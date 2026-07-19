ポール獲得のアントネッリ、ペースには自信もフェルスタッペン警戒「彼が隣にいる以上、楽なレースにはならない」
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、F1ベルギーGP決勝に向けて、マックス・フェルスタッペンを強く警戒している。
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンに0.317秒差をつけてF1ベルギーGPのポールポジションを獲得した。
グリッド降格ペナルティを抱えるチームメイト、アイザック・ハジャーのサポートも活用したフェルスタッペンをも寄せつけなかったアントネッリ。自身のQ3ベストラップについては、いくつかのコーナーでタイムをロスしたと述べたが、全体としては良いラップだったと認めた。
「クリーンなラップだった。正直に言うと、最初のコーナーをうまく曲がれなかった。コーナーの中盤でリヤタイヤのグリップを少し失い、コーナー出口で少しスピンしてしまったので、タイムをロスしてしまった」
「予選では（ケメルストレートエンドの）ターン5とターン6で少し苦戦した。バランスが取れなくて完璧ではなかったけど、クリーンなラップだったよ」
アントネッリは、フェルスタッペンにあえて近づいてスリップストリームを利用し、ストレートでさらにスピードを上げようとしていたと明かした。
「Q3では、スリップストリームを利用するために、レッドブル（フェルスタッペン）に少し近づいて走るように意識した。スリップストリームは少しでもあれば必ず役に立つからね。特に最後のセクターでは向かい風が強かったので、なおさらだ」
「そして最後のシケインでは、ただブレーキングをしっかり行ない、最初のエイペックスに到達し、そこからうまく抜け出すことだけを考えた。そして、まさにその通りにできたね」
決勝レースに向けて、アントネッリはフェルスタッペンがすぐ横からスタートするため、簡単ではないと考えているが、スタートさえ決めれば、その後はレースを支配するのに十分なペースがあると考えている。
「マックスが隣にいる明日は簡単ではないだろうが、良いスタートを切って、そこからペースを維持できればと思う」
「もちろん、タイヤの摩耗は重要だ。特にこのサーキットでは左側のタイヤの摩耗が激しい。だが、良いスタートを切って、良いペースを維持し、レースを通してそれを続けられるように努力するつもりだ」
破竹の5連勝でポイントリーダーに浮上したアントネッリだが、ここ3戦は不運もあり、スプリントを除いて優勝できていない。ランキング2番手のチームメイト、ジョージ・ラッセルとのポイント差を25点から拡大する大チャンスをモノにできるだろうか。
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