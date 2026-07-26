アロンソ、今季初のQ2進出に喜び。アップグレードされたマシンには「まだまだ秘めたポテンシャルがある」と断言

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1ハンガリーGP予選で今季初めてQ1を突破。新しいマシンに満足している様子を見せた。

前戦ベルギーGPでは、2台のキャデラックから2秒遅れでグリッド最後尾に沈んだアストンマーティンにとって、ハンガリーGPは大きな希望だった。16か所に変更が加えられた新型AMR26は期待通りの効果を発揮したようで、アロンソが今季初めてQ2進出を果たしたのだ。

セッション後、アロンソは新しいマシンに非常に満足している様子を見せ、とりわけサーキットでの挙動とファクトリーの各種シミュレーションツールとの相関性が確認できたことを高く評価した。

「新しいクルマを投入するときは、相関性が正しいこと、そしてクルマが期待どおりに走ることを確認するのがいつだって重要なんだ。予想していた通りではあったけど、それを実際に確かめて、不快なサプライズがなかったことは大きかった」

「クルマのフィーリングとしては、ダウンフォースとコーナー全体でのグリップが向上している。さらに、扱いやすさも少し増した。コーナーごとに見ても、進入から立ち上がりまでクルマの挙動に余裕があって、ドライバーに対してより寛容になっている。だから運転しやすくなった。以前のクルマは、もっと乗りこなすのが難しかった」

一方でアロンソは、前進は明らかだと認めつつも、新しいAMR26にはまだ引き出せる性能が残っているとも語った。

「まだこのパッケージの性能を最大限に引き出せてはいない。予選でもマシンバランスについて新しいことを学べた。もしもう1回セッションがあれば、セットアップをまた変更して、別の方向性を試していたと思う」

「このクルマにはまだ引き出せるポテンシャルがある。でも、これだけ大規模なアップデートなら普通のことだ。残念ながら昨日はフリー走行で1台が走れなくなってしまったから、このパーツに関する走行データや経験もまだ十分ではない」

改善が実証されたことは、シルバーストンにあるアストンマーティンのファクトリーや、ホンダの開発拠点であるHRC Sakuraにとっても大きな励みになるとアロンソは話した。

「間違いなくチーム全員にとって重要なことだった。この数ヵ月は両方のファクトリーにとって本当に厳しい時期だったからね。今年前半はパフォーマンス不足が大きかった。このアップデートで順位自体が劇的に変わったわけではないけど、ファクトリー全体の勢いは大きく変わったと思う」

「もう何を追い求めればいいのか分からない状態ではない。今は何を目指すべきかを正確に理解しているし、次のアップデートや来季に向けて何を達成すべきかもはっきりしている。僕にとって、それが今週末最大の変化だった」

一方でチームメイトのランス・ストロールにとっては、週末は思うようには進まなかった。ストロールは金曜のフリー走行1回目で、リヤサスペンションの故障によりターン2でスピンを喫し、その影響でFP2を欠場した。

土曜日の予選では最終的に20番手となり、2台のキャデラックを上回ったものの、アストンマーティンの進歩を認めつつ、現状の弱点には不満を隠さなかった。

「良くなっているのは間違いない」とストロールは語った。

「でも、エンジン性能がかなり足りていないと思う。だからもっとパワーを見つけなければならない。グリップレベルは確実に大きく改善しているから、あとはパワーを引き出すだけだ」

さらに、自身がコースオフした場面についてはこう説明した。

「ターン12でクルマが曲がらなかった。データを確認したけど、たぶん10km/hくらいの追い風が吹いていて、そのまま真っすぐグラベルに入ってしまった。本当に悔しいよ。今日ならQ2進出も狙えたと思うからね」