ヘイローが周冠宇の命を救った一方……完全破壊されたロールバーには改善の余地ありか

Listen to this article

Listen to this article

F1イギリスGPのスタート直後には、アルファロメオの周冠宇のマシンが裏返しとなり、そのままランオフエリアを滑走した末にデブリフェンスに激突するという大きなアクシデントが発生した。FIAはこれまでにも大きな事故が発生した際には、ドライバーを助けた要因や改善が必要な領域を確かめるために調査を実施してきたが、今回の事故も間違いなく調査の対象となるはずだ。

その中でも綿密に調査されることになるとみられるのがロールバーである。これは事故後のマシンの写真では、完全に破壊されてしまっているように見える。

事故の写真や映像を見る限り、周のマシンのロールバーは最初に横転した時点から壊れてしまっており、周の頭部を保護したのは、ヘイロー(HALO)やその他の安全構造物であったことが分かる。

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images