F1 ラスベガスGP

オーバーテイク352回！ 白熱したF1ラスベガスGPで生じた”矛盾”にマクラーレン代表「短絡的な議論は避けるべき」

マクラーレンのアンドレア・ステラ代表は、352回の追い越しが記録されたラスベガスGPについて、過激な意見に対する警鐘を鳴らした。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/11/24 9:46

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Isack Hadjar, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

写真：: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

F1ラスベガスGPは、数多くの追い抜きと激しいバトルにより、今季最もワイルドなレースのひとつとなったが、このレースに対してのパドックの意見は二分されている。

F1はカジノの街ラスベガスで、厄介な矛盾に直面した。FIAは2030年に2.1リッターターボチャージャー付きV8エンジンをよりシンプルな形でF1に導入することを全会一致で合意したと発表した。これは主に2026年の規則に対する不満がきっかけとなって生まれた動きだった。

しかしそこからわずか24時間後、ラスベガスGPの決勝レースは記録的な352回のオーバーテイクを達成した。これは2023年オランダGPで記録された186回のほぼ2倍にあたる。また、35回の首位交代もあった。マクラーレンは終盤にメルセデスを上回り、ランド・ノリスが優勝したマックス・フェルスタッペン（レッドブル）から0.639秒差の2位でフィニッシュし、オスカー・ピアストリは17番手から3位に躍進した。

これはロングストレートを備えたラスベガスGPのコースレイアウトと、複雑なエネルギー管理が合わさって生まれたスペクタクルだった。レース後の記者会見で、F1が克服しようとしているのと同じエネルギー管理の「人工的な手段」を用いて演出されたレースであった矛盾について問われた際、マクラーレンのチーム代表アンドレア・ステラは単純な立場を取ることを拒否した。

「『ああ、これが我々が望むレースだ』と単純に断言することは非常に難しい。なぜなら、そう言った途端、考慮すべき他の視点が見えてくるからだ」とステラは語った。

「私はまだランドとオスカーと話をして、彼らがそれを楽しんだかどうか、あるいは少しやりすぎだったか、安全面から見て非常にまずいことになるのではないかと感じた時があったかどうかを理解しなければならない」

「私は最終的な立場を表明したくない。なぜなら、実際にはそのような立場を持っていないからだ」

「今回のレースは、無視できない多くの情報をもたらしてくれた」

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

写真: Jim Watson / AFP via Getty Images

ピットレーンでの即座の反応は既に分かれていた。フェルスタッペンは、集団内で順位が入れ替わる展開を「マリオカートで遊んでいるようだ」と例え、後方に下がると追いつくためのスリップストリームが得られると説明した。一方、キャデラックのセルジオ・ペレスは、こうしたレースを「非常に人工的だ」と批判した。

ノリスは複雑な見方を示した。20～30km/hもの速度差で追いつく状況について、「オーバーテイクの中には、オーバーテイクとは言えないものもあった。ブーストを押して、相手を追い抜くだけだ」と指摘。一方で、バッテリーに関する制約がなくなれば、2030年のレースはどれほど素晴らしいものになるか想像していると語った。

一方、ウイリアムズのカルロス・サインツJr.はバトルを楽しんだ。彼のチームメイトであるアレクサンダー・アルボンも、純粋な速さが問われるサーキットに加えて、ときには「バトンリレー」のようなレースがあってもいいと歓迎した。

ステラにとって、こうした意見の分かれ方こそ、来月上海で開催されるFIA世界モータースポーツ評議会の2030年のレギュレーションに関する投票を前に、F1が短絡的な結論を避けなければならない理由を示している。

ステラは次のように語った。

「私からの主な提言は、分析的な姿勢を保ち、スポーツの利益を大切にすることだ」

「私たちは、一瞬で意見を述べなければ、誰からも認められないような世界に生きている。賛否両論を巻き起こすような意見を持たなければ、誰からも認められないのだ」

「短絡的な評価の中で結論を出し、『新しいレギュレーションを撤回しよう』と言ってしまうのは残念なことだ」

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