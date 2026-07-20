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メルセデスPU、全車がベルギーGPスタートでパワー不足に。ウルフ代表「ラッセルだけの問題ではなかった」

F1ベルギーGPのスタート時に、謎のバッテリートラブルに見舞われたメルセデスのドライバーは、ジョージ・ラッセルだけではなかった。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

　メルセデスのトト・ウルフ代表は、F1ベルギーGPのスタート時に、メルセデス製パワーユニット（PU）を搭載した全車が電気エネルギー不足に見舞われたことを明らかにした。

　このトラブルの最大の犠牲者は、ジョージ・ラッセル（メルセデス）だった。3番グリッドからスタートしたラッセルは、ターン1で充電トラブルに見舞われたため、オー・ルージュ〜ラディオンを登りきったところでバッテリーを使い果たし、ケメルストレートで後続のマシンに追いつかれてしまった。

　これがストレートエンドのレ・コームでルイス・ハミルトン（フェラーリ）と接触する遠因となったのだ。ラッセルは接触によってコースオフし、グラベルでレースを終えた。

関連ニュース:

　ウルフ代表はこのバッテリーの不具合について、ポールシッターだったアンドレア・キミ・アントネッリも含め、メルセデス製PUを搭載したすべての車に何らかの影響を与えたことを確認し、今後数日間で調査を行なうと発表した。

「メルセデスのエンジンはすべて、ターン1からの立ち上がりでパワー不足に悩まされていた。だから、それはジョージだけの問題ではなかった」とウルフは語った。

「キミ・アントネッリよりも彼の方が影響を受けたが、キミもある程度同じ問題を抱えていた」

　アントネッリもスタートで出遅れ、2番手スタートのマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に抜かれたが、ケメルストレートでフェルスタッペンをスリップストリームで抜き去り、再び首位に立った。アントネッリはこのスタートを「クレイジーなスタート」と表現した。

「マックスがオー・ルージュの手前で猛スピードで僕の横を通り過ぎたので、何が起こっているのか全く分からなかった」とアントネッリは語った。

「そして僕も彼を追い抜いたんだけど、今度はシャルル（ルクレール）が僕の横に並ぼうとしているのが見えた。それで、一体何が起こっているのか分からなかったんだ。全く見当もつかなかったよ」

「とにかくコース上でポジションを維持しようとしていた。バックミラーをずっと見ていたのは、とにかくたくさんの車が迫ってきていたからだ。スタートはクレイジーだったけど、幸運にもクリーンな走りができた」

Pierre Gasly was another Mercedes powered runner to make a poor start.

Pierre Gasly was another Mercedes powered runner to make a poor start.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　ラッセル以外でバッテリー不具合の被害を大きく受けたのはアルピーヌのピエール・ガスリーで、オー・ルージュ手前で他の車に追い抜かれ、ポジションをいくつか落としてしまった。

「スタート時にパワーが全く出なかった。スパでは明らかに良くない状態だ」とガスリーは語った。

「スタートが悪く、どういうわけか序盤は十分なスピードが出せず、最初のラップで順位をいくつか落としてしまった」

　メルセデスPUを搭載した他のマシンは、それほど大きな影響を受けていないようで、ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンはスタートこそ好調だったものの、その後順位を落とし始めた。カルロス・サインツJr.もスタートで苦戦したが、それはターン1での接触が原因で、フロントウイングの交換が必要となったためだ。

「我々は非常に強力なエンジンと速いマシンを持っているが、パッケージ全体の信頼性がまだ十分ではない」とウルフは認めた。

「これは修正しなければならない点だ。なぜなら、それがコンストラクターズ選手権で貴重なポイントを失う原因となっているからだ」

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