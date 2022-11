Listen to this article

アルピーヌF1のフェルナンド・アロンソは、F1メキシコシティGP終盤にエンジントラブルからリタイア。何度も自分のマシンにトラブルが発生することで彼も鬱憤を溜めている様子だが、アルピーヌ側は偏ったトラブルも“運”に過ぎないと切り捨てた。

アロンソはF1メキシコシティGPでポイント獲得圏内を走っていたものの、終盤にV6エンジンの1気筒を失うトラブルからペースダウン。それでも踏みとどまっていたが、最終的に残り6周でリタイアとなってしまった。

レース後、アロンソは「14号車には常に信頼性の問題がある」と指摘。アルピーヌのトラブルが自分に偏って発生していると示唆し、不満を示していた。

ただチーム側としてはアロンソに偏って問題が発生していたとしてもそれは“運”の問題であり、意図的なものが介在する余地はないと説明している。代表のオットマー・サフナウアーは次のように語る。

「これは繰り返しになるが、エンジンの問題だった」

「そして、我々はエステバン(オコン)とフェルナンドのエンジンで、常に同じ人員が担当しているわけではないし、(スタッフは)混ざり合っている」

サフナウアー代表はかつて、HRD(ホンダ・レーシング・デベロップメント)の副社長として、BARホンダの運営に携わっていた経験がある。その際、佐藤琢磨のエンジンにばかりトラブルが頻発したということを引き合いに出し、次のように続けた。

「こうしたことが起こる可能性はゼロではない。起こりうることなんだ。もちろん一方に偏る可能性は低い。ただ、私がホンダにいたときも、佐藤琢磨のマシンは1年に13回もトラブルがあった一方で、ジェンソン(バトン)には全く発生しなかったことも覚えている」

「そうなると疑問が浮かび上がってくるが、我々はその理由を見つけることはできなかった」

「運にすぎないと私は思う。だから、今回もその運の問題だったと思っている」

「我々が見つけられるような理由は無い。だから『一連の状況の中で、常にフェルナンドの方に現れている』ということが分かっているわけではないんだ」

