献。最後尾チームから中団上位のチームへと押し上げた。

　一方のマンセルは、キャリア31勝のうち28勝をウイリアムズで記録しており、これはウイリアムズ史上最多の記録。文字通り、このチームで最も成功したドライバーとなっている。彼は次のようにコメントを寄せた。

「アレックスがこの節目に到達したことをとても嬉しく思う。本当に特別な功績であり、彼にふさわしいものだ」

「この5シーズンで彼がウイリアムズに示してきた献身は、ドライバーとしても人としても、彼のすべてを物語っている」

「アレックスだけでなく、チーム全体が正しい方向に進んでいるのを見るのは素晴らしいことだ。彼がこれからもウイリアムズのマシンで何度も出走を重ねていくのは間違いないだろう。私の優勝記録も……何が起こるか分からないよね」

　なお、今季のウイリアムズは昨年ほどのパフォーマンスを示すことができず、ここまでランキング8番手となっている。アルボンの今季最上位は先日のモナコで記録した8位だ。

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