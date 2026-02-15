本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

スーパーGT
スーパーGT
ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

K-tunes Racing、2026年のスーパーGT・GT300参戦体制を発表。ドライバー継続＆カラーリングには情熱の赤！追加

スーパーGT
スーパーGT
K-tunes Racing、2026年のスーパーGT・GT300参戦体制を発表。ドライバー継続＆カラーリングには情熱の赤！追加

ウェーレインが今季初優勝でランキング首位浮上｜フォーミュラE第4戦ジェッダE-Prix

フォーミュラE
フォーミュラE
Jeddah ePrix I
ウェーレインが今季初優勝でランキング首位浮上｜フォーミュラE第4戦ジェッダE-Prix
F1 Bahrain Pre-Season Testing

苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

フェルナンド・アロンソは、現時点でアストンマーティンに課題があることは認めたものの、エイドリアン・ニューウェイのことを信頼しており、現状の「数秒の差」を縮められると確信している。

Jose Carlos de Celis Ronald Vording
編集:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

　アストンマーティンF1のフェルナンド・アロンソは、現時点では大きく後れを取っていることは認めつつも、今後その差を埋められると確信している。

　バーレーンで行なわれたF1のプレシーズンテストで、アストンマーティンは大苦戦。周回数は不足気味で、ペースも遅く……プログラムは計画通りには進まなかった。この状況についてランス・ストロールは、木曜日の朝に厳しい発言を連発した。

　ストロールのチームメイトであるアロンソは、現状についてこう語った。

「確かに望んでいた場所には到達していない。不利な状況からのスタートだった」

　アロンソが言う不利な状況とは、マシンの完成が遅れたことだ。開発の着手が遅れたことで、アストンマーティンAMR26はバルセロナで行なわれた非公開のシェイクダウンテストに参加できたのは、実質的に最終日の1日のみ。フィルミングデーもまだ行なえていない。

「バルセロナでのテストを欠場したことは……バルセロナだけでなく、その前にフィルミングデーも行えなかったため、非常に大きな影響があった。1月9日にはすでに誰か（アウディ）がテストをしていたんだ。彼らは既に、1ヵ月かけてデータの分析と問題解決に取り組んでいる」

　アロンソは走行機会が少ないことの影響をさらに説明した。

「ここのセンサー、あそこのセンサー……バルセロナではほとんど走らなかったし、その前にはフィルミングデーもなかった。ここバーレーンでのテストが、本当の意味での最初のテストだった。だから、どのセッションでもあちこちで小さな問題が見つかるんだ」

「そしてこれが、プログラムに少し影響を及ぼしている。1周ごとにクリーンな走行ができていないと、セッティングはなかなか進まない。サスペンションの硬さを変えたテストプログラムで、1周走ってデータに何か変化が現れたら、それを確認したりセンサーを交換したりして、そしてまたコースに戻って作業をすることになる。そうすると1時間が経過してしまい、路面も変化してしまう。つまり継続的に走行できていないから、パフォーマンスを引き出す上で限界が見えているんだ」

「しかしおそらく、他のチームはフィルミングデーやバルセロナのテストで、同じ困難に直面したはずだ。残念ながら僕らも今、同じ状況に直面しているんだ」

　しかしアロンソは決して諦めていない。チーム代表のエイドリアン・ニューウェイを信頼していると語った。

「もちろん信頼している。特にシャシーに関してはね。パワーユニットは、レギュレーションや求められることをまだ完全には理解できていないから、少し難しい。でもシャシーに関しては、疑いの余地はない」

「エイドリアンは、このスポーツで30年以上も圧倒的な強さを見せてきた。1年で全てを忘れるとは思わない。シャシーとグリップレベルがどこにあるのか分からないけど、今は100%の状態ではないとしても、解決すればすぐに100%の状態になるだろう。パワーユニットに関しては、時間をかけて自分たちの立ち位置を理解し、もし遅れているならできるだけ早く改善していく必要がある」

　ストロールは、現時点ではライバルから4.5秒遅れていると発言した。しかしアロンソは、具体的な遅れは分からないと語った。

「分からない。難しいね。ランスがそう言ったのは、バルセロナで4.5秒遅れていたし、バーレーンでも4.5〜5秒遅れていたからだ。確かにこの3日間はそういう傾向にあったみたいだけど、僕には分からない」

「セットアップをひとつ変えるだけで、コンマ8秒ずつタイムが上がったり、下がったりすることもある。つまり、マシンを最適化すればコンマ2秒縮まるという状況ではなく、数秒のタイム向上だって期待できるということだ。来週には、もっと明確な見通しが持てることを願っている」

「さっきも言ったように、僕らは現実的だ。メルボルンで最速だということはないだろう。走り出したのが遅れたので、不利な状況にある。だから、正確な位置を予測するのは難しい」

　アロンソは、2026年のアストンマーティンのマシンについて、課題を語った。

「僕らのチームにとって、ギヤボックスを自分たちで製造するのは初めてのことだ。それを忘れてはいけない。だからチャレンジであり、改善しなければいけないことだ。もっと情報が必要だ」

「ギヤボックス、デファレンシャル、クラッチといった部品を組むのは初めてだ。だからコースに出た時にシフトダウンが少し硬かったり、何かがうまくいかなかったりしたら、ピットに戻ってセッティングをいくつか変えて、再度テストする。以前はメルセデスのエンジンとギヤボックスで、セッティングが全て完了していた。でも、今回は僕らにとって全てが初めてのことだから、今ある時間でこれを改善していく必要があると思う」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」
次の記事 ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言
More from
Jose Carlos de Celis

アルピーヌ、2026年限りでWEC撤退を決定。今後は「F1に集中」とCEO

WEC
WEC
アルピーヌ、2026年限りでWEC撤退を決定。今後は「F1に集中」とCEO

メルセデス、シーズン開幕前にマシン設計のキーマン離脱を発表。ホンダ時代からチームに在籍

F1
F1
Haas launch
メルセデス、シーズン開幕前にマシン設計のキーマン離脱を発表。ホンダ時代からチームに在籍

天才ニューウェイは、F1におけるAIをどう見るか？　「人間のアイデアに大きく依存しており、それこそがF1の本質だ」

F1
F1
天才ニューウェイは、F1におけるAIをどう見るか？　「人間のアイデアに大きく依存しており、それこそがF1の本質だ」
More from
フェルナンド アロンソ

ホンダF1折原エンジニア、バーレーンテスト3日を振り返る「もっと多く周回したかったが、チームと共に改善点は明確になった」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ホンダF1折原エンジニア、バーレーンテスト3日を振り返る「もっと多く周回したかったが、チームと共に改善点は明確になった」

アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アストンマーティン、エンジンカバーに冷却用ルーバーを追加。窮屈なボディワークの中、ホンダPUの“息苦しさ”を軽減

アロンソ、アストンマーティンAMR26のペース不足を認識「僕らにはまだ多くの課題がある」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アロンソ、アストンマーティンAMR26のペース不足を認識「僕らにはまだ多くの課題がある」
More from
Aston Martin

新世代F1マシンの懸念点、最強とウワサのメルセデスなら気にならない？　「30秒差で勝つようなチームならそうかもね」とストロール

F1
F1
新世代F1マシンの懸念点、最強とウワサのメルセデスなら気にならない？　「30秒差で勝つようなチームならそうかもね」とストロール

すっごく過激と評判のアストンマーティン・ホンダAMR26……しかしニューウェイは平然「我々が正しいと思う方向性を追求してきただけ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
すっごく過激と評判のアストンマーティン・ホンダAMR26……しかしニューウェイは平然「我々が正しいと思う方向性を追求してきただけ」

アストンF1、2026年マシンの開発は4ヵ月遅れだった！？　風洞テストの遅れで「開発ギリギリ」とニューウェイ明かす

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
アストンF1、2026年マシンの開発は4ヵ月遅れだった！？　風洞テストの遅れで「開発ギリギリ」とニューウェイ明かす

最新ニュース

ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

スーパーGT
SGT スーパーGT
ANEST IWATA Racing、今季からGAINER製Zで参戦！　フラガの後任は韓国人ドライバーのリ・ジョンウ

ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
ノリスは連覇に向け「手強い存在」として戻ってくる！？　ジェンソン・バトン、規則一変も燃料になると予言

苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
苦しむアストンマーティン。しかしアロンソはニューウェイを信頼「彼は30年間F1を支配してきた。それを忘れてはいけない」

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」