F1 メキシコシティGP

アロンソ、メキシコ初日12番手は嬉しい驚き？「現時点では、マシンは上手く機能している」

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1メキシコシティGP初日を予想以上に良い感触で終えた。

Juanjo Sáez

公開日時: 2026/10/31 6:56

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1メキシコシティGP初日、FP1で7番手、FP2で12番手。彼は自身のマシンが好調なパフォーマンスを発揮していると確信している。

FP1では多くのチームがルーキーの起用義務を消化。それもあってアロンソのポジションが上がった側面もあるだろう。だがアロンソは、FP1ではトップタイムを記録したシャルル・ルクレール（フェラーリ）から1.229秒差だったのに対し、12番手となったFP2では0.769秒差と差を縮めた。

金曜日のタイムからアストンマーティンの真のポテンシャルについて決定的な結論を出すことはまだできないものの、アロンソはマシンのパフォーマンスが当初の予想を上回ったことを認めた。

金曜日のパフォーマンスは予想を上回るものだったのではないかと聞かれると、アロンソは同意し、次のように初日の走行を振り返った。

「おそらくそうだね。今週末を迎えるにあたって、僕はかなり柔軟な姿勢で臨んでいた。メキシコは標高などの影響もあって非常に特殊な場所だから、もしかしたらいい意味で驚かされるかもしれないと思っていたんだ」

一方で、チームメイトのランス・ストロールのマシンにはFP1からトラブルが発生している点は気になるところ。それでも、標高2200mに位置するエルマノス・ロドリゲス・サーキットにおいてはよくあることだとアロンソは語った。

「少なくとも現時点では、僕の側のガレージではマシンはうまく機能している。ランスのマシンにはいくつか問題があるようで、明日に向けて確認する必要があると思う。ただ、標高やターボの回転速度、温度、ブレーキなど、こうした限界に近い領域で起きることは、メキシコではよくある課題の一部だ。それ以外に、明日に向けて大きな懸念はないよ」

同サーキットは標高が高く空気の密度が薄いことから、ダウンフォースも低くなる。そもそも今季のマシンは昨年までのレギュレーションよりダウンフォースが削減されていることから、その影響は大きいのではないか。そう聞かれたアロンソだが特に違いはないと語った。

「正直に言って、大きな違いはないね。今年は過去の開催時と比べてダウンフォースが少ないことをみんな心配していたけど、マシンの感触はここ数年とかなり似ていると思う。だから、特別な難しさが加わったわけではないね」

当然、標高の高さはエンジンの燃焼や、ターボでの過給などパワーユニットにも大きな影響を及ぼす。この点について現状を質問されたアロンソは、ホンダのトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎氏に聞くべき質問だと、詳しいコメントを避けた。

「それは彼に聞くべき質問だね。彼は今も心配していると思うよ」

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