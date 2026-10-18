F1 シンガポールGP

リビングにDRSはいかがですか？ アルピーヌの2024年マシンを使ったユニークな一品がオークションに

2024年にアルピーヌのF1マシンで実際に使用されたギヤボックスケースに、レース仕様のリヤウイングを組み合わせた、珍しいコレクターズアイテムがオークションに出品される。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/18 9:16

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アルピーヌの2024年型F1マシンのパーツがオークションに出品されている。しかも、リビングルームに置いて楽しめるような、特別なアイテムに仕立てられている。

F1公式のメモラビリア販売プラットフォームであるF1オーセンティックスで、2024年のレースで使用されたアルピーヌA524のギヤボックスケースとレース仕様のリヤウイングを組み合わせ、特注のディスプレイスタンドを取り付けた一品が出品されている。

ギヤボックスにはFIAが当時施した封印がそのまま残されており、リヤウイングには現在も作動するDRSフラップが備わっている。

朝のコーヒーを飲みながら、窓の外を物憂げに眺めるときに寄りかかるアイテムとして、これ以上ないほど魅力的かもしれない。

『オースティン・オークション』の一部として出品されるこのアイテムは、「BWTアルピーヌF1チーム 2024年レース使用リヤボックス＆リヤウイング・アセンブリー」と題されている。ただし、レースで実際に使用されたと説明されているのはギヤボックスケースのみで、リヤウイングはレース仕様のパーツとなる。

カーボンファイバーと金属で構成されたギヤボックスは、マシン後部の構造の一部を担う。その上に取り付けられたリヤウイングは、エンドプレートにカストロールのロゴを配し、アルピーヌのピンクとブルーのBWTカラーリングをまとったままだ。

DRSフラップは現在も開閉可能。リビングにこれを置き、来客があったときにそれを披露すれば、これ以上ないほど目を引くことだろう。

2024年シーズンはアルピーヌにとって完璧なシーズンとはならなかったものの、ピエール・ガスリーとエステバン・オコンのフランス人ドライバー2人が荒れたサンパウロGPで揃って表彰台に上がる結果を残した。

この年の半分のポイントをこのレースで稼ぎ、コンストラクターズランキング6位でシーズンを終えた。

F1オーセンティックスのオークションに参加するためには、会員登録が必要。このアルピーヌのアイテム以外にも複数の品が出品されており、他のアイテムも同じくらい魅力的なものばかりだ。

記事公開時点で、このアイテムの入札額は2000ポンド（約43万円）となっている。

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