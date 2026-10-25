F1 アメリカGP

「コラピントはアルゼンチン人だからペナルティを受けた」元『トップ・ギア』司会者のブラックジョークが物議……アルピーヌが声明出す事態に

ジェレミー・クラークソンがテレビの生放送でフランコ・コラピントを揶揄するジョークを言ったことについて、アルピーヌは声明を通してコラピントを支持した。

Lydia Mee

公開日時: 2026/10/25 8:22

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Jeremy Clarkson enters the paddock.

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1アメリカGPの週末に行なわれたSky Sports F1の生中継で、元『トップ・ギア』司会者として有名なジェレミー・クラークソンのフランコ・コラピントにまつわる発言が物議を醸した。この一件は、コラピントが所属するアルピーヌが声明を出す事態にまで発展した。

クラークソンは今週末、アルピーヌF1チームに同行してレースウィークを過ごしている。アルピーヌはイギリスのエンストンにファクトリーを持つチームであり、英国人のクラークソンが長年応援してきたチームでもあるのだ。

彼は予選を前に、マーティン・ブランドルによるグリッドウォーク、さらにはルイス・ハミルトンのパートナーであるキム・カーダシアンなど、さまざまな話題について触れる中で、アメリカGPでのアルピーヌの見通しについて質問されると、冗談交じりにこう語った。

「フランコはおそらく、アルゼンチン人だからグリッド降格ペナルティを科されたんだろう。私だったらペナルティを出すね」

「まあ、それは我々があそこに行った時のことが理由なんだけどね」

クラークソンが言うのは、2014年の『トップ・ギア』で司会者陣のジェームズ・メイ、リチャード・ハモンドとともにパタゴニア（アルゼンチン）を訪れた際の出来事を指している。この一件は番組史上最も物議を醸したエピソードのひとつとなっている。

この時クラークソンが運転していたポルシェ928はナンバープレートが『H982 FKL』となっていたが、これが1982年に勃発したイギリスとアルゼンチンによるフォークランド紛争を揶揄していると受け止められ、現地民から投石を受けるといった事態となり、3人は隣のチリへと逃亡している。ただクラークソンと番組の撮影陣は、ナンバープレートは偶然のものだったと主張しており、意図的に選んだものではないとしている。

言うまでもなく、コラピントがグリッド降格ペナルティを受けた理由は、単にパワーユニットコンポーネントが年間の使用制限を超過したからだ。コラピントは今週末、今年4基目となるコントロールエレクトロニクスを投入したことにより、アメリカGPでは10グリッド降格ペナルティを科されている。

なおクラークソンの発言の後、アルピーヌはコラピントを支持する以下のような声明を発表した。なお声明ではクラークソンの名前は明記されていないものの、同氏による発言を受けてのものであることは明らかだ。

「アルピーヌは、オースティンで行なわれた最近のテレビインタビューにおいて、チームのゲストが発したコメントを把握している」

「フランコは我々のドライバーであり、我々は全面的に彼を支持している」

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ラッセル、雲と風に翻弄され予選6番手「Q3のアタックは2周ともうまくまとめることができなかった」

More from

Lydia Mee





キャデラックF1、それでいいのか？ 「F1を制するのが目標なら、アメリカ拠点は最適ではない」元F1チーム代表から厳しい声



F1



F1



アゼルバイジャンGP



17 日前



キャデラックF1、それでいいのか？ 「F1を制するのが目標なら、アメリカ拠点は最適ではない」元F1チーム代表から厳しい声





留まる所を知らぬF1人気。マクラーレンが売上10億ドル突破？ 海外報道される



F1



F1



アゼルバイジャンGP



26 日前



留まる所を知らぬF1人気。マクラーレンが売上10億ドル突破？ 海外報道される





『ダンダダン』とコラボ中のウイリアムズ、TWICEツウィが公式テーマソングを担当へ！ 日本のアニメとK-POPがF1の世界で融合



F1



F1



アゼルバイジャンGP



26 日前



『ダンダダン』とコラボ中のウイリアムズ、TWICEツウィが公式テーマソングを担当へ！ 日本のアニメとK-POPがF1の世界で融合

More from

フランコ コラピント





一線を越えた誹謗中傷に”最後の手段”。自身の思いを明かしたコラピント「これは、どこにでもある問題なんだ」



F1



F1



アメリカGP



2 日前



一線を越えた誹謗中傷に”最後の手段”。自身の思いを明かしたコラピント「これは、どこにでもある問題なんだ」





コラピント、暴走気味の母国アルゼンチンのファンにメッセージ「擁護しているみたいだけど、僕の未来のためにはならない」



F1



F1



シンガポールGP



9 日前



コラピント、暴走気味の母国アルゼンチンのファンにメッセージ「擁護しているみたいだけど、僕の未来のためにはならない」





これまでのシンガポールGPとは一味違う？ 初のスプリント開催という”挑戦”に、ドライバーたちはワクワク



F1



F1



シンガポールGP



16 日前



これまでのシンガポールGPとは一味違う？ 初のスプリント開催という”挑戦”に、ドライバーたちはワクワク

More from

アルピーヌ





ガスリー、悪夢のシンガポールGP……マシンの挙動に苦しみ無得点「アクセルを踏むとマシンが横滑りしちゃうんだ」



F1



F1



シンガポールGP



9 日前



ガスリー、悪夢のシンガポールGP……マシンの挙動に苦しみ無得点「アクセルを踏むとマシンが横滑りしちゃうんだ」





コラピントのチームメイト撃墜事件に終止符。ブリアトーレ「腹は立ったが……もう終わったことだ」



F1



F1



バーレーンGP



22 日前



コラピントのチームメイト撃墜事件に終止符。ブリアトーレ「腹は立ったが……もう終わったことだ」





コラピント、自身も誹謗中傷を受けていると改善訴え「それについて話す人が誰もいないんだ」



F1



F1



バーレーンGP



22 日前



コラピント、自身も誹謗中傷を受けていると改善訴え「それについて話す人が誰もいないんだ」

最新ニュース





「チャンスを逃したが、安全が最優先」ドゥカティ幹部とマルケス、オーストラリア中止決定に理解



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



1 時間前



「チャンスを逃したが、安全が最優先」ドゥカティ幹部とマルケス、オーストラリア中止決定に理解





MotoGPオーストラリアGP決勝、最高峰クラスも悪天候で中止に。マルク・マルケス、大量リード拡大のチャンス失う



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



3 時間前



MotoGPオーストラリアGP決勝、最高峰クラスも悪天候で中止に。マルク・マルケス、大量リード拡大のチャンス失う





ボッタスのキャデラック離脱はもはや既定路線？ ブコウスキー代表「シートが決まっていない全員から連絡をもらっている」 しかし最優先は”アメリカ人”



F1



F1 F1



アメリカGP



4 時間前



ボッタスのキャデラック離脱はもはや既定路線？ ブコウスキー代表「シートが決まっていない全員から連絡をもらっている」 しかし最優先は”アメリカ人”





悪天候で遅延中のMotoGPオーストラリアGP、決勝は日本時間14時以降を予定。Moto2とMoto3は中止



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



5 時間前



悪天候で遅延中のMotoGPオーストラリアGP、決勝は日本時間14時以降を予定。Moto2とMoto3は中止

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録