F1 アメリカGP
フェルナンド・アロンソ、アメリカGPでの好結果を期待。でも……「金曜日に実際に走ってみないと、それが正しいか分からない」
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、今週末のアメリカGPに期待を抱いて臨んでおり、最高のチャンスになる可能性もあると考えている。しかしそれが正しいかどうかは、実際に走り出すまで分からないとも語る。
Pol Hermoso
編集: 2026/10/23 2:31
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
今週末のF1アメリカGPに向け、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは好結果を期待している。しかし金曜日に実際に走るまで、その期待が正しいものだったのかどうかは分からないと言う。
木曜日は夢を見ることができる。しかし問題は、最近のアロンソは、週末が始まる時は楽観的だったにも関わらず、日曜日にはかなり苦しむことが多いということだ。
シンガポールはアストンマーティンにとって、今季最高のチャンスであるはずだった。しかし実際には躓いてしまい、厳しい戦いを強いられた。そのためアロンソは、データの上では有利に見えるサーキットでさえ、警戒するようになった。
それでもオースティンには何か特別なモノがあり、今回は違うかもしれないと思わせる。
「ラスベガスが僕らにとって一番難しいサーキット、それだけは分かる。他の5つは予測が難しいけど、ここだけは楽観的なんだ」
アロンソはアメリカGPの木曜日にそう語った。
「いつものように、木曜日は土曜日や日曜日よりも楽観的だ。理由は分からないけど、ここでは良いチャンスがあるような気がする」
盲信しているわけではない。アメリカGPの舞台となるサーキット・オブ・ジ・アメリカズは、高速コーナー、方向を転換するようなコーナー、激しいブレーキングゾーン、そして長い直線もある。このバランスを考えれば、アストンマーティンAMR26の弱点がそれほど足を引っ張らない可能性もあるが、シンガポールでアロンソを苦しめたパワーデリバリーの問題を考えると、不明な部分も多い。
「コースによっては嬉しい驚きがあるんだ。マシンが予想以上に良い挙動を示したり、僕らのパッケージに合っていたり。エンジンのセッティングがここでより良い状態になるかどうか、コーナーの立ち上がりやエネルギーマネジメントに問題がないかどうかも確認したいと思っている」
そしてこうも付け加えた。
「毎週金曜日に、そういうことを解決しなければいけない」
不思議なことは、アストンマーティンがマシンにほとんどアップデートを投入しなかったとしても、最高の週末になることも、最悪の週末になることもあるという事実だ。バーレーンGP in マレーシアではアロンソが8位に入り、チームに期待を抱かせた。そしてコース特性的に好結果が期待されたシンガポールでは、マシンのパフォーマンスは著しく低下した。
「少し残念だったね。個人的にはシンガポールにはもっと期待していた。しかし最初のフリー走行を走るとすぐに、厳しい週末になるだろうと悟った」
そうアロンソは認めた。
「まだ理解すべき点がいくつかある。何がうまくいかなかったのか、どうすればよかったのか……レースで素晴らしい結果を期待してもそれが実現しないこともあれば、何も期待せずに最高の結果を出すこともある」
そのためアロンソは、メキシコとカタールもチャンスがあるかもしれないと考えている。ただ、多くのことを予想するのは避けた。またアロンソは、今季残りのレースでAMR26にアップデートがほとんど投入されない予定であることも認めた。
「僕らとしては、大きなアップデートは予定していない。重要なのは、それぞれの週末で最大限のパフォーマンスを維持し、チャンスが訪れた時にそれを活かすことだ」
さて金曜日のフリー走行で、アストンマーティンAMR26はどんなパフォーマンスを発揮するのだろうか？ アロンソが言うように週末に期待を抱くことができるのか？ それとも……。
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