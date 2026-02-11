本文へスキップ

F1 Williams launch

マクラーレン代表、信頼性トラブルへの懸念は解消？「各チーム非常に高いレベルで準備している」

マクラーレンのアンドレア・ステラ代表は、レギュレーション変更による信頼性への懸念は、すでに無くなっていると語った。

Lydia Mee
公開日時:
Andrea Stella, McLaren

　マクラーレンF1のアンドレア・ステラ代表は、バルセロナのシェイクダウンに向けてチームが抱いていた多くの不安がかなり早く消え去ったと語った。

　ウイリアムズを除く10チームは、2026年シーズンに向けて、1月26日から30日までバルセロナでの非公開テストに参加した。”シェイクダウンウィーク”に臨むチームの中には、信頼性に懸念を抱いていたチームもあったが、その懸念はほとんどすぐに解消された。

「総じて、各チームは新世代のマシンのデビューに向けて高いレベルで準備を整えていると思う」とマクラーレンが公開したインタビューでステラ代表は語った。

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: McLaren

　12年前の2014年、パワーユニット（PU）規則導入時の再現を懸念していた人々の不安はすぐに消え去った。新規参入のPUマニュファクチャラーであるレッドブル・パワートレインズ（RBPT）やアウディでさえ、かなりの走行距離を積み重ねることができた。特にメルセデスPUは、3チームで合計1000周以上を走破している。

　ステラ代表は、走行時間をロスしたのは複雑なシステムが原因だったと語った。

「むしろ少なくとも我々が懸念するところ、トラック上での作業を遅らせた信頼性の問題は、主に2026年のとてつもなく複雑な車両システムに関係しており、当初失われた時間をほぼ完全に取り戻すために昼夜を問わず並外れた献身的な努力をしてくれた我々のチームを称賛したい」

「まるで数年前に戻ったような気分だ。最初の冬季テストはいつものように深夜まで続いたが、チームがマシンをもっとよく理解するにつれて、すべては正常に戻ると確信している」

　マクラーレンは2月9日（月）にバーレーンで2026年F1マシンのカラーリングを発表。その後、2月11日～13日と2月18日～20日にバーレーン国際サーキットでプレシーズンテストが実施される。開幕戦は、3月6日～8日のオーストラリアGPだ。

