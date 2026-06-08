アルピーヌ、表彰台逃した速度違反ペナルティに”再審請求”。ピットレーンのショートカットが原因か？

アルピーヌのピエール・ガスリーは、モナコGPで3番手でチェッカーを受けたものの、ペナルティで表彰台を「奪われた」と語ったが、チームも同意見のようだ。

チームは声明を発表し、「本日のモナコGPの結果を受け、BWTアルピーヌF1チームは、ピットレーンでの速度超過に対するペナルティに関して、FIAに再審査請求を行なったことを認める」と述べた。

ガスリーとフランコ・コラピントの両ドライバーは、ピットレーンの速度制限を超過したとしてペナルティを受けた。ガスリーの場合は2回超過したため、レースタイムに計10秒が加算された。これにより、彼は3番手から7位に順位を落とした。

ピットレーンの速度違反でペナルティを受けたのはアルピーヌのふたりだけではない。2位となったルイス・ハミルトン（フェラーリ）も同様に5秒ペナルティを受けたが、セーフティカー（SC）中にピットインした際、ペナルティを消化している。

それ以外にも、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）やジョージ・ラッセル（メルセデス）もペナルティを受けており、複数のチームがスピード違反を犯したのは異例の事態だといっていいだろう。

ガスリーの2度目のスピード違反は、SC中にピットレーンを通過する際に集団の中に混み合っていた時に科せられたもの。2度の違反はどちらも、1km/h未満の速度超過だったようだ。

「車内で確認できた速度が60km/h以下であったのは間違いない。そしてどちらの場合も、僕はピットレーンの速度制限エリアのはるか手前で、スピードリミッターを押した」

そうガスリーは説明する。

「F1マシンでセッティングできる、最もシンプルなセッティングのひとつだろう。3つか4つのチームがスピード違反を取られたということは……関係者たちが、何が起きていたのかを正確に確認する必要があると、気付いてくれることを願っている。これは明らかに間違ったことだ」

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

F1では、ピットレーンの速度制限は単一のスピードガンで計測されるのではなく、FIAトランスポンダーと路面に埋め込まれた電子タイミングループを用いて、いわゆる「ファストレーン」における平均速度が算出される。

過去には、このルールが原因で奇妙なケースが発生したことがある。例えば、2009年のシンガポールGPでは、セバスチャン・ベッテル（当時レッドブル）がピットレーンでの速度超過でペナルティを受けた。その後、レッドブルチームはベッテルが速度制限を超過してはおらず、単にピット入口で別のラインを取っただけだという主張を裏付けるデータを提供したが、結果は覆らなかった。

興味深いことに、今回アレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）には「キャデラックのエリア付近でラインをショートカットしたことがペナルティの理由である」と警告が出されていた。

今年は11番目のF1チームとなるキャデラックのピットスペースを確保するためにピット出口のレイアウトが若干変更されており、その結果、出口へ向かう左カーブ部分でファストレーンを示すラインを越えてしまうドライバーが増えたのではないか、という見方もある。

平均速度によって速度違反を算出する現在の方式では、実際には制限速度を超えていなくても、ラインをショートカットした結果、計算上は速度超過と判定される可能性があるのだ。

しかしアルピーヌがこの件で、再審請求を成功させるのは極めて難しい状況にある。というのも、根拠の乏しい抗議を防ぐため、再審請求が認められるためのハードルは非常に高く設定されているからだ。

規則では、チームは「当初の裁定時にはスチュワードが入手できなかった、重大かつ関連性のある新たな証拠」を提示しなければならない。

今回については、FIAがレース前に各チームとピットレーンのレイアウト変更について協議していたことが分かっている。そのため、ドライバーたちはピット入口および出口でルール違反をしないよう事前に注意を受けていた。

そのため証拠が「重要かつ新規」でなければならないという要件を考慮すると、アルピーヌが再審請求を成功させる可能性は非常に低い。