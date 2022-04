アルピーヌのアロンソ、グリッド最年長もF1継続に意欲的「速さはあるし、あと2〜3年はF1に留まるつもり」

Listen to this article

2度のF1チャンピオンであるアルピーヌのフェルナンド・アロンソは、F1現役続行に意欲を見せている。

アロンソは2001年にミナルディからF1デビューを果たすと、2005年と2006年に現アルピーヌのルノーでタイトルを獲得した。フェラーリ、マクラーレンを経て2018年末で一度F1から退いたものの、2020年から復帰。今年はアルピーヌで2シーズン目を迎えた。

昨年は、ハンガリーGPで僚友エステバン・オコンのF1初勝利をアシストする超絶ディフェンスを見せつけ、カタールGPで復帰後初表彰台に登った。

当初は単年契約だったアロンソだが、1年契約を延長し、2022年末までのアルピーヌ残留を決めた。

F1から離れていた間には、TOYOTA GAZOO Racingから世界耐久選手権(WEC)に参戦し、ル・マン24時間を制した。すでにモナコGPを制しているアロンソは、マクラーレン在籍中にインディ500にも挑戦したが、未だ世界3大レース制覇の“トリプルクラウン”は達成できていない。

キミ・ライコネンが昨年限りでF1から引退したことで、グリッド最年長となったアロンソ。現在の契約が終了する際には41歳になる。しかし、2022年第3戦オーストラリアGP予選では、マシントラブルによってクラッシュに終わったものの、ポールポジションも狙えるスピードを見せるなど、自身のパフォーマンスは申し分ないとして、あと数シーズンはF1に残ると考えている。

motorsport.comから、FIA F3とFIA F2を制したアルピーヌのリザーブドライバーである23歳のオスカー・ピアストリのためにシートを譲るプレッシャーは感じているかと尋ねられると、アロンソは次のように答えた。

「ないね。僕が25歳だったら、こんな話は出てこないはずだ」

「若い才能に道を開こうとするのは、年齢的なモノだ。でも、F1はパフォーマンスが物を言う」

「(計81点でドライバーズランキング10位と)昨年、僕はよくやれたと思う。(計74点で11位の)エステバンより少し前でフィニッシュした。今年の展開がどうなるか見てみよう」

「パフォーマンスの問題であって、年齢の問題ではない」

「今年の初めにも言ったけど、僕にはまだ競争力と速さがあると感じているし、F1での時間を楽しめている」

「だからあと、2〜3年はレースをすると思う」

Fernando Alonso, Alpine took the Supercar of Thomas Randle

Photo by: Edge Photographics