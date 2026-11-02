F1 メキシコシティGP
平川亮、F1デビュー戦でポイント獲得！ ピアストリ＆アルピーヌ勢2台にペナルティで10位に繰り上がり
アルピーヌの2台とオスカー・ピアストリ（マクラーレン）にペナルティが科されたことで、平川亮（ハース）が急遽の参戦ながら、10位入賞を手にすることになった。
Haydn Cobb
編集: 2026/11/02 2:47
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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
F1メキシコシティGPの決勝レースで、マクラーレンのオスカー・ピアストリとアルピーヌの2台にペナルティが科されたため、平川亮（ハース）が10位に繰り上がり、1ポイントを獲得した。
アルピーヌ勢は、メキシコシティGPの決勝レースをフランコ・コラピントが8番手、ピエール・ガスリーが10番手でフィニッシュしていた。しかしガスリーは、ダブルイエローが振られている中で減速不足だったと裁定され、レース後30秒のタイム加算ペナルティが科された。またコラピントも、シングルイエロー区間での減速不足により、10秒のタイム加算ペナルティが科された。
この結果ガスリーは17位、コラピントは15位に降格となった。
またマクラーレンのオスカー・ピアストリは、レース中にレーシング・ブルズのアービッド・リンドブラッドと接触した件によって10秒のタイム加算ペナルティが科された。
この結果、リアム・ローソン（レーシングブルズ）が7位に繰り上がり、ガブリエル・ボルトレトが8位、アイザック・ハジャー（レッドブル）が9位になった。そしてF1デビュー戦だった平川亮（ハース）は、13番手から10位に繰り上がり。初戦で1ポイントを手にすることになった。
平川はレース終盤にウイリアムズ勢2台をオーバーテイク。これによってポイント獲得を自ら手繰り寄せた格好だ。
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